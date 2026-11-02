Η Victoria’s Secret γιόρτασε το νέο της κατάστημα στο The Mall Athens με ένα λαμπερό VIP event

Με μια ματιά Η Victoria's Secret άνοιξε νέο κατάστημα στο The Mall Athens με VIP event.

Το event στις 29 Οκτωβρίου είχε καλεσμένους από μόδα, ομορφιά και ψυχαγωγία.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν οικοδέσποινα της εκδήλωσης.

Το κατάστημα προσφέρει εσώρουχα, αρώματα και εξατομικευμένη εφαρμογή σουτιέν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Victoria’s Secret, ένα από τα κορυφαία διεθνή brands στον χώρο των εσωρούχων και της ομορφιάς, με συλλογές μόδας, εκλεπτυσμένα αρώματα, προϊόντα περιποίησης σώματος και άνετα homewear σύνολα, εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στο The Mall Athens, φέρνοντας τον ξεχωριστό κόσμο του brand στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας.

Τα εγκαίνια γιορτάστηκαν με ένα αποκλειστικό VIP event στις 29 Οκτωβρίου, το οποίο υποδέχθηκε εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο της μόδας, της ομορφιάς και της ψυχαγωγίας, μεταξύ των οποίων celebrities, εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και influencers, όπως οι Ελένη Βουλγαράκη, Josephine, Eυρυδίκη Βαλαβάνη, Γωγώ Φαρμάκη, Άννα & Τέα Πρέλεβιτς, Dat Lilly, Aνθή Βούλγαρη, Πένυ Αγοραστού, Ιλένια Ουίλιαμς, Άννα Θεοδωρίδου, Αθηνά Κλήμη. Οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν το high fashion και beauty model, τηλεοπτική προσωπικότητα και παρουσιάστρια Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία καλωσόρισε τους καλεσμένους σε μια ξεχωριστή πρώτη γνωριμία με τις εμβληματικές συλλογές και τον ιδιαίτερο κόσμο της Victoria’s Secret.

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Διαδραστικά activations και ειδικά διαμορφωμένα photo spots δημιούργησαν ένα ξεχωριστό σκηνικό για τους παρευρισκόμενους, ενώ η ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα της βραδιάς ανέδειξε τη νέα παρουσία της Victoria’s Secret στην Αθήνα.

Μετά την ολοκλήρωση της αποκλειστικής εκδήλωσης, το νέο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στις 30 Οκτωβρίου, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τις χαρακτηριστικές συλλογές της Victoria’s Secret μέσα σε έναν σύγχρονο χώρο αγορών, σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει μια ευχάριστη και ολοκληρωμένη εμπειρία shopping.

Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν μια ευρεία γκάμα από σουτιέν, εσώρουχα και συλλογές νυχτικών, με σχέδια που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα, την αυτοπεποίθηση και την προσωπική έκφραση κάθε γυναίκας.

Μία από τις ξεχωριστές υπηρεσίες που προσφέρει η Victoria’s Secret στα καταστήματά της είναι η εξατομικευμένη εφαρμογή σουτιέν (personalized bra fitting). Μέσω προσωπικής μέτρησης και συμβουλευτικής από εξειδικευμένο προσωπικό, κάθε γυναίκα μπορεί να βρει την εφαρμογή που της ταιριάζει ιδανικά. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο ραντεβού, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του brand στην άνεση και την εξατομικευμένη εμπειρία αγορών.

Πέρα από τις συλλογές εσωρούχων και νυχτικών, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν και τη σειρά προϊόντων ομορφιάς της Victoria’s Secret, η οποία περιλαμβάνει τα αγαπημένα αρώματα του brand, αρωματικά mist και body sprays. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς δημιουργίες της ξεχωρίζει το Bombshell Eau de Parfum, ένα άρωμα που συνδυάζει τις δροσερές νότες του μοβ passion fruit από τη Βραζιλία με τη γλυκιά, κρεμώδη αίσθηση της βανίλιας Μαδαγασκάρης, ενώ ολοκληρώνεται με τη χαρακτηριστική λουλουδάτη νότα της παιώνιας.

Με τη νέα της τοποθεσία στο The Mall Athens, η Victoria’s Secret προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τις εμβληματικές συλλογές και τις αγαπημένες σειρές ομορφιάς της, δίνοντας στις γυναίκες της Αθήνας την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον ξεχωριστό κόσμο του brand.

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