Life 04.11.2026

Η νέα τάση στη διακόσμηση που κάνει το λευκό να χάνει τη θέση του

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Το Webster Green είναι το χρώμα που ξεχωρίζει για το 2027 και δες πώς να εντάξεις τη βαθιά πράσινη απόχρωση στο σαλόνι και στο σπίτι σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το βαθύ πράσινο αναδεικνύεται ως νέα τάση στη διακόσμηση, αντικαθιστώντας τις κλασικές ουδέτερες αποχρώσεις.
  • Η Benjamin Moore επέλεξε το Webster Green HC-130 ως Χρώμα της Χρονιάς 2027, συνδυάζοντας κλασική αισθητική με σύγχρονη διάθεση.
  • Το πράσινο προσφέρει σύνδεση με τη φύση και δυνατότητες συνδυασμών, λειτουργώντας ως βασικό χρώμα ή σε μικρότερες επιφάνειες.
  • Προτείνεται η εφαρμογή του σε έναν τοίχο, στην κουζίνα ή σε μικρές αλλαγές επίπλων, συνδυάζοντάς το με υπόλευκο, μπεζ και ξύλο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις αρχίσει να σκέφτεσαι μια ανανέωση στο σπίτι σου, αλλά δεν θέλεις να καταλήξεις πάλι στις κλασικές λευκές, γκρι ή μπεζ αποχρώσεις, τότε υπάρχει μια νέα τάση που αξίζει να ανακαλύψεις. Το πράσινο επιστρέφει δυναμικά στη διακόσμηση και γίνεται πιο βαθύ, πιο εκφραστικό και πιο ενδιαφέρον από ποτέ. Δεν μιλάμε για ένα έντονο χρώμα που κουράζει το μάτι, αλλά για μια απόχρωση που μπορεί να δώσει χαρακτήρα στον χώρο σου χωρίς να θυσιάσεις την κομψότητα.

Pexels
Pexels

Η Benjamin Moore επέλεξε το Webster Green HC-130 ως Χρώμα της Χρονιάς 2027, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα πράσινο που συνδυάζει την κλασική αισθητική με μια πιο σύγχρονη διάθεση. Αν αγαπάς τους χώρους που έχουν προσωπικότητα και θέλεις να ξεφύγεις από τις συνηθισμένες επιλογές, αυτή η απόχρωση μπορεί να σου δώσει αρκετή έμπνευση για την επόμενη αλλαγή σου.

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Γιατί το πράσινο επιστρέφει δυναμικά στη διακόσμηση

Το πράσινο έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: μπορεί να δημιουργήσει μια σύνδεση με τη φύση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πολλές δυνατότητες συνδυασμών. Ανάλογα με την απόχρωση και τον φωτισμό, μπορεί να δείχνει πιο ζεστό, πιο κλασικό ή πιο μοντέρνο. Το Webster Green ξεχωρίζει επειδή δεν είναι ούτε υπερβολικά φωτεινό ούτε τόσο σκούρο ώστε να περιορίζει τις επιλογές σου. Μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό χρώμα σε έναν χώρο ή να χρησιμοποιηθεί σε μικρότερες επιφάνειες, όταν θέλεις να προσθέσεις ένταση χωρίς να αλλάξεις ολόκληρη τη διακόσμηση.

Νεαρή γυναίκα με μπλε μαντήλι στο κεφάλι και πινέλο στο χέρι, έτοιμη να εφαρμόσει τη νέα αισθητική διακόσμησης σπιτιού.
Pexels

Πώς να το βάλεις στο σπίτι σου χωρίς να το παρακάνεις

1. Ξεκίνα από έναν τοίχο στο σαλόνι

Αν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση χωρίς να δεσμευτείς με μια μεγάλη αλλαγή, βάψε έναν μόνο τοίχο. Συνδύασέ τον με έναν ανοιχτόχρωμο καναπέ, φυσικό ξύλο και μπεζ μαξιλάρια. Έτσι, το πράσινο θα ξεχωρίζει χωρίς να κυριαρχεί υπερβολικά.

2. Δώσε νέα ζωή στην κουζίνα σου

Αν έχεις βαρεθεί τα λευκά ντουλάπια, το βαθύ πράσινο μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική. Συνδύασέ το με ανοιχτόχρωμο πάγκο, ξύλινες λεπτομέρειες και διακριτικά μεταλλικά στοιχεία. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι κομψό, χωρίς να δείχνει ψυχρό ή απρόσωπο.

3. Δοκίμασε μικρές αλλαγές

Δεν χρειάζεται να αγοράσεις καινούργια έπιπλα ή να ξεκινήσεις ανακαίνιση. Μια βιβλιοθήκη, μια συρταριέρα ή μια εσωτερική πόρτα σε πράσινο χρώμα μπορεί να αλλάξει αισθητά την εικόνα του χώρου σου. Αν προτιμάς πιο διακριτικές κινήσεις, ξεκίνα με διακοσμητικά αντικείμενα σε παρόμοιες αποχρώσεις.

Pexels
Pexels

Με ποια χρώματα να το συνδυάσεις

Αν θέλεις ένα αποτέλεσμα που δύσκολα θα σε κουράσει, προτίμησε το υπόλευκο, το μπεζ και τις φυσικές αποχρώσεις του ξύλου. Για μια πιο ιδιαίτερη εικόνα, μπορείς να προσθέσεις λεπτομέρειες σε απαλό ροζ ή μπλε, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες αντιθέσεις. Πριν αποφασίσεις, δοκίμασε το χρώμα σε ένα μικρό σημείο του τοίχου και παρατήρησέ το σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Ο φυσικός φωτισμός μπορεί να αλλάξει σημαντικά την εικόνα του, επομένως αξίζει να δεις πώς λειτουργεί στον δικό σου χώρο.

Pexels
Pexels

Αξίζει να ακολουθήσεις τη νέα τάση

Το Webster Green δείχνει ότι δεν χρειάζεται να περιορίζεσαι στις ουδέτερες αποχρώσεις για να δημιουργήσεις ένα κομψό σπίτι. Μπορείς να πειραματιστείς, να προσθέσεις χρώμα και να δώσεις περισσότερη προσωπικότητα στους χώρους σου, αρκεί να επιλέξεις συνδυασμούς που ταιριάζουν στο στιλ σου. Το σημαντικότερο είναι να μη μετατρέψεις το σπίτι σου σε αντίγραφο μιας τάσης που είδες στο διαδίκτυο. Χρησιμοποίησε το πράσινο ως αφετηρία για να δημιουργήσεις έναν χώρο που σε εκφράζει και στον οποίο απολαμβάνεις να περνάς τον χρόνο σου. Γιατί η καλύτερη διακόσμηση δεν είναι εκείνη που ακολουθεί απλώς τη μόδα, αλλά εκείνη που κάνει το σπίτι σου να μοιάζει πραγματικά δικό σου.

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