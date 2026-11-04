Steve Ellis: Η φωνή του «Everlasting Love» έφυγε από τη ζωή στα 76 του

Ο frontman του συγκροτήματος που έκανε επιτυχία με το «Everlasting Love» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών

Ο κόσμος της μουσικής θρηνεί για την απώλεια του Steve Ellis, του χαρισματικού τραγουδιστή των Love Affair, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω μιας συγκινητικής ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του για την απώλεια μετά από «επιπλοκές λόγω μιας χρόνιας ασθένειας».

Η ανακοίνωση ανέφερε: «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του Steve. Μετά από επιπλοκές λόγω μιας χρόνιας ασθένειας, ο Steve έφυγε ειρηνικά από τον κόσμο το βράδυ της 30ης Οκτωβρίου 2026, παρουσία των αγαπημένων του προσώπων». Ο τραγουδοποιός και φίλος του, David Courtney, επιβεβαίωσε επίσης την είδηση, εκφράζοντας τη θλίψη του και στέλνοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Steve Ellis.

Διάβασε επίσης: Love affair της Millie Bobby Brown και του Gabriel LaBelle σκαρώνει το Νetflix

Ο Steve Ellis έκανε το ντεμπούτο του στη μουσική σκηνή σε ηλικία μόλις 15 ετών, όταν εντάχθηκε σε ένα συγκρότημα του Βόρειου Λονδίνου, τους Soul Survivors, το 1966. Ένα χρόνο αργότερα, το 1967, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Love Affair, μια αλλαγή που σηματοδότησε την αρχή μιας λαμπρής καριέρας.

Οι Love Affair γνώρισαν την κορυφή της δόξας στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με την επανεκτέλεση του τραγουδιού «Everlasting Love». Η εκρηκτική τους εκδοχή, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1967, έφτασε στο Νο. 1 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών το 1968, παραμένοντας στην κορυφή για δύο εβδομάδες. Το τραγούδι, γραμμένο από τους Buzz Cason και Mac Gayden, αρχικά είχε ηχογραφηθεί από τον Robert Knight το 1967, φτάνοντας στο Νο. 13 του Billboard Hot 100, αν και η εκδοχή των Love Affair δεν κατάφερε να εισέλθει στα αμερικανικά charts.

Εκτός από το «Everlasting Love», οι Love Affair είχαν και άλλες επιτυχίες που έφτασαν στο top 10 των βρετανικών charts, όπως τα «Rainbow Valley» (Νο. 5), «A Day Without Love» (Νο. 6) και «Bring on Back the Good Times» (Νο. 9), καθιερώνοντας το συγκρότημα ως ένα από τα πιο δημοφιλή της εποχής.

Η πορεία του Steve Ellis μετά τους Love Affair

Το 1969, ο Steve Ellis αποχώρησε από τους Love Affair, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική του πορεία. Το 1972, σχημάτισε το δικό του συγκρότημα, τους Ellis, μαζί με τον keyboardist Zoot Money, κυκλοφορώντας δύο άλμπουμ: «Riding on the Crest of a Slump» (1972) και «Why Not?» (1973). Αργότερα, εντάχθηκε στο ροκ συγκρότημα Widowmaker, με το οποίο κυκλοφόρησε το ομότιτλο ντεμπούτο άλμπουμ τους στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Μετά την αποχώρησή του από τους Widowmaker, ο Steve Ellis έκανε ένα διάλειμμα από τη μουσική βιομηχανία, αναλαμβάνοντας εργασία στα λιμάνια της Αγγλίας. Η ζωή του πήρε μια δραματική τροπή το 1981, όταν ένα ατύχημα με περονοφόρο όχημα του προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στα πόδια, οδηγώντας σε μια μακρά περίοδο χειρουργικών επεμβάσεων και αποκατάστασης.

Το 1991, οι Love Affair επανενώθηκαν υπό την καθοδήγηση του Steve Ellis, ο οποίος συνέχισε να περιοδεύει με το σχήμα Steve Ellis’ Love Affair μέχρι το 1998. Παράλληλα, ο Steve Ellis συνέχισε να ηχογραφεί solo υλικό, κυκλοφορώντας το άλμπουμ «Best of Days» το 2008, το οποίο περιλάμβανε συνεργασίες με τους Roger Daltrey και Paul Weller.

Ο Steve Ellis, με το μοναδικό του φωνητικό ταλέντο και την αφοσίωσή του στη μουσική, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της βρετανικής ποπ-ροκ σκηνής. Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις αγαπημένες επιτυχίες των Love Affair και το πλούσιο έργο του.

Διάβασε επίσης: