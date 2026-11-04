Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο beauty party στη Νέα Σμύρνη

Με μια ματιά Ολοκληρώθηκε το beauty party GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C στη Νέα Σμύρνη.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν beauty touch-ups, συμβουλές και φωτογραφίες.

Η Aria Skokos και η Super Foteini μοιράστηκαν tips για πόζες και φωτογραφίες.

Το Mad Drive με τη Βρισηίδα Ανδριώτου προσέφερε μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το countdown για το MadWalk 2026 by Three Cents έφτασε στην τελευταία του στάση, με το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party να μεταφέρει την ενέργεια της μεγάλης fashion και music διοργάνωσης στη Νέα Σμύρνη! Το τελευταίο party του beauty tour πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα της M·A·C Cosmetics, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ κόσμο και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, beauty moments και ανεβασμένη διάθεση.

Από την πρώτη στιγμή, ο χώρος γέμισε με επισκέπτες που ήθελαν να γίνουν μέρος της εμπειρίας, να ανανεώσουν το look τους και να μπουν στο κλίμα του MadWalk λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά. Beauty και hair touch-ups, συμβουλές για το προσωπικό στιλ, φωτογραφίες και εκπλήξεις έδωσαν τον δικό τους χαρακτήρα στην εκδήλωση, ενώ η έντονη κινητικότητα και ο ενθουσιασμός του κοινού έκαναν το τελευταίο ραντεβού του tour ακόμη πιο ξεχωριστό.

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Beauty looks, φωτογραφίες και το δικό σου MadWalk moment

Η ομορφιά βρέθηκε στο επίκεντρο, με τους επισκέπτες να απολαμβάνουν beauty και hair touch-ups, να δοκιμάζουν αγαπημένα προϊόντα M·A·C Cosmetics και να αναζητούν έμπνευση για τα επόμενα makeup looks τους. Παράλληλα, η Aria Skokos και η Super Foteini έδωσαν το δικό τους fashion twist στη βραδιά, μοιράζοντας tips για τις πιο iconic πόζες και βοηθώντας το κοινό να πετύχει το τέλειο στιγμιότυπο μπροστά στον φακό. Το ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό για φωτογραφίες έγινε σημείο συνάντησης, με τους παρευρισκόμενους να αποτυπώνουν το δικό τους MadWalk moment.

Το κοινό έζησε από κοντά μια εμπειρία που ένωσε την ομορφιά με τη μόδα και τη μουσική, μεταφέροντας το χαρακτηριστικό mood του MadWalk έξω από τη σκηνή και ακόμη πιο κοντά στους fans του. Με πολύ κόσμο, ανεβασμένη διάθεση και πολλά στιγμιότυπα που άξιζαν μια θέση στο feed, η Νέα Σμύρνη έδωσε το πιο δυναμικό φινάλε στο beauty tour.

Το Mad Drive με guest τη Βρισηίδα Ανδριώτου ανέβασε την ένταση

Από μια τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική! Το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα έδωσε το δικό του δυναμικό «παρών» στη Νέα Σμύρνη, μεταφέροντας τον παλμό του Mad Radio 106,2 στο τελευταίο party του tour. Μαζί του βρέθηκε ως guest η Βρισηίδα Ανδριώτου, προσθέτοντας τη δική της παρουσία σε μια βραδιά με πολύ κόσμο και ανεβασμένη διάθεση.

Η μουσική, οι συζητήσεις και η αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες κράτησαν την ενέργεια στα ύψη, ενώ το party εξελίχθηκε σε ένα σημείο συνάντησης για όσους ήθελαν να πάρουν μια γεύση από το κλίμα του MadWalk 2026 πριν από τη μεγάλη διοργάνωση.

M·A·C Cosmetics, beauty εκπλήξεις και Three Cents vibes

Το τελευταίο party του tour έδωσε στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν προϊόντα M·A·C Cosmetics και να απολαύσουν τις beauty εκπλήξεις που είχαν ετοιμαστεί για την περίσταση. Παράλληλα, οι ειδικές προσφορές της εκδήλωσης έκαναν την εμπειρία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, ενώ η Three Cents συμπλήρωσε το party mood με τις δροσιστικές γεύσεις της.

Με πολύ κόσμο, μουσική και διάθεση που παρέμεινε στα ύψη, η Νέα Σμύρνη αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε για το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party. Το beauty tour ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω του ξεχωριστές στιγμές και βάζοντας το κοινό στην τελική ευθεία για το MadWalk 2026 by Three Cents.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, εκεί όπου η μόδα και η μουσική θα συναντηθούν ξανά σε ένα από τα μεγαλύτερα fashion events της χρονιάς.