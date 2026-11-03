Πώς να φτιάξεις σπιτικά bagels με γιαούρτι – Αφράτη ζύμη έτοιμη σε 10 λεπτά!

Τα απλά μυστικά που μετατρέπουν τα βασικά υλικά της κουζίνας σου σε μια αρωματική, χειροποίητη απόλαυση για όλη την οικογένεια

Με μια ματιά Σπιτικά bagels με γιαούρτι, έτοιμα σε 10 λεπτά προετοιμασίας ζύμης.

Η συνταγή δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις αρτοποιίας και χρησιμοποιεί απλά υλικά.

Το γιαούρτι προσφέρει υγρασία και συνεκτικότητα για μαλακά εσωτερικά και τραγανά εξωτερικά bagels.

Ψήνονται για 28 λεπτά στους 180°C και μπορούν να γεμιστούν με διάφορα υλικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν λατρεύεις τα αφράτα, αρωματικά bagels αλλά η ιδέα της μαγιάς, του φουσκώματος και της πολύωρης αναμονής σε αποθαρρύνει από το να μπεις στην κουζίνα, αυτή η συνταγή έρχεται να αλλάξει εντελώς τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να διαθέτεις ειδικές γνώσεις αρτοποιίας ούτε να αφιερώσεις όλο σου το πρωινό για να απολαύσεις ένα φρέσκο, χειροποίητο ψωμάκι. Η Αγγελική Τσουκαλά προτείνει μια ευφυή και πεντανόστιμη εναλλακτική με βάση το γιαούρτι, η οποία σου επιτρέπει να ετοιμάσεις την πιο εύπλαστη ζύμη μέσα σε μόλις 10 λεπτά, χαρίζοντάς σου ένα αποτέλεσμα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα brunch spots της πόλης.

Το μυστικό αυτής της συνταγής κρύβεται στην απλότητα των υλικών που υπάρχουν ήδη στο ψυγείο και το ντουλάπι σου, καθώς το γιαούρτι χαρίζει τη συνεκτικότητα και την υγρασία που χρειάζεται η ζύμη για να παραμείνει μαλακή εσωτερικά και τραγανή εξωτερικά. Με 28 λεπτά ψησίματος στον φούρνο, τα bagels αποκτούν αυτό το υπέροχο χρυσαφένιο χρώμα και την ακαταμάχητη εικόνα που σε προκαλεί να τα κόψεις αμέσως στη μέση. Πρόκειται για την πιο ευέλικτη επιλογή για ένα δυναμικό ξεκίνημα στη μέρα σου, ένα ελαφρύ γεύμα στο γραφείο ή ένα γρήγορο απογευματινό snack.

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Είτε προτιμάς να τα απολαύσεις ζεστά και σκέτα, είτε θέλεις να τα γεμίσεις με κρέμα τυριού, καπνιστό σολομό, αυγό, αβοκάντο ή φρέσκα λαχανικά, το αποτέλεσμα θα σε δικαιώσει απόλυτα. Η διαδικασία είναι τόσο γρήγορη και διασκεδαστική που πολύ σύντομα θα καταργήσεις τα έτοιμα αρτοσκευάσματα του εμπορίου. Αν θέλεις να δεις αναλυτικά τα υλικά και τα βήματα για να πετύχεις την πιο λαχταριστή εκτέλεση, συνέχισε να διαβάζεις.

Υλικά

300 γρ. γιαούρτι

250 γρ. σκληρό αλεύρι για ψωμί

για ψωμί 20 γρ. μπέικιν πάουντερ

½ κ.γ. αλάτι

1 αυγό , για την επάλειψη

, για την επάλειψη Σουσάμι ή μπαχαρικά, προαιρετικά

Εκτέλεση:

Η δημιουργία της ζύμης στο μπολ: Σε ένα ευρύχωρο μπολ προσθέτεις το γιαούρτι, το σκληρό αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Ανακατεύεις καλά τα υλικά με μια σπάτουλα ή με τα χέρια σου μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται μια ομοιογενής ζύμη. Προσαρμογή και πλάσιμο των bagels: Αν παρατηρήσεις ότι η ζύμη κολλάει υπερβολικά στα χέρια σου, προσθέτεις σταδιακά λίγο ακόμη αλεύρι μέχρι να αποκτήσει την κατάλληλη υφή ώστε να μπορείς να τη δουλέψεις άνετα. Στη συνέχεια, χωρίζεις τη ζύμη σε 4 ισόποσα μέρη και πλάθεις τα bagels δίνοντάς τους το κλασικό, στρογγυλό σχήμα με την τρύπα στη μέση. Το άλειμμα και το ψήσιμο στον φούρνο: Τοποθετείς τα πλασμένα bagels σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Χτυπάς το αυγό σε ένα μικρό μπολ και αλείφεις προσεκτικά την επιφάνειά τους με ένα πινέλο, ενώ αν επιθυμείς, πασπαλίζεις με σουσάμι ή τα αγαπημένα σου μπαχαρικά. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 28 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να αποκτήσουν ένα βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

Pro Tip: Για το απόλυτο γρήγορο brunch, κόψε τα bagels στη μέση όσο είναι ακόμα ελαφρώς ζεστά και γέμισέ τα με αφράτη κρέμα τυριού, φέτες καπνιστού σολομού, αυγό, αβοκάντο ή δροσερά φυλλώδη λαχανικά.

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