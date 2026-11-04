Μουσική 04.11.2026

Ο Θοδωρής Φέρρης «μάγεψε» ερμηνεύοντας Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία

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Ο Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσε εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε μια sold out συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσε έργα του Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
  • Η ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» συνόδευσε τον καλλιτέχνη, έχοντας 28 χρόνια παρουσίας.
  • Στη συναυλία συμμετείχαν επίσης η Klavdia και ο Άγγελος Θεοδωράκης.
  • Παρουσιάστηκαν εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε μια sold out συναυλία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Θοδωρής Φέρρης ανέδειξε και επιβεβαίωσε τον ερμηνευτικό του πλούτο πρωταγωνιστώντας σε ένα αφιέρωμα με έργα του Μίκη Θεοδωράκη, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. Ο επιτυχημένος και αγαπητός καλλιτέχνης ερμήνευσε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη με τη χαρακτηριστική χροιά του και βαθύ συναίσθημα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και θερμό χειροκρότημα.

https://www.instagram.com/thodorisferris
https://www.instagram.com/thodorisferris

Μαζί του ήταν η ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» που μετρά 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στη διάδοση του έργου του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού.

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Στη σκηνή βρέθηκαν επίσης η Klavdia, που «μάγεψε» με τη χαρακτηριστική και εκφραστική φωνή της, καθώς και ο Άγγελος Θεοδωράκης, συνεχιστής της σπουδαίας μουσικής παρακαταθήκης του συνθέτη και με προσωπική σύνδεση με το έργο του.

https://www.instagram.com/thodorisferris
https://www.instagram.com/thodorisferris
https://www.instagram.com/thodorisferris
https://www.instagram.com/thodorisferris

«Όμορφη Πόλη», «Δραπετσώνα», «Απρίλη Μου», «Φαίδρα», «Στο Περιγιάλι», «Μαρίνα», «Φεγγάρι Μάγια Μου ‘Κανες», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα», «Μέρα Μαγιού», «Ο Λεβέντης» και «Μυρτιά» ήταν μερικά από τα τραγούδια που ακούστηκαν στη sold out συναυλία, σε παραγωγή της Panik Live Productions, με το κοινό όλων των ηλικιών να ταξιδεύει στο σπουδαίο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

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Θοδωρής Φέρρης ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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