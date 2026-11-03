Celeb World 03.11.2026

Νέα δικαστική διαμάχη για την κληρονομιά του Michael Jackson – Η καταγγελία της Paris Jackson

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17 χρόνια μετά τον θάνατο του Michael Jackson, η διαχείριση της περιουσίας του προκαλεί νέα ένταση με την κόρη του να ζητά 600 εκατομμύρια δολάρια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Paris Jackson διεκδικεί 600 εκατομμύρια δολάρια από την κληρονομιά του πατέρα της.
  • Η Paris κατηγορεί τον εκτελεστή της διαθήκης ότι εμποδίζει τα παιδιά του Michael Jackson να λάβουν την κληρονομιά τους.
  • Η δικαστική διαμάχη αφορά τη διαχείριση της περιουσίας του Michael Jackson, ο οποίος πέθανε το 2009.
  • Η καταγγελία της Paris Jackson επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα για τη διαχείριση της περιουσίας του "βασιλιά της ποπ".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δικαστική διαμάχη γύρω από την τεράστια περιουσία του Michael Jackson αποκτά νέα διάσταση, με την κόρη του, Paris Jackson, να διεκδικεί το ποσό των 600 εκατομμυρίων δολαρίων από την κληρονομιά του πατέρα της. Σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε αποκλειστικά το Page Six, η Paris στρέφεται κατά του επί χρόνια εκτελεστή της διαθήκης και διαχειριστή της περιουσίας του θρυλικού τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι εκείνος εμποδίζει τα παιδιά του να λάβουν την κληρονομιά που τους αναλογεί.

Η Paris Jackson σε κοσμική εκδήλωση, στο πλαίσιο της νέας δικαστικής μάχης για την περιουσία του πατέρα της.
https://www.instagram.com/parisjackson

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση της περιουσίας του «βασιλιά της ποπ», ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2009. Περισσότερα από δεκαεπτά χρόνια μετά τον θάνατό του, η οικονομική του κληρονομιά εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, αυτή τη φορά μέσα από τις σοβαρές καταγγελίες της κόρης του.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δικαστικό έγγραφο, η Paris Jackson ζητά 600 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του πατέρα της, κατηγορώντας τον επί χρόνια εκτελεστή της ότι δεν επιτρέπει στα παιδιά του Michael Jackson να αποκτήσουν πρόσβαση στην κληρονομιά τους.

Ο Michael Jackson με γυαλιά ηλίου και κόκκινη γραβάτα, σε μια σπάνια εμφάνιση που θυμίζει την εποχή του Bad.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η καταγγελία στρέφεται κατά του προσώπου που έχει αναλάβει εδώ και χρόνια τη διαχείριση της περιουσίας του τραγουδιστή. Η Paris αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο ασκείται αυτή η διαχείριση και υποστηρίζει ότι η στάση του εκτελεστή έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά του Michael Jackson να μην μπορούν να λάβουν όσα δικαιούνται.

Το ποσό των 600 εκατομμυρίων δολαρίων δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη δικαστική κίνηση, ενώ η υπόθεση αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά μία από τις πιο γνωστές οικογένειες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Η κληρονομιά του Michael Jackson παραμένει στο επίκεντρο

Ο Michael Jackson άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη, αλλά και μια περιουσία που εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης και συζητήσεων. Η οικονομική του κληρονομιά έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία με το πέρασμα των χρόνων, καθώς η εμπορική αξία του ονόματος και του έργου του παραμένει ισχυρή.

paris_jackson_ilektrosok
https://www.instagram.com/parisjackson/

Η νέα κίνηση της Paris Jackson φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σχέση ανάμεσα στους κληρονόμους και στους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του τραγουδιστή. Προς το παρόν, τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά επικεντρώνονται στη διεκδίκηση των 600 εκατομμυρίων δολαρίων και στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο δικαστικό έγγραφο.

Ο Michael Jackson με χαρακτηριστικό καπέλο και γυαλιά ηλίου, φορώντας τη στρατιωτική του στολή, τιμά τον "Βασιλιά της Pop".
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πλήρες περιεχόμενο της δικαστικής κατάθεσης, όπως αναφέρει το Page Six, περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες της καταγγελίας της Paris Jackson. Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία γύρω από την περιουσία του Michael Jackson, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

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MICHAEL JACKSON Paris Jackson
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