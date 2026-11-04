Το 5ο Authentic Talks επιστρέφει με τέσσερις ιστορίες ζωής που εμπνέουν – Δηλώστε συμμετοχή!

Τέσσερις άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες και ξεχωριστές διαδρομές ζωής ανεβαίνουν στη σκηνή του 5ου Authentic Talks

Με μια ματιά Το 5ο Authentic Talks θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 18:30, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ.

Τέσσερις ομιλητές θα μοιραστούν εμπνευσμένες ιστορίες ζωής: ένας φωτορεπόρτερ, ο ιδρυτής της «σχεδίας», μια αθλήτρια και ένας δρομέας.

Οι ομιλητές είναι ο Άρης Μεσσίνης, ο Χρήστος Αλεφάντης, η Μαρία Φράγγου και ο Δημήτρης Στέργιος.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται στο πλαίσιο του Μαραθωνίου Αθήνας και οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τι μπορεί να συνδέει έναν πολεμικό φωτορεπόρτερ, έναν άνθρωπο που δίνει φωνή στους κοινωνικά αποκλεισμένους, μια γυναίκα που μετατρέπει τις δυσκολίες σε δύναμη και έναν δρομέα που έμαθε να κοιτάζει τη ζωή διαφορετικά; Η απάντηση βρίσκεται στο 5ο Authentic Talks, μια ξεχωριστή εκδήλωση που υπόσχεται να εμπνεύσει και να προβληματίσει.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 18:30, ο Φάρος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) γίνεται το σημείο συνάντησης τεσσάρων ανθρώπων με διαφορετικές διαδρομές, αλλά με έναν κοινό παρανομαστή: αληθινές ιστορίες ζωής που αξίζει να ακουστούν.

Μην χάσετε αυτή τη μοναδική συνάντηση!

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Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς

Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν προσωπικότητες με ιδιαίτερο αποτύπωμα στην κοινωνία:

Άρης Μεσσίνης: Ο βραβευμένος φωτορεπόρτερ, ο οποίος έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή πολεμικών συγκρούσεων, καταγράφοντας με τον φακό του τις πιο σκληρές όψεις της ανθρώπινης πραγματικότητας.

Ο βραβευμένος φωτορεπόρτερ, ο οποίος έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή πολεμικών συγκρούσεων, καταγράφοντας με τον φακό του τις πιο σκληρές όψεις της ανθρώπινης πραγματικότητας. Χρήστος Αλεφάντης: Ο ιδρυτής του περιοδικού δρόμου «σχεδία» και εμπνευστής της πρωτοβουλίας «Γκολ στη Φτώχεια», που αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει γέφυρα κοινωνικής αλληλεγγύης και επανένταξης.

Ο ιδρυτής του περιοδικού δρόμου «σχεδία» και εμπνευστής της πρωτοβουλίας «Γκολ στη Φτώχεια», που αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει γέφυρα κοινωνικής αλληλεγγύης και επανένταξης. Μαρία Φράγγου: Εθελόντρια φυσιοθεραπεύτρια και αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, η οποία με τη δική της καθημερινή μάχη αποδεικνύει πως η θέληση μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

Εθελόντρια φυσιοθεραπεύτρια και αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, η οποία με τη δική της καθημερινή μάχη αποδεικνύει πως η θέληση μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Δημήτρης Στέργιος: Ένας ερασιτέχνης δρομέας που έζησε μια συγκλονιστική εμπειρία στον περσινό τερματισμό του Αυθεντικού Μαραθωνίου, όταν κατέρρευσε λίγα μέτρα πριν από τη γραμμή, χωρίς ωστόσο να χάσει την αγάπη του για το τρέξιμο.

Mε παρουσιαστή τον Γιώργο Λέντζα

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης αναλαμβάνει ο παρουσιαστής και δρομέας Γιώργος Λέντζας, δίνοντας τον δικό του παλμό σε μια συνάντηση που εστιάζει στον άνθρωπο και στις εμπειρίες που τον διαμορφώνουν.

Πληροφορίες: Το 5ο Authentic Talks πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Μαραθωνίου Αθήνας, του Αυθεντικού (7-8 Νοεμβρίου).

Οι εγγραφές για την παρακολούθηση της εκδήλωσης έχουν ήδη ξεκινήσει.

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