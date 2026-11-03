GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C: Το τελευταίο beauty party έρχεται στη Νέα Σμύρνη!

Το πιο fashionable beauty tour της Αθήνας ολοκληρώνεται την Τρίτη 3 Νοεμβρίου με glam, beauty tips, μουσική και μοναδικές εκπλήξεις

Με μια ματιά Το τελευταίο beauty party "GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C" πραγματοποιείται στη Νέα Σμύρνη στις 3 Νοεμβρίου.

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν beauty touch-ups, επαγγελματικές φωτογραφίες και styling inspo από τους Aria Skokos και Super Foteini.

Το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά, με special guest τη Βρισηίδα Ανδριώτου.

Με κάθε αγορά M·A·C, οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε κλήρωση για διπλή πρόσκληση στο MadWalk 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MAD και η M·A·C Cosmetics ετοιμάζονται για το τελευταίο ραντεβού του πιο fashionable beauty tour της Αθήνας! Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C έρχεται την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στη Νέα Σμύρνη, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει τη δική του MadWalk στιγμή, λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά της μόδας και της μουσικής.

Μετά τις στάσεις στο Περιστέρι, τη Γλυφάδα και την Ερμού, το ξεχωριστό beauty tour ολοκληρώνεται με ένα ακόμη party γεμάτο glam, μουσική, beauty inspiration και εκπλήξεις που δεν πρέπει να χάσεις!

Η Νέα Σμύρνη γίνεται το απόλυτο beauty hotspot!

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, από τις 18:00 έως τις 21:00, το κατάστημα M·A·C Cosmetics στη Νέα Σμύρνη μεταμορφώνεται σε ένα mini backstage μόδας και ομορφιάς, στο πλαίσιο του MadWalk 2026 by Three Cents.

Το concept είναι απλό: φέρνεις το προσωπικό σου στιλ και τη διάθεσή σου και αφήνεσαι στην εμπειρία του GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C!

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο beauty station, θα έχεις την ευκαιρία να ανανεώσεις το μακιγιάζ και το χτένισμά σου με γρήγορα beauty και hair touch-ups. Στη συνέχεια, θα βρεθείς μπροστά από τον φωτογραφικό φακό, σε ένα σκηνικό με επαγγελματικό φωτισμό, για να αποκτήσεις τη δική σου επαγγελματική φωτογραφία με το signature vibe του MadWalk.

Γιατί κάθε στιγμή μπορεί να γίνει η δική σου στιγμή στο spotlight!

Aria Skokos & Super Foteini: Οι hosts που θα απογειώσουν το look σου!

Στο τελευταίο beauty party της σειράς, η Aria Skokos και η Super Foteini αναλαμβάνουν να σε βάλουν στο απόλυτο MadWalk mood, με συμβουλές, έμπνευση και ιδέες που θα αναδείξουν την προσωπικότητά σου.

Η Aria Skokos, χορογράφος, θα σε καθοδηγήσει ώστε να ανακαλύψεις την ιδανική πόζα μπροστά στον φακό και να αισθανθείς σαν να βρίσκεσαι σε ένα πραγματικό backstage φωτογράφισης. Από την άλλη, η Super Foteini θα μοιραστεί το δικό της styling inspo, με συμβουλές που θα δώσουν νέα διάσταση στο outfit σου.

Στόχος; Να πειραματιστείς με την εικόνα σου, να ανακαλύψεις το προσωπικό σου signature look και να αποκτήσεις το confidence boost που χρειάζεσαι για τη δική σου MadWalk στιγμή!

Mad Radio 106,2 live στη Νέα Σμύρνη: Η μουσική ανεβάζει την ένταση!

Τη μουσική αναλαμβάνει το Mad Radio 106,2, με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα να εκπέμπουν ζωντανά το MAD DRIVE από ειδικά διαμορφωμένο DJ booth στο κατάστημα M·A·C Cosmetics στη Νέα Σμύρνη, μεταφέροντας τον παλμό του σταθμού στο τελευταίο beauty party της σειράς.

Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται! Η Βρισηίδα Ανδριώτου θα είναι η special guest του Mad Radio 106,2, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να τη συναντήσει από κοντά και να ζήσει μαζί της την εμπειρία του GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C, σε ένα απόγευμα γεμάτο μουσική, ομορφιά και fashion vibes!

Beauty deals και η ευκαιρία να βρεθείς στο MadWalk 2026!

Νόμιζες ότι οι εκπλήξεις τελειώνουν εδώ; Not so fast!

Κατά τη διάρκεια του beauty party, από τις 18:00 έως τις 21:00, θα μπορείς να ανακαλύψεις τα αγαπημένα σου προϊόντα M·A·C Cosmetics και να επωφεληθείς από την ειδική προσφορά που θα ισχύει στο κατάστημα.

Και υπάρχει ακόμη ένας λόγος για να μη χάσεις το ραντεβού! Με κάθε αγορά προϊόντων M·A·C συμμετέχεις στην κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση στο MadWalk 2026 by Three Cents. Ένας τυχερός επισκέπτης θα κερδίσει την ευκαιρία να βρεθεί από κοντά στη μεγάλη βραδιά που ενώνει τη μόδα με τη μουσική.

Ετοιμάσου, λοιπόν, να ανανεώσεις το beauty look σου, να ανακαλύψεις νέα αγαπημένα προϊόντα και να διεκδικήσεις τη δική σου θέση στο πιο fashionable event της χρονιάς!

Το τελευταίο ραντεβού του GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 18:00–21:00

Τοποθεσία: Κατάστημα M·A·C Cosmetics, Νέα Σμύρνη

Hosts: Aria Skokos & Super Foteini

Special Guest: Βρισηίδα Ανδριώτου

Βάλε την ημερομηνία στο ημερολόγιό σου, ετοίμασε το πιο stylish outfit σου και έλα να ζήσεις από κοντά το τελευταίο GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C beauty party!

Your moment starts here!

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει για 16η χρονιά τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, φέρνοντας για ακόμη μία χρονιά κοντά τη μόδα, τη μουσική και το entertainment. Μέχρι τότε, η Νέα Σμύρνη γίνεται το σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την ομορφιά, το στιλ και τις ξεχωριστές εμπειρίες.

Για να μένεις πάντα ενημερωμένος για όλα τα νέα γύρω από το MadWalk 2026 by Three Cents, τα upcoming beauty parties και τις πιο hot εξελίξεις από τον κόσμο της μόδας, της μουσικής και της ομορφιάς, μπες στο Mad.gr και μείνε συντονισμένος για όλα όσα έρχονται!

Μην χάσεις την τελευταία στάση του GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C! Έλα να ανακαλύψεις το δικό σου beauty moment και να μπεις σε MadWalk ρυθμούς λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά!