Celeb News 03.11.2026

Britney Spears: Η νέα επίθεση στην αδελφή της και τον Kevin Federline – «Έχω ανάγκη από μια νέα οικογένεια»

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Η Britney Spears επανήλθε με νέες αιχμηρές αναφορές στην αδελφή της και τον πρώην σύζυγό της, αποκαλύπτοντας όσα ισχυρίζεται ότι συνέβαιναν
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Britney Spears θέλει να βρει νέα οικογένεια, κατηγορώντας αδελφή και πρώην σύζυγο.
  • Η Spears περιέγραψε επισκέψεις στα σπίτια τους ως αίσθηση σκλαβιάς.
  • Ανέφερε ότι η Jamie Lynn δεν την άφησε να κρατήσει την Ivey και ο Kevin την εμπόδισε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.
  • Η δήλωση έρχεται μετά τη λήξη της επιτροπείας της και εκφράζει πικρία για την οικογένειά της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Britney Spears εξέφρασε την πρόθεσή της να «βρει μια νέα οικογένεια», μετά από νέες καταγγελίες εναντίον της αδελφής της, Jamie Lynn Spears, και του πρώην συζύγου της, Kevin Federline. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Spears περιέγραψε πώς οι επισκέψεις στα σπίτια τους, ακόμη και για να παραλάβει τους γιους της, την έκαναν να νιώθει «σαν σκλάβα».

Γυναίκα με ξανθά μαλλιά και δαντελένιο φόρεμα κρατά βραβείο, αναφερόμενη σε αιχμηρή ανάρτηση για αντιγραφές.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανάρτηση, η οποία συνοδευόταν από μια εικόνα της νεαρής Dakota Fanning να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο από την ταινία του 2003 «Uptown Girls», περιλάμβανε αναφορές σε συγκεκριμένες πρακτικές που, σύμφωνα με την Spears, της προκαλούν δυσφορία.

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Οι καταγγελίες της Spears

Συγκεκριμένα, η Britney Spears ανέφερε: «Η Jamie Lynn δεν με άφησε ποτέ να κρατήσω την Ivey ούτε μία φορά όταν επισκεπτόμουν στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια των δίβδομων ταξιδιών μου στο COVID, και ο Kevin δεν με άφησε να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα όταν πήγαινα να παραλάβω τα παιδιά μου στο σπίτι τους !!!».

Η τραγουδίστρια συνέχισε, περιγράφοντας το συναισθηματικό της φορτίο: «Με έκαναν να νιώθω σαν σκλάβα και είχαν όλα τα μυστικά τους πράγματα που έκαναν πίσω από την πλάτη μου, ενώ εγώ το μόνο που έκανα ήταν να δουλεύω για τον πατέρα μου». Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Spears δήλωσε κατηγορηματικά: «Θα βρω μια νέα οικογένεια !!!».

Η Britney Spears σε εκδήλωση της Disney
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ιστορικό και το πλαίσιο

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημόσιας συζήτησης γύρω από την προσωπική ζωή της Britney Spears, μετά τη λήξη της δεκατριάχρονης επιτροπείας της τον Νοέμβριο του 2021. Η τραγουδίστρια έχει εκφράσει επανειλημμένα την πικρία της για τη συμπεριφορά της οικογένειάς της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η Britney Spears με εντυπωσιακή εμφάνιση, εκφράζοντας την ευχή της να είναι η καλύτερη μαμά στον γιο της.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόσφατα, αποκαλύφθηκε ότι η Spears πούλησε τα δικαιώματα του μουσικού της καταλόγου στην Primary Wave για ένα άγνωστο ποσό. Επιπλέον, η τραγουδίστρια αντιμετώπισε νομικές κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI), με αποτέλεσμα να της επιβληθεί 12μηνη αναστολή και να υποχρεωθεί σε παρακολούθηση μαθημάτων για DUI, καθώς και σε εβδομαδιαίες συναντήσεις με την ψυχολόγο της και διμηνιαίες επισκέψεις με την ψυχίατρό της.

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Η Britney Spears είχε κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο το τραγούδι «She’ll Never Be Me», το οποίο έγραψε μαζί με τον Justin Timberlake και αρχικά προοριζόταν για το άλμπουμ της «Britney». Το τελευταίο της άλμπουμ, «Glory», κυκλοφόρησε το 2016. Η παρούσα κατάσταση αναδεικνύει την συνεχιζόμενη προσπάθεια της Spears να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της και να δημιουργήσει ένα νέο υποστηρικτικό περιβάλλον, απομακρυνόμενη από όσους, κατά την άποψή της, την έχουν εκμεταλλευτεί.

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