Μουσική 09.11.2026

Το νέο άλμπουμ του ΛΕΞ παίρνει μορφή – Δες το επίσημο trailer του «Mpastard0s»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο ΛΕΞ δημοσίευσε το πρώτο επίσημο βίντεο του «Mpastard0s» στο Instagram και επιβεβαίωσε τη σύνδεσή του με το νέο album του Dof
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο ΛΕΞ δημοσίευσε το trailer του νέου του άλμπουμ «Mpastard0s» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
  • Το «Mpastard0s» είναι ένα άλμπουμ που συνδέει τον ΛΕΞ με τον Dof.
  • Η δημοσίευση αυτή είναι η πρώτη φορά που το επίσημο προφίλ του ΛΕΞ συνδέεται άμεσα με το project και το alt account προώθησής του.
  • Η προώθηση του άλμπουμ είχε κινηθεί μέχρι τώρα μέσω ενός μυστηριώδους alt account, δημιουργώντας ατμόσφαιρα αναμονής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ο ΛΕΞ αποφασίζει να δώσει ένα σημάδι για την επόμενη μουσική του κίνηση, είναι σχεδόν βέβαιο πως τίποτα δεν περνά απαρατήρητο από τους fans του. Αυτή τη φορά, ο δημοφιλής rapper έκανε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κίνηση στο Instagram, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό το trailer του «Mpastard0s», του album που συνδέεται με τον Dof και ένα από τα πιο μυστηριώδη μουσικά rollouts των τελευταίων ημερών. Η συγκεκριμένη δημοσίευση αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που το επίσημο προφίλ του ΛΕΞ συνδέεται τόσο άμεσα με το project και το αινιγματικό alt account που βρίσκεται πίσω από την προώθησή του. Έτσι, ένα rollout που μέχρι τώρα εξελισσόταν μέσα από διαφορετικά ψηφιακά ίχνη αποκτά πλέον μια νέα διάσταση, με τον ίδιο τον καλλιτέχνη να δίνει το δικό του στίγμα και να ενισχύει την ανυπομονησία γύρω από το «Mpastard0s».

Ο ράπερ ΛΕΞ με μαύρο καπέλο και φούτερ σε ασπρόμαυρο πορτρέτο
Ο ράπερ ΛΕΞ με μαύρο hoodie και καπέλο σε ασπρόμαυρη φωτογραφία.

Η ανάρτηση του ΛΕΞ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο rapper επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους το trailer του «Mpastard0s», συνδέοντας πλέον ανοιχτά το προσωπικό του προφίλ με το επερχόμενο μουσικό project. Μέχρι τώρα, η προώθηση του album είχε κινηθεί γύρω από ένα μυστηριώδες alt account, το οποίο είχε δημιουργήσει ένα ξεχωριστό κλίμα αναμονής και είχε αφήσει αρκετά ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα και τον πραγματικό σκοπό του εγχειρήματος.

Διάβασε επίσης: Britney Spears: Το θρυλικό album «Britney» επιστρέφει 25 χρόνια μετά με 5 ακυκλοφόρητα τραγούδια

Η νέα δημοσίευση, ωστόσο, αλλάζει τα δεδομένα. Για πρώτη φορά, ο ΛΕΞ φέρνει το συγκεκριμένο rollout στον επίσημο λογαριασμό του, δίνοντας μια σαφέστερη ένδειξη για τη σύνδεσή του με το «Mpastard0s». Το «Mpastard0s» είναι το album που συνδέει τον ΛΕΞ με τον Dof, με το ενδιαφέρον γύρω από τη συνεργασία τους να μεγαλώνει μέσα από τις κινήσεις που προηγούνται της κυκλοφορίας.

Ο ράπερ ΛΕΞ στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας
https://www.instagram.com/lextgk

Η επιλογή ενός διαφορετικού τρόπου προώθησης έχει ήδη δημιουργήσει ένα ξεχωριστό επικοινωνιακό παιχνίδι. Αντί για μια συνηθισμένη ανακοίνωση ή μια κλασική παρουσίαση νέου δίσκου, το project απέκτησε ένα πιο αινιγματικό προφίλ, με το alt account να αποτελεί βασικό κομμάτι της συνολικής εικόνας.

Η εμφάνιση του trailer στο Instagram του ΛΕΞ έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ, χωρίς ωστόσο να εξαφανίζει το μυστήριο που περιβάλλει το εγχείρημα. Αντιθέτως, η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την περιέργεια των ακροατών για όσα ετοιμάζουν οι δύο καλλιτέχνες.

Το μυστηριώδες rollout που έχει τραβήξει την προσοχή των fans

Ο ΛΕΞ έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του, με κάθε νέα κυκλοφορία του να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον στην ελληνική rap σκηνή. Γι’ αυτό και η παραμικρή κίνηση που σχετίζεται με τη δισκογραφική του δραστηριότητα γίνεται αντικείμενο συζήτησης.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης με μαύρο φούτερ ποζάρει μπροστά από ένα λευκό κτίριο, δείχνοντας ότι το 2025 θα είναι η χρονιά του.
www.instagram.com/lextgk

Στην περίπτωση του «Mpastard0s», η στρατηγική γύρω από το alt account προσθέτει μια διαφορετική διάσταση στην αναμονή. Η σύνδεσή του με το προσωπικό προφίλ του rapper αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο ξεκάθαρη κίνηση που έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Το ερώτημα πλέον είναι τι άλλο κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο project και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα μέχρι την κυκλοφορία του album. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο ΛΕΞ και ο Dof έχουν καταφέρει να στρέψουν τα βλέμματα πάνω στο «Mpastard0s», πριν ακόμη αποκαλυφθούν όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα μουσική τους δουλειά.

Ο ΛΕΞ γράφει τραγούδι για ταινία – Συνεργασία έκπληξη
https://www.instagram.com/lextgk/

Και αν η πρώτη εμφάνιση του trailer στο Instagram του ΛΕΞ αποτελεί μόνο την αρχή, τότε το συγκεκριμένο rollout έχει ακόμη αρκετές εκπλήξεις να δώσει.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

album ΛΕΞ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στο NOX με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στο NOX με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο

09.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στο NOX με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο
Μουσικά Νέα

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στο NOX με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο

09.11.2026
Ρεκόρ για τη συναυλία του Bloody Hawk στην Αθήνα: Πάνω από 15000 εισιτήρια σε 24 ώρες
Μουσικά Νέα

Ρεκόρ για τη συναυλία του Bloody Hawk στην Αθήνα: Πάνω από 15000 εισιτήρια σε 24 ώρες

09.11.2026
Britney Spears: Το θρυλικό album «Britney» επιστρέφει 25 χρόνια μετά με 5 ακυκλοφόρητα τραγούδια
Μουσικά Νέα

Britney Spears: Το θρυλικό album «Britney» επιστρέφει 25 χρόνια μετά με 5 ακυκλοφόρητα τραγούδια

09.11.2026
Άννα Βίσση: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στους συνεργάτες της μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στους συνεργάτες της μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ

09.11.2026
Ελένη Φουρέιρα: Τα 5 fashion performances στο MadWalk που άφησαν εποχή
Life

Ελένη Φουρέιρα: Τα 5 fashion performances στο MadWalk που άφησαν εποχή

09.11.2026
Λίγο weird, λίγο awkward, πολύ iconic: 6 «uncool» τραγούδια για την playlist σου
Μουσικά Νέα

Λίγο weird, λίγο awkward, πολύ iconic: 6 «uncool» τραγούδια για την playlist σου

09.11.2026
Η Πέγκυ Ζήνα έρχεται για πρώτη φορά στο MadWalk 2026 – Μια πορεία γεμάτη λαϊκές επιτυχίες
MadWalk

Η Πέγκυ Ζήνα έρχεται για πρώτη φορά στο MadWalk 2026 – Μια πορεία γεμάτη λαϊκές επιτυχίες

08.11.2026
Νέα μουσική στα σχέδια της Rosalía – Οι στιγμές που σημάδεψαν την παγκόσμια περιοδεία της
Μουσικά Νέα

Νέα μουσική στα σχέδια της Rosalía – Οι στιγμές που σημάδεψαν την παγκόσμια περιοδεία της

08.11.2026
Οι μεγάλες μουσικές επιστροφές του Νοεμβρίου – Ποιοι καλλιτέχνες θα βρεθούν στο προσκήνιο
Μουσική

Οι μεγάλες μουσικές επιστροφές του Νοεμβρίου – Ποιοι καλλιτέχνες θα βρεθούν στο προσκήνιο

08.11.2026
Αν ονειρεύεσαι ένα παραμυθένιο τριήμερο, η Βουδαπέστη είναι ο προορισμός σου!

Αν ονειρεύεσαι ένα παραμυθένιο τριήμερο, η Βουδαπέστη είναι ο προορισμός σου!

Πώς θα φτιάξεις πρωτεϊνική τυρόπιτα χωρίς φύλλο – Δες τη συνταγή!

Πώς θα φτιάξεις πρωτεϊνική τυρόπιτα χωρίς φύλλο – Δες τη συνταγή!

Μπορεί η AI να μεταφράσει τη γλώσσα των ζώων; Τα ευρήματα που αλλάζουν όσα γνωρίζαμε

Μπορεί η AI να μεταφράσει τη γλώσσα των ζώων; Τα ευρήματα που αλλάζουν όσα γνωρίζαμε

Η βενζίνη δεν είναι η μόνη! 8 αλλόκοτες μυρωδιές που έχουν περισσότερους fans απ’ όσους φαντάζεσαι

Η βενζίνη δεν είναι η μόνη! 8 αλλόκοτες μυρωδιές που έχουν περισσότερους fans απ’ όσους φαντάζεσαι

Το πιο απλό μπαχαρικό γίνεται τέχνη: Η κανέλα όπως δεν την έχεις ξαναδεί

Το πιο απλό μπαχαρικό γίνεται τέχνη: Η κανέλα όπως δεν την έχεις ξαναδεί

«Η διακόσμηση των αισθήσεων»: Το σπίτι σου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις

«Η διακόσμηση των αισθήσεων»: Το σπίτι σου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών στον ΑΝΤ1

ΑΙΧΜΕΣ: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών στον ΑΝΤ1

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες