Μουσική 09.11.2026

Ετοιμάσου για το απόλυτο track – Claydee και Ρένα Μόρφη φέρνουν τη συνεργασία της χρονιάς

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Η επίσημη ανακοίνωση της Minos EMI που σκόρπισε ενθουσιασμό στους φίλους της καλής ελληνικής και ξένης χορευτικής μουσικής
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Claydee και η Ρένα Μόρφη συνεργάζονται στο νέο τραγούδι «Δική Μου».
  • Η κυκλοφορία του τραγουδιού έχει προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
  • Τη μουσική υπογράφουν οι Claydee Lupa, Paris Kalpos και Tedy Economou, ενώ τους στίχους οι Claydee Lupa, Alex Lupa και Omar Sabino.
  • Η συνεργασία συνδυάζει τον σύγχρονο pop ήχο με την ιδιαίτερη φωνή της Ρένας Μόρφη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αναζητάς διαρκώς τα πιο φρέσκα tracks που θα ανανεώσουν την καθημερινή σου playlist και θα σου φτιάξουν τη διάθεση, τότε η νεότερη ανακοίνωση από την εγχώρια μουσική βιομηχανία πρόκειται να σε ενθουσιάσει. Δύο καλλιτέχνες με εντελώς διαφορετικό αλλά εξίσου ισχυρό μουσικό αποτύπωμα αποφάσισαν να συναντηθούν στο στούντιο, δημιουργώντας έναν συνδυασμό που κανείς δεν περίμενε, αλλά όλοι επιθυμούσαν. Ο λόγος για τον Claydee και τη Ρένα Μόρφη, οι οποίοι ετοιμάζονται να μας παρουσιάσουν το νέο τους κοινό τραγούδι με τίτλο «Δική Μου».

https://www.instagram.com/renamorfi/
https://www.instagram.com/renamorfi/

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε μέσα από τον λογαριασμό της Minos EMI στο Instagram, επιβεβαιώνοντας ότι η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του track έχει ήδη ξεκινήσει. Η συνύπαρξη του εκρηκτικού παραγωγού και δημιουργού hit-singles με την αέρινη, ιδιαίτερη φωνή της Ρένας Μόρφη υπόσχεται να φέρει έναν αέρα ανανέωσης στα ελληνικά μουσικά δρώμενα. Πρόκειται για μια συνεργασία που ισορροπεί ανάμεσα στον σύγχρονο pop ήχο και την αυθεντική ερμηνευτική ευαισθησία, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες στο κοινό.

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Το νέο τραγούδι «Δική Μου» πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 12 Νοεμβρίου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα ραδιόφωνα, ενώ πίσω από τη δημιουργία του βρίσκεται μια ομάδα εξαιρετικά ταλαντούχων συνθετών και στιχουργών. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τους συντελεστές και τις λεπτομέρειες αυτής της μεγάλης κυκλοφορίας.

Η δυνατή ομάδα πίσω από τη μουσική και τους στίχους

Για να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα, επιστρατεύτηκαν μερικά από τα πιο δημιουργικά μυαλά της σύγχρονης παραγωγής. Τη μουσική του τραγουδιού «Δική Μου» υπογράφουν ο Claydee Lupa, ο Paris Kalpos και ο Tedy Economou, εγγυώμενοι έναν ρυθμό που καθηλώνει από το πρώτο άκουσμα. Παράλληλα, τους στίχους συνέθεσαν ο Claydee Lupa, ο Alex Lupa και ο Omar Sabino, δημιουργώντας μια ιστορία που ταιριάζει απόλυτα στις φωνές και τις προσωπικότητες των δύο ερμηνευτών.

https://www.instagram.com/iamclaydee/
https://www.instagram.com/iamclaydee/

Η συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων

Από τη μία πλευρά, ο Claydee διαθέτει μια τεράστια πορεία γεμάτη διεθνή hits και χορευτικά vibes που ξεσηκώνουν τα κλαμπ σε όλη την Ευρώπη. Από την άλλη, η Ρένα Μόρφη έχει αποδείξει την ικανότητά της να ελίσσεται με μοναδική χάρη ανάμεσα στο ρετρό, το λαϊκό και το latino αισθητικό ρεύμα. Η σύμπραξή τους στο «Δική Μου» αποτελεί το απόλυτο απόσταγμα δημιουργικότητας, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και ταμπέλες.

https://www.instagram.com/renamorfi/
https://www.instagram.com/renamorfi/

Πότε και πού θα ακούσεις το νέο τραγούδι

Η αντίστροφη μέτρηση για την 12η Νοεμβρίου έχει ήδη ξεκινήσει για όλους τους φίλους της καλής μουσικής. Το τραγούδι θα είναι διαθέσιμο για streaming και download σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Spotify, το Apple Music και το YouTube από τη Minos EMI. Φρόντισε να είσαι από τους πρώτους που θα το προσθέσουν στη συλλογή τους για να απολαύσεις τη συνεργασία που θα συζητιέται για πολλούς μήνες.

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Claydee Minos EMI Δική Μου Ρένα Μόρφη
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