Celeb World 03.11.2026

Η Glenn Close συνάντησε τον σωσία της: Ο Alexis Stone που μπορεί να μεταμορφωθεί σε οποιονδήποτε celebrity

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Η ηθοποιός πόζαρε δίπλα στον άνθρωπο που κατάφερε να γίνει το απόλυτο αντίγραφό της στην πρεμιέρα της σειράς «Όλα επιτρέπονται»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Glenn Close συναντήθηκε με τον Alexis Stone, έναν makeup artist που μοιάζει εκπληκτικά μαζί της.
  • Ο Alexis Stone έχει μεταμορφωθεί σε πάνω από 250 διάσημους, χρησιμοποιώντας σύνθετες τεχνικές.
  • Οι μεταμορφώσεις του Stone είναι τόσο πειστικές που έχουν προκαλέσει θεωρίες συνωμοσίας.
  • Η δουλειά του Stone απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ειδικά υλικά και συνεργασία με επαγγελματίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Glenn Close βρέθηκε στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς «Όλα επιτρέπονται» και αυτή τη φορά δεν ήταν η μόνη που τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Στο πλευρό της βρέθηκε ένας άνθρωπος που έμοιαζε εκπληκτικά με την ίδια, δημιουργώντας την εντύπωση πως η ηθοποιός είχε αποκτήσει έναν σωσία. Πρόκειται για τον Alexis Stone, τον 32χρονο Βρετανό makeup artist που έχει γίνει γνωστός για την απίστευτη ικανότητά του να μεταμορφώνεται σε διάσημες προσωπικότητες.

Η Glenn Close με κοντό ξανθό μαλλί και μαύρο κοστούμι να χαμογελάει
https://www.instagram.com/glennclose/

Η ομοιότητά του με την Glenn Close ήταν αρκετή για να προκαλέσει συζητήσεις, αλλά αν παρακολουθείς τη δουλειά του, γνωρίζεις πως δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που καταφέρνει να ξεγελάσει το μάτι σου. Έχει μεταμορφωθεί σε περισσότερους από 250 celebrities, από τη Madonna και τη Cher μέχρι τη Meryl Streep και τον Michael Jackson, χρησιμοποιώντας τεχνικές που θυμίζουν κινηματογραφική παραγωγή. Πίσω, όμως, από την εντυπωσιακή εμφάνιση δίπλα στην Glenn Close κρύβεται μια ιδιαίτερη ιστορία, γεμάτη απίστευτες μεταμορφώσεις, ακριβές παραγωγές και περιστατικά που έχουν κάνει ακόμη και το διαδίκτυο να αμφισβητήσει όσα βλέπει.

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Η κοινή εμφάνιση της Glenn Close με τον Alexis Stone στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «Όλα επιτρέπονται» ήταν αναμφίβολα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της βραδιάς. Ο Βρετανός makeup artist κατάφερε να αναπαραστήσει τόσο πειστικά τα χαρακτηριστικά της ηθοποιού, ώστε η σύγκριση των δύο προσώπων να γίνει το επίκεντρο της προσοχής. Η συγκεκριμένη μεταμόρφωση δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη επιτυχημένο look για τον Alexis Stone, αλλά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δουλειάς που τον έχει κάνει γνωστό παγκοσμίως. Άλλωστε, έχει καταφέρει να μεταμορφωθεί σε περισσότερους από 250 διάσημους ανθρώπους, με κάθε εμφάνισή του να προκαλεί έκπληξη στα social media.

Το πραγματικό όνομα του Alexis Stone είναι Elliot Joseph Rentz και στο Instagram τον ακολουθούν περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια χρήστες. Στη λίστα των μεταμορφώσεών του βρίσκονται ονόματα όπως η Cher, η Madonna, η Anna Wintour, ο Jack Nicholson και η Jennifer Coolidge. Μία από τις πιο επιτυχημένες δουλειές του ήταν η μεταμόρφωσή του σε Miranda Priestly, τον εμβληματικό χαρακτήρα που υποδύθηκε η Meryl Streep στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada». Έχει επίσης ενσαρκώσει τη Morticia Addams, όπως την υποδύθηκε η Anjelica Huston, ενώ πιο πρόσφατα μεταμορφώθηκε σε Michael Jackson για το πάρτι της Heidi Klum και σε Thierry Mugler για το show του οίκου στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η ηθοποιός Glenn Close, η οποία θα πρωταγωνιστήσει με την Penélope Cruz στην ταινία The Black Ball.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ικανότητά του να μεταμορφώνεται σε άλλους ανθρώπους έχει προκαλέσει κατά καιρούς ακόμη και θεωρίες συνωμοσίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση των βραβείων César, όταν κυκλοφόρησαν φήμες ότι ο Alexis Stone είχε εμφανιστεί στη θέση του Jim Carrey, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δώσει ομιλία στα γαλλικά. Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις στα social media, με τους χρήστες να προσπαθούν να καταλάβουν αν πίσω από την εμφάνιση του ηθοποιού κρυβόταν πράγματι ο makeup artist. Τελικά, εκπρόσωπος του Jim Carrey διέψευσε τις φήμες, όμως το περιστατικό επιβεβαίωσε πόσο πειστικές μπορούν να γίνουν οι μεταμορφώσεις του.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Αν πιστεύεις ότι οι μεταμορφώσεις του Alexis Stone είναι αποτέλεσμα μόνο ενός εντυπωσιακού μακιγιάζ, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Κάθε εμφάνισή του απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ειδικά προσθετικά υλικά και τη συνεργασία εξειδικευμένων επαγγελματιών. Όπως έχει αποκαλύψει σε αφιέρωμά του στο CNN, η μεταμόρφωσή του σε Morticia Addams χρειάστηκε οκτώ εβδομάδες προετοιμασίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος των projects του φτάνει σε εξαψήφια ποσά. Οι προϋπολογισμοί θυμίζουν εκείνους μιας κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής. Ανάμεσα στους συνεργάτες του βρίσκεται ο Neill Gorton, ειδικός στα προσθετικά υλικά και τα ειδικά εφέ, ο οποίος έχει εργαστεί σε παραγωγές όπως η «Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» και το «Doctor Who». Έχει συνεργαστεί επίσης με τον οδοντοτεχνίτη Dominic Mombrun, γνωστό για τη δουλειά του σε ταινίες όπως οι «Morbius» και «The Substance».

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Alexis Stone Glenn Close
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