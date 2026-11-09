Το νέο άλμπουμ του ΛΕΞ παίρνει μορφή – Δες το επίσημο trailer του «Mpastard0s»

Ο ΛΕΞ δημοσίευσε το πρώτο επίσημο βίντεο του «Mpastard0s» στο Instagram και επιβεβαίωσε τη σύνδεσή του με το νέο album του Dof

Με μια ματιά Ο ΛΕΞ δημοσίευσε το trailer του νέου του άλμπουμ «Mpastard0s» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το «Mpastard0s» είναι ένα άλμπουμ που συνδέει τον ΛΕΞ με τον Dof.

Η δημοσίευση αυτή είναι η πρώτη φορά που το επίσημο προφίλ του ΛΕΞ συνδέεται άμεσα με το project και το alt account προώθησής του.

Η προώθηση του άλμπουμ είχε κινηθεί μέχρι τώρα μέσω ενός μυστηριώδους alt account, δημιουργώντας ατμόσφαιρα αναμονής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ο ΛΕΞ αποφασίζει να δώσει ένα σημάδι για την επόμενη μουσική του κίνηση, είναι σχεδόν βέβαιο πως τίποτα δεν περνά απαρατήρητο από τους fans του. Αυτή τη φορά, ο δημοφιλής rapper έκανε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κίνηση στο Instagram, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό το trailer του «Mpastard0s», του album που συνδέεται με τον Dof και ένα από τα πιο μυστηριώδη μουσικά rollouts των τελευταίων ημερών. Η συγκεκριμένη δημοσίευση αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που το επίσημο προφίλ του ΛΕΞ συνδέεται τόσο άμεσα με το project και το αινιγματικό alt account που βρίσκεται πίσω από την προώθησή του. Έτσι, ένα rollout που μέχρι τώρα εξελισσόταν μέσα από διαφορετικά ψηφιακά ίχνη αποκτά πλέον μια νέα διάσταση, με τον ίδιο τον καλλιτέχνη να δίνει το δικό του στίγμα και να ενισχύει την ανυπομονησία γύρω από το «Mpastard0s».

Η ανάρτηση του ΛΕΞ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο rapper επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους το trailer του «Mpastard0s», συνδέοντας πλέον ανοιχτά το προσωπικό του προφίλ με το επερχόμενο μουσικό project. Μέχρι τώρα, η προώθηση του album είχε κινηθεί γύρω από ένα μυστηριώδες alt account, το οποίο είχε δημιουργήσει ένα ξεχωριστό κλίμα αναμονής και είχε αφήσει αρκετά ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα και τον πραγματικό σκοπό του εγχειρήματος.

Διάβασε επίσης: Britney Spears: Το θρυλικό album «Britney» επιστρέφει 25 χρόνια μετά με 5 ακυκλοφόρητα τραγούδια

Η νέα δημοσίευση, ωστόσο, αλλάζει τα δεδομένα. Για πρώτη φορά, ο ΛΕΞ φέρνει το συγκεκριμένο rollout στον επίσημο λογαριασμό του, δίνοντας μια σαφέστερη ένδειξη για τη σύνδεσή του με το «Mpastard0s». Το «Mpastard0s» είναι το album που συνδέει τον ΛΕΞ με τον Dof, με το ενδιαφέρον γύρω από τη συνεργασία τους να μεγαλώνει μέσα από τις κινήσεις που προηγούνται της κυκλοφορίας.

Η επιλογή ενός διαφορετικού τρόπου προώθησης έχει ήδη δημιουργήσει ένα ξεχωριστό επικοινωνιακό παιχνίδι. Αντί για μια συνηθισμένη ανακοίνωση ή μια κλασική παρουσίαση νέου δίσκου, το project απέκτησε ένα πιο αινιγματικό προφίλ, με το alt account να αποτελεί βασικό κομμάτι της συνολικής εικόνας.

Η εμφάνιση του trailer στο Instagram του ΛΕΞ έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ, χωρίς ωστόσο να εξαφανίζει το μυστήριο που περιβάλλει το εγχείρημα. Αντιθέτως, η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την περιέργεια των ακροατών για όσα ετοιμάζουν οι δύο καλλιτέχνες.

Το μυστηριώδες rollout που έχει τραβήξει την προσοχή των fans

Ο ΛΕΞ έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του, με κάθε νέα κυκλοφορία του να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον στην ελληνική rap σκηνή. Γι’ αυτό και η παραμικρή κίνηση που σχετίζεται με τη δισκογραφική του δραστηριότητα γίνεται αντικείμενο συζήτησης.

Στην περίπτωση του «Mpastard0s», η στρατηγική γύρω από το alt account προσθέτει μια διαφορετική διάσταση στην αναμονή. Η σύνδεσή του με το προσωπικό προφίλ του rapper αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο ξεκάθαρη κίνηση που έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Το ερώτημα πλέον είναι τι άλλο κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο project και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα μέχρι την κυκλοφορία του album. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο ΛΕΞ και ο Dof έχουν καταφέρει να στρέψουν τα βλέμματα πάνω στο «Mpastard0s», πριν ακόμη αποκαλυφθούν όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα μουσική τους δουλειά.

Και αν η πρώτη εμφάνιση του trailer στο Instagram του ΛΕΞ αποτελεί μόνο την αρχή, τότε το συγκεκριμένο rollout έχει ακόμη αρκετές εκπλήξεις να δώσει.

Διάβασε επίσης: