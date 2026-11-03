Celeb News 03.11.2026

Το «ευχαριστώ» του Harry Styles στη Νέα Υόρκη μέσα από μια συγκινητική επιστολή

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Ο Βρετανός τραγουδιστής ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη και την ενέργειά του, μετά την ολοκλήρωση των 30 εμφανίσεών του στο Madison Square Garden
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Harry Styles ευχαρίστησε τους Νεοϋορκέζους για την εμπειρία της 30ήμερης ρεζιντένς του στο Madison Square Garden.
  • Η επιστολή του δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα The Village Voice, τονίζοντας την τιμή του να εργάζεται στην πόλη.
  • Ο καλλιτέχνης περιέγραψε τις εμφανίσεις του ως γεμάτες διασκέδαση, ενέργεια και χαρά, που τον άλλαξαν.
  • Η ειδική έκδοση της εφημερίδας περιλάμβανε φωτογραφίες, πληροφορίες για συνεργάτες και φιλανθρωπικούς εταίρους.
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Ο Harry Styles ολοκλήρωσε με επιτυχία την εντυπωσιακή του 30ήμερη ρεζιντένς στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, και αντί να αφήσει απλώς πίσω του τις αναμνήσεις, επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο να αποχαιρετήσει την πόλη που τον αγκάλιασε. Ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης δημοσίευσε μια προσωπική επιστολή στην εμβληματική εφημερίδα The Village Voice, ευχαριστώντας τους Νεοϋορκέζους για την ανεκτίμητη εμπειρία.

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

Η επιστολή, που δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα, αποτελεί μια βαθιά έκφραση ευγνωμοσύνης από τον Harry Styles προς τους κατοίκους της πόλης. «Ήταν τιμή μου να ζω και να εργάζομαι στην πόλη σας για τους τελευταίους τρεις μήνες», έγραψε ο ίδιος, τονίζοντας ότι αισθάνεται ευλογημένος που οι παραστάσεις του βρήκαν μια θέση στην πλούσια ιστορία της Νέας Υόρκης.

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Ο Harry Styles αναφέρθηκε με θέρμη στις βραδιές που πέρασε στη σκηνή του Madison Square Garden, περιγράφοντας τις εμφανίσεις του ως μια εμπειρία γεμάτη διασκέδαση. «Η ενέργεια του κοινού, η ανοιχτότητα, ο χορός, η απλή χαρά, δεν θα φύγουν ποτέ από μένα· με άλλαξαν», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής. Η επιλογή της The Village Voice, μιας εφημερίδας με μακρά ιστορία στην καταγραφή της πολιτιστικής ζωής της πόλης, δεν ήταν τυχαία. Ο Harry Styles εξέφρασε την τιμή του για τη συνεργασία με το εμβληματικό αυτό μέσο, προκειμένου να μοιραστεί «ένα κομμάτι της ιστορίας των 30 βραδιών του Together, Together στο Madison Square Garden».

Ένας άντρας με μικρόφωνο στη σκηνή, φωτισμένος από μπλε φως, με σιλουέτα που θυμίζει «Pizza Rat».
https://www.instagram.com/harrystyles/

Ολοκληρώνοντας την επιστολή του, ο Harry Styles έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στους Νεοϋορκέζους: «Μέχρι την επόμενη φορά, προσέχετε ο ένας τον άλλον, Νέα Υόρκη».

Πέρα από τη μουσική: Φωτογραφίες, συνεργάτες και φιλανθρωπία

Η ειδική έκδοση της The Village Voice δεν περιορίστηκε στην επιστολή του Harry Styles. Περιλάμβανε επίσης φωτογραφίες από τις συναυλίες, καθώς και κείμενα για τους καλλιτέχνες που άνοιξαν τις εμφανίσεις του, όπως οι Tinashe, Jamie xx, Caroline Polachek και Lainey Wilson. Επίσης, αναδείχθηκαν τα μέλη της μπάντας, το τεχνικό επιτελείο, αλλά και οι φιλανθρωπικοί εταίροι, όπως το Planned Parenthood, το Food Bank For NYC, το HeadCount και το Choose Love, τονίζοντας τη δέσμευση του Harry Styles σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Ένας καλλιτέχνης ερμηνεύει live ένα τραγούδι στη σκηνή, με το κοινό να παρακολουθεί στο σκοτάδι.
https://www.instagram.com/thegarden

Η ρεζιντένς του Harry Styles στη Νέα Υόρκη, που ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου, αποτελεί μέρος της παγκόσμιας περιοδείας του, η οποία νωρίτερα είχε περάσει από πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Σάο Πάολο και την Πόλη του Μεξικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ειδική έκδοση, η Anna Wintour, αρχισυντάκτρια της Vogue, συνεισέφερε με ένα άρθρο, προτρέποντας τον Harry Styles να επιστρέψει σύντομα στη Νέα Υόρκη για μια διαφορετικού τύπου παραμονή. «Αυτό σκεφτόμουν παρακολουθώντας τον Harry Styles στο MSG: Αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είναι στο Broadway», έγραψε η Anna Wintour. «Το Together, Together είναι ακριβώς το συναίσθημα που κινεί το θέατρο. Η ρεζιντένς του Harry έφερε χαρά και ενότητα. Η Νέα Υόρκη τον αγαπά. Αν μπορούσα να κάνω μια πρόταση: Το «Singin’ in the Rain» με πρωταγωνιστή τον Harry Styles. Είναι ένας ρόλος για τον οποίο γεννήθηκε. Θα έπαιζε μέχρι το τέλος του χρόνου».

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

Ο Harry Styles θα κάνει τώρα ένα διάλειμμα από τις ζωντανές του εμφανίσεις, πριν συνεχίσει το Νοέμβριο στην Αυστραλία. Το επόμενο έτος, αναμένεται να φέρει ξανά το «Together, Together» – που υποστηρίζει το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» – για μια νέα σειρά παραστάσεων στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

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Harry Styles Madison Square Garden Νέα Υόρκη
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