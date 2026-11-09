MadWalk 09.11.2026

Ελένη Φουρέιρα: Τα 5 fashion performances στο MadWalk που άφησαν εποχή

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Από τη συνεργασία με την Evangelia μέχρι το εντυπωσιακό act για τη Celia Kritharioti, 5 iconic εμφανίσεις της Ελένη Φουρέιρα στο MadWalk
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Φουρέιρα έχει αφήσει εποχή στο MadWalk με τις εμφανίσεις της, συνδυάζοντας μουσική και μόδα.
  • Οι εμφανίσεις της χαρακτηρίζονται από εκρηκτική ενέργεια, τολμηρές στιλιστικές επιλογές και δυναμικές χορογραφίες.
  • Έχει αποδείξει την ικανότητά της να υποστηρίζει διαφορετικά μουσικά είδη και αισθητικές προτάσεις.
  • Η Φουρέιρα αντιμετωπίζει τη μόδα ως αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής της έκφρασης στη σκηνή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μία καλλιτέχνιδα που ξέρει να μετατρέπει μια εμφάνιση στη σκηνή σε ολοκληρωμένο υπερθέαμα, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Με εκρηκτική ενέργεια, τολμηρές στιλιστικές επιλογές και χορογραφίες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες, έχει καταφέρει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο MadWalk, συνδυάζοντας τη μουσική με τη μόδα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Άλλοτε με ένα δυναμικό opening act, άλλοτε εκπροσωπώντας δημιουργίες κορυφαίων σχεδιαστών και άλλοτε πειραματιζόμενη με διαφορετικούς ήχους και εικόνες, η pop star γνωρίζει καλά πώς να κερδίζει τα βλέμματα.

Η Ελένη Φουρέιρα ποζάρει με εντυπωσιακό στυλ, προωθώντας το νέο της τραγούδι «Pulp Fiction».
https://www.instagram.com/foureira/

Από το 2011 μέχρι σήμερα, οι εμφανίσεις της στο MadWalk έχουν αποτελέσει ξεχωριστές στιγμές του θεσμού, με την ίδια να αποδεικνύει ξανά και ξανά πως δεν ανεβαίνει απλώς στη σκηνή για να τραγουδήσει. Κάθε performance έχει τη δική της αισθητική, τη δική της ιστορία και μια διαφορετική πλευρά της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Και αν έχεις παρακολουθήσει έστω και μία από αυτές, ξέρεις πως η Ελένη Φουρέιρα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

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Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, 5 εμφανίσεις της Ελένης Φουρέιρα στο MadWalk που αξίζει να θυμηθείς, από το εκρηκτικό «Φωτιά» με την Evangelia μέχρι το εντυπωσιακό fashion act για τη Celia Kritharioti. Ετοιμάσου για δυνατές ερμηνείες, iconic looks και performances που αποδεικνύουν γιατί η Φουρέιρα αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες στη σκηνή του Mad.

1. Ελένη Φουρέιρα feat. Loud – «All i need» (MadWalk 2012)

Το 2012, η Ελένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk μαζί με τους Loud, παρουσιάζοντας το «All i need» σε ένα ακόμη ξεχωριστό μουσικό act. Η συνεργασία τους έφερε στη σκηνή έναν διαφορετικό ήχο, με την pop ενέργεια της Φουρέιρα να συναντά το ύφος του συγκροτήματος. Η εμφάνιση αποτέλεσε μία από τις πρώτες δυνατές στιγμές της στο MadWalk, επιβεβαιώνοντας πως η τραγουδίστρια είχε ήδη αρχίσει να χτίζει τη δική της ξεχωριστή σχέση με τον θεσμό.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ξεχώρισε και για τη χημεία των καλλιτεχνών πάνω στη σκηνή, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική συνδέθηκε με το fashion concept της βραδιάς. Η

2. Ελένη Φουρέιρα – «Toxic» / «To deserve you» (MadWalk 2013)

Το 2013, η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε στο MadWalk με ένα performance που ανέδειξε την πιο αισθησιακή και θεατρική πλευρά της. Μέσα από τις ερμηνείες των τραγουδιών «Toxic» και «To deserve you», παρουσίασε ένα act με έντονη pop αισθητική, δυναμισμό και ξεχωριστή σκηνική ταυτότητα.

Η επιλογή του «Toxic», ενός τραγουδιού που έχει συνδεθεί με μια από τις πιο χαρακτηριστικές pop στιγμές των 00s, έδωσε στην εμφάνιση έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η Φουρέιρα αξιοποίησε τη σκηνή ως χώρο έκφρασης, συνδυάζοντας μουσική και performance σε ένα αποτέλεσμα που ταίριαζε απόλυτα με τη φιλοσοφία του MadWalk. Μια εμφάνιση που μας θυμίζει πόσο άνετα μπορεί να κινηθεί ανάμεσα στο τραγούδι, τον χορό και το fashion show.

3. Ελένη Φουρέιρα – «Ladies» (MadWalk 2015)

Το 2015, η Ελένη Φουρέιρα ανέλαβε να ανοίξει το MadWalk με ένα act που είχε όλα όσα περιμένεις από εκείνη: αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και ενέργεια από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Ερμηνεύοντας το «Ladies», ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τον δικό της τόνο σε μια βραδιά αφιερωμένη στη συνάντηση της μόδας με τη μουσική.

Το look της ήταν εξίσου εντυπωσιακό με την ερμηνεία της. Το μαύρο vinyl outfit δημιουργούσε μια δυναμική εικόνα, ενώ το ιδιαίτερο χτένισμα με ράστα ολοκλήρωνε ένα τολμηρό power look. Δεν επρόκειτο απλώς για μια ακόμη μουσική εμφάνιση, αλλά για μια ολοκληρωμένη σκηνική πρόταση που ανέδειξε τη σχέση της Φουρέιρα με τη μόδα και την ικανότητά της να υποστηρίζει κάθε αισθητική επιλογή με τον δικό της τρόπο.

4. Ελένη Φουρέιρα – «Follow the sunrise» (MadWalk 2017)

Στο MadWalk 2017 by Aperol Spritz, η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε στη σκηνή με το «Follow the Sunrise», προσθέτοντας ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στην πορεία της στον θεσμό. Η εμφάνιση είχε τη δική της ατμόσφαιρα και ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά της καλλιτέχνιδας, η οποία δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο μουσικό ή στιλιστικό ύφος.

Αυτό είναι, άλλωστε, ένα από τα στοιχεία που κάνουν τις εμφανίσεις της να ξεχωρίζουν. Η Φουρέιρα μπορεί να περάσει από το απόλυτο pop party σε μια πιο ατμοσφαιρική σκηνική παρουσία, διατηρώντας πάντα την προσωπική της ταυτότητα. Και το MadWalk αποτελεί το ιδανικό πεδίο για τέτοιου είδους καλλιτεχνικούς πειραματισμούς, αφού κάθε εμφάνιση είναι μια ευκαιρία να συναντηθούν διαφορετικοί κόσμοι.

5. Ελένη Φουρέιρα for Celia Kritharioti – «Light it up» (MadWalk 2020)

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της Ελένης Φουρέιρα στο MadWalk ήταν το «Light It Up», το 2020, για τη δημιουργία της σχεδιάστριας Celia Kritharioti. Εδώ, η μουσική συνάντησε την υψηλή ραπτική και η τραγουδίστρια βρέθηκε στο επίκεντρο ενός fashion performance που συνδύασε την εντυπωσιακή εικόνα με τη δυναμική της σκηνικής παρουσίας.

Η συνεργασία με έναν από τους πιο αναγνωρισμένους οίκους μόδας της Ελλάδας έδωσε στην εμφάνιση έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η Φουρέιρα απέδειξε πως μπορεί να υποστηρίξει μια δημιουργία υψηλής αισθητικής, χωρίς να χάνει τίποτα από την εκρηκτική προσωπικότητά της. Το «Light It Up» ήταν μια ακόμη απόδειξη πως η ίδια δεν αντιμετωπίζει τη μόδα ως ένα απλό συμπλήρωμα της μουσικής της, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής της έκφρασης.

Η Ελένη Φουρέιρα και το MadWalk έχουν τη δική τους ιστορία

5 εμφανίσεις, διαφορετικές μουσικές επιλογές και looks που δεν μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: τη μοναδική σκηνική ταυτότητα της Ελένης Φουρέιρα. Μέσα από τη συμμετοχή της στο MadWalk, η τραγουδίστρια έχει αποδείξει πως η μόδα και η μουσική μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα ενιαίο, εντυπωσιακό θέαμα, όταν πίσω από αυτό βρίσκεται μια performer με ξεκάθαρο όραμα.

Η Foxy Lee και η Ελένη Φουρέιρα στη σκηνή του MadWalk 2024.
Η Foxy Lee και η Ελένη Φουρέιρα σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο MadWalk 2024.

Και μπορεί κάθε χρονιά να φέρνει διαφορετικές τάσεις, νέες συνεργασίες και ανατρεπτικές ιδέες, όμως οι εμφανίσεις της Ελένης Φουρέιρα παραμένουν από εκείνες που θέλεις να ξαναδείς. Γιατί, τελικά, υπάρχουν performances που τελειώνουν μαζί με το τελευταίο χειροκρότημα και άλλες που συνεχίζουν να συζητιούνται πολύ μετά το τέλος της βραδιάς. Οι δικές της στο MadWalk ανήκουν σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία.

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