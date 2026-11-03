Life 03.11.2026

Πώς να φτιάξεις σπιτικά bagels με γιαούρτι – Αφράτη ζύμη έτοιμη σε 10 λεπτά!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα απλά μυστικά που μετατρέπουν τα βασικά υλικά της κουζίνας σου σε μια αρωματική, χειροποίητη απόλαυση για όλη την οικογένεια
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Σπιτικά bagels με γιαούρτι, έτοιμα σε 10 λεπτά προετοιμασίας ζύμης.
  • Η συνταγή δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις αρτοποιίας και χρησιμοποιεί απλά υλικά.
  • Το γιαούρτι προσφέρει υγρασία και συνεκτικότητα για μαλακά εσωτερικά και τραγανά εξωτερικά bagels.
  • Ψήνονται για 28 λεπτά στους 180°C και μπορούν να γεμιστούν με διάφορα υλικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν λατρεύεις τα αφράτα, αρωματικά bagels αλλά η ιδέα της μαγιάς, του φουσκώματος και της πολύωρης αναμονής σε αποθαρρύνει από το να μπεις στην κουζίνα, αυτή η συνταγή έρχεται να αλλάξει εντελώς τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να διαθέτεις ειδικές γνώσεις αρτοποιίας ούτε να αφιερώσεις όλο σου το πρωινό για να απολαύσεις ένα φρέσκο, χειροποίητο ψωμάκι. Η Αγγελική Τσουκαλά προτείνει μια ευφυή και πεντανόστιμη εναλλακτική με βάση το γιαούρτι, η οποία σου επιτρέπει να ετοιμάσεις την πιο εύπλαστη ζύμη μέσα σε μόλις 10 λεπτά, χαρίζοντάς σου ένα αποτέλεσμα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα brunch spots της πόλης.

Unsplash
Unsplash

Το μυστικό αυτής της συνταγής κρύβεται στην απλότητα των υλικών που υπάρχουν ήδη στο ψυγείο και το ντουλάπι σου, καθώς το γιαούρτι χαρίζει τη συνεκτικότητα και την υγρασία που χρειάζεται η ζύμη για να παραμείνει μαλακή εσωτερικά και τραγανή εξωτερικά. Με 28 λεπτά ψησίματος στον φούρνο, τα bagels αποκτούν αυτό το υπέροχο χρυσαφένιο χρώμα και την ακαταμάχητη εικόνα που σε προκαλεί να τα κόψεις αμέσως στη μέση. Πρόκειται για την πιο ευέλικτη επιλογή για ένα δυναμικό ξεκίνημα στη μέρα σου, ένα ελαφρύ γεύμα στο γραφείο ή ένα γρήγορο απογευματινό snack.

Διάβασε επίσης: Το πιο εύκολο dinner γίνεται σε ένα τηγάνι: Ζουμερά burritos κοτόπουλου που θα λατρέψεις

Είτε προτιμάς να τα απολαύσεις ζεστά και σκέτα, είτε θέλεις να τα γεμίσεις με κρέμα τυριού, καπνιστό σολομό, αυγό, αβοκάντο ή φρέσκα λαχανικά, το αποτέλεσμα θα σε δικαιώσει απόλυτα. Η διαδικασία είναι τόσο γρήγορη και διασκεδαστική που πολύ σύντομα θα καταργήσεις τα έτοιμα αρτοσκευάσματα του εμπορίου. Αν θέλεις να δεις αναλυτικά τα υλικά και τα βήματα για να πετύχεις την πιο λαχταριστή εκτέλεση, συνέχισε να διαβάζεις.

Unsplash
Unsplash

Υλικά

  • 300 γρ. γιαούρτι
  • 250 γρ. σκληρό αλεύρι για ψωμί
  • 20 γρ. μπέικιν πάουντερ
  • ½ κ.γ. αλάτι
  • 1 αυγό, για την επάλειψη
  • Σουσάμι ή μπαχαρικά, προαιρετικά
Pexels
Pexels

Εκτέλεση:

  1. Η δημιουργία της ζύμης στο μπολ: Σε ένα ευρύχωρο μπολ προσθέτεις το γιαούρτι, το σκληρό αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Ανακατεύεις καλά τα υλικά με μια σπάτουλα ή με τα χέρια σου μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται μια ομοιογενής ζύμη.
  2. Προσαρμογή και πλάσιμο των bagels: Αν παρατηρήσεις ότι η ζύμη κολλάει υπερβολικά στα χέρια σου, προσθέτεις σταδιακά λίγο ακόμη αλεύρι μέχρι να αποκτήσει την κατάλληλη υφή ώστε να μπορείς να τη δουλέψεις άνετα. Στη συνέχεια, χωρίζεις τη ζύμη σε 4 ισόποσα μέρη και πλάθεις τα bagels δίνοντάς τους το κλασικό, στρογγυλό σχήμα με την τρύπα στη μέση.
  3. Το άλειμμα και το ψήσιμο στον φούρνο: Τοποθετείς τα πλασμένα bagels σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Χτυπάς το αυγό σε ένα μικρό μπολ και αλείφεις προσεκτικά την επιφάνειά τους με ένα πινέλο, ενώ αν επιθυμείς, πασπαλίζεις με σουσάμι ή τα αγαπημένα σου μπαχαρικά. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 28 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να αποκτήσουν ένα βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

Pro Tip: Για το απόλυτο γρήγορο brunch, κόψε τα bagels στη μέση όσο είναι ακόμα ελαφρώς ζεστά και γέμισέ τα με αφράτη κρέμα τυριού, φέτες καπνιστού σολομού, αυγό, αβοκάντο ή δροσερά φυλλώδη λαχανικά.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

bagel food ζύμη συνταγή
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Harry Styles έριξε αυλαία στο Madison Square Garden – Τι συνέβη στην τελευταία του εμφάνιση

Ο Harry Styles έριξε αυλαία στο Madison Square Garden – Τι συνέβη στην τελευταία του εμφάνιση

03.11.2026
Επόμενο
6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

03.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτρια του μοιραίου τζετ που συνετρίβη στη Φλόριντα
Life

Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτρια του μοιραίου τζετ που συνετρίβη στη Φλόριντα

03.11.2026
CFDA Awards 2026: O Ralph Lauren κατακτά ξανά την κορυφή
Fashion

CFDA Awards 2026: O Ralph Lauren κατακτά ξανά την κορυφή

03.11.2026
Η Dua Lipa έκανε το κλασικό Chanel ταγιέρ αγνώριστο με μία ανατρεπτική λεπτομέρεια
Fashion

Η Dua Lipa έκανε το κλασικό Chanel ταγιέρ αγνώριστο με μία ανατρεπτική λεπτομέρεια

03.11.2026
6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα
Life

6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

03.11.2026
6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου
Beauty

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

03.11.2026
Έχεις συλλογή βινυλίων; Αυτά είναι τα tips που πρέπει να γνωρίζεις για τον καθαρισμό τους
Life

Έχεις συλλογή βινυλίων; Αυτά είναι τα tips που πρέπει να γνωρίζεις για τον καθαρισμό τους

02.11.2026
3 ευρωπαϊκές πόλεις με gothic αισθητική που θα σε μεταφέρουν σε άλλη εποχή
Life

3 ευρωπαϊκές πόλεις με gothic αισθητική που θα σε μεταφέρουν σε άλλη εποχή

02.11.2026
Η Disney «κατακτά» το NFL με μια συλλεκτική συνεργασία για το Super Bowl LXI
Life

Η Disney «κατακτά» το NFL με μια συλλεκτική συνεργασία για το Super Bowl LXI

02.11.2026
Η εξέλιξη της βιολογίας εν δράσει – 6 απομονωμένες κοινότητες με ανατρεπτικές ικανότητες επιβίωσης
Life

Η εξέλιξη της βιολογίας εν δράσει – 6 απομονωμένες κοινότητες με ανατρεπτικές ικανότητες επιβίωσης

02.11.2026
Η Dua Lipa έκανε το κλασικό Chanel ταγιέρ αγνώριστο με μία ανατρεπτική λεπτομέρεια

Η Dua Lipa έκανε το κλασικό Chanel ταγιέρ αγνώριστο με μία ανατρεπτική λεπτομέρεια

6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

Έχεις συλλογή βινυλίων; Αυτά είναι τα tips που πρέπει να γνωρίζεις για τον καθαρισμό τους

Έχεις συλλογή βινυλίων; Αυτά είναι τα tips που πρέπει να γνωρίζεις για τον καθαρισμό τους

Πώς να φτιάξεις σπιτικά bagels με γιαούρτι – Αφράτη ζύμη έτοιμη σε 10 λεπτά!

Πώς να φτιάξεις σπιτικά bagels με γιαούρτι – Αφράτη ζύμη έτοιμη σε 10 λεπτά!

3 ευρωπαϊκές πόλεις με gothic αισθητική που θα σε μεταφέρουν σε άλλη εποχή

3 ευρωπαϊκές πόλεις με gothic αισθητική που θα σε μεταφέρουν σε άλλη εποχή

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη