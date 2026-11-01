Fashion 01.11.2026

Πώς να διατηρήσεις τα κοσμήματά σου σαν καινούργια – Δες τι μπορείς να κάνεις

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Μάθε πώς να φροντίζεις σωστά τα κοσμήματά σου και να διατηρείς τη λάμψη τους για περισσότερο με απλές συμβουλές αποθήκευσης και καθαρισμού
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Φόρα τα κοσμήματα τελευταία, αφού απορροφηθούν τα προϊόντα περιποίησης και αρώματα.
  • Αφαίρεσε τα κοσμήματα πριν το μπάνιο, το κολύμπι και την έκθεση σε χλώριο ή θαλασσινό νερό.
  • Αποθήκευσε τα κοσμήματα ξεχωριστά σε θήκες ή κουτάκια για να αποφύγεις μπερδέματα και γρατζουνιές.
  • Διατήρησε τα κοσμήματα μακριά από την υγρασία, προτιμώντας ένα ξηρό σημείο για φύλαξη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα κοσμήματα μπορούν να αλλάξουν αμέσως ένα look, ακόμη και όταν φοράς το πιο απλό outfit. Ένα αγαπημένο κολιέ, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα λεπτό δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το μικρό στοιχείο που θα ολοκληρώσει την εμφάνισή σου. Με τον χρόνο, όμως, η καθημερινή χρήση μπορεί να επηρεάσει τη λάμψη και την εμφάνισή τους.

Στρώσεις από ασημένιες και χρυσές αλυσίδες μενταγιόν σε γκρι μπλουζάκι, ένα από τα fashion σημάδια της γενιάς Millennial.
Πηγή: Unsplash

Aυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να τα αντικαθιστάς. Με μερικές απλές συνήθειες μπορείς να τα φροντίζεις καλύτερα και να τα διατηρείς όμορφα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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1. Βάλε τα κοσμήματα τελευταία

Μια απλή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά είναι να φοράς τα κοσμήματά σου αφού έχεις ολοκληρώσει την περιποίησή σου. Κρέμες, αρώματα, λακ και άλλα προϊόντα ομορφιάς μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα κοσμήματα και να επηρεάσουν την εμφάνισή τους. Γι’ αυτό, άφησε το άρωμα και τα προϊόντα περιποίησης να απορροφηθούν και μετά πρόσθεσε τα κοσμήματά σου.

2. Βγαλ’ τα πριν το μπάνιο

Το νερό, ο ιδρώτας, το σαπούνι και τα προϊόντα καθαρισμού δεν είναι ιδανικός συνδυασμός για πολλά κοσμήματα. Για αυτόν τον λόγο, είναι προτιμότερο να τα αφαιρείς πριν κάνεις μπάνιο ή κολύμπι. Ιδιαίτερα το χλώριο και το θαλασσινό νερό μπορούν να επηρεάσουν ορισμένα μέταλλα και υλικά.

Pexels
Pexels

3. Αποθήκευσέ τα σωστά

Μην πετάς όλα τα κοσμήματά σου στο ίδιο κουτάκι. Οι αλυσίδες μπορεί να μπερδευτούν, ενώ διαφορετικά μέταλλα και υλικά μπορεί να γρατζουνιστούν μεταξύ τους. Χρησιμοποίησε μικρές θήκες ή ξεχωριστά κουτάκια και, αν είναι δυνατόν, κράτησε τις αλυσίδες κλειστές ώστε να μην μπλέκονται.

4. Κράτησέ τα μακριά από την υγρασία

Το μπάνιο μπορεί να φαίνεται πρακτικό σημείο για να αποθηκεύεις τα κοσμήματά σου, όμως η υγρασία δεν είναι ιδανική. Προτίμησε ένα ξηρό σημείο του υπνοδωματίου και, αν έχεις τη δυνατότητα, κράτησέ τα μέσα σε κλειστές θήκες.

Pexels
Pexels

5. Καθάρισέ τα με προσοχή

Αν παρατηρήσεις ότι ένα κόσμημα έχει χάσει τη λάμψη του, μην χρησιμοποιήσεις τυχαία καθαριστικά ή πολύ δυνατές ουσίες. Ο τρόπος καθαρισμού εξαρτάται από το μέταλλο, τις πέτρες και την κατασκευή του. Για πιο ευαίσθητα ή πολύτιμα κοσμήματα, είναι καλύτερο να ακολουθείς τις οδηγίες του κατασκευαστή ή να απευθύνεσαι σε επαγγελματία.

Pexels
Pexels

Μικρή φροντίδα, μεγαλύτερη διάρκεια

Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι περίπλοκο για να προστατεύσεις τα αγαπημένα σου κοσμήματα. Το να τα βγάζεις πριν από το μπάνιο, να τα κρατάς μακριά από αρώματα και υγρασία και να τα αποθηκεύεις ξεχωριστά μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διατήρησή τους. Και την επόμενη φορά που θα φορέσεις το αγαπημένο σου κολιέ ή δαχτυλίδι, θυμήσου ότι λίγη προσοχή στην καθημερινότητα μπορεί να σε βοηθήσει να το απολαμβάνεις για πολύ περισσότερο καιρό.

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Fashion Κοσμήματα
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