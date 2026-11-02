Η Mariah Carey «έφερε» τα Χριστούγεννα στην Gucci και το αποτέλεσμα είναι ό,τι πιο λαμπερό θα δεις

Με μια ματιά Η Mariah Carey πρωταγωνιστεί στη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια του οίκου Gucci.

Η καμπάνια, σκηνοθετημένη από τον Harmony Korine, διαδραματίζεται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Η άφιξη της τραγουδίστριας προκαλεί εορταστική αναστάτωση και διακόσμηση του χώρου.

Η καμπάνια συνδυάζει μόδα, μουσική και χριστουγεννιάτικη διάθεση με πρωταγωνίστρια την Mariah Carey. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα Χριστούγεννα ξεκινούν επίσημα όταν ακούγεται το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey και η νέα εορταστική καμπάνια του οίκου Gucci φροντίζει να μας βάλει από νωρίς στο κλίμα. Με πρωταγωνίστρια τη διάσημη τραγουδίστρια και σκηνοθέτη τον Harmony Korine, το fashion film μεταφέρει τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, όπου η άφιξή της γίνεται αφορμή για μια εντυπωσιακή γιορτινή μεταμόρφωση.

Η ιστορία ξεκινά τη στιγμή που το προσωπικό του ξενοδοχείου αντιλαμβάνεται ότι η Mariah Carey πρόκειται να φτάσει. Αμέσως επικρατεί αναστάτωση, καθώς όλοι σπεύδουν να διακοσμήσουν τους χώρους με χριστουγεννιάτικα στολίδια, φωτάκια και γιορτινές λεπτομέρειες. Το ξενοδοχείο αλλάζει σταδιακά όψη, αποκτώντας την ατμόσφαιρα που αρμόζει στην πιο λαμπερή εποχή του χρόνου.

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Η παρουσία της τραγουδίστριας αποκαλύπτεται σταδιακά, με την κάμερα να εστιάζει αρχικά στις μπότες της με το χαρακτηριστικό logo του οίκου Gucci και έπειτα στο μακρύ, μπεζ-γκρι γούνινο παλτό της. Η άφιξή της ολοκληρώνει τη γιορτινή προετοιμασία, ενώ στο χριστουγεννιάτικα διακοσμημένο δωμάτιο την περιμένει η fashionable παρέα της.

Εκεί, η Mariah Carey αφήνει πίσω το χειμερινό πανωφόρι της και εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό φόρεμα σε χρυσή μπεζ απόχρωση, που ταιριάζει απόλυτα με την πολυτελή αισθητική της καμπάνιας. Η εικόνα αποκτά ακόμη πιο γιορτινό χαρακτήρα, με τη μόδα, τη μουσική και τη χριστουγεννιάτικη διάθεση να συνδυάζονται σε ένα σκηνικό γεμάτο λάμψη.

Στο φινάλε, η τραγουδίστρια στρέφεται προς την κάμερα και ερμηνεύει το ρεφρέν του διαχρονικού της hit «All I Want for Christmas Is You», υπενθυμίζοντας πως για πολλούς η εορταστική περίοδος δεν ξεκινά χωρίς το συγκεκριμένο τραγούδι. Με τη σκηνοθετική ματιά του Harmony Korine και τη Mariah Carey στο επίκεντρο, η Gucci δημιουργεί μια καμπάνια που συνδέει τη χαρακτηριστική πολυτέλεια του οίκου με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα των Χριστουγέννων.

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