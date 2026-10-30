Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

Με μια ματιά Η σούπα με τζίντζερ, καρότο και γάλα καρύδας είναι ιδανική για κρύες μέρες.

Η συνταγή είναι εύκολη, γρήγορη (περίπου 30 λεπτά) και με απλά υλικά.

Το τζίντζερ προσδίδει πικάντικη γεύση και αρωματίζει τη σούπα.

Η σούπα γίνεται βελούδινη με πολτοποίηση και μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις σας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν και το μόνο που θέλεις είναι ένα ζεστό γεύμα σπίτι, μια βελούδινη σούπα είναι πάντα καλή ιδέα. Αν, μάλιστα, θέλεις να ξεφύγεις από τις κλασικές συνταγές, το τζίντζερ είναι το υλικό που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Με την ιδιαίτερη, ελαφρώς πικάντικη γεύση του, δίνει ένταση στη σούπα και συνδυάζεται υπέροχα με καρότο, γλυκοπατάτα και γάλα καρύδας. Το αποτέλεσμα είναι ένα αρωματικό, χορταστικό πιάτο που μπορείς να απολαύσεις ένα κρύο βράδυ, μετά τη δουλειά ή όποτε θέλεις κάτι εύκολο και comforting. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερες μαγειρικές δεξιότητες ούτε ακριβά υλικά. Με λίγα απλά υλικά και περίπου 30 λεπτά, μπορείς να ετοιμάσεις μια σπιτική σούπα που θα θέλεις να φτιάχνεις ξανά και ξανά.

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Σούπα με τζίντζερ, καρότο και γάλα καρύδας

Υλικά για 2-3 μερίδες

4 μέτρια καρότα

1 μέτρια γλυκοπατάτα

1 μικρό κρεμμύδι

1-2 εκατοστά φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

400-500 ml ζωμό λαχανικών

150 ml γάλα καρύδας

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Λίγο χυμό λεμονιού, προαιρετικά

Εκτέλεση

Ετοίμασε τα λαχανικά.

Καθάρισε τα καρότα και τη γλυκοπατάτα και κόψε τα σε μικρά κομμάτια.

Ψιλόκοψε το κρεμμύδι και τρίψε το τζίντζερ.

Σόταρε τα αρώματα.

Σε μια κατσαρόλα, ζέστανε το ελαιόλαδο και πρόσθεσε το κρεμμύδι.

Ανακάτεψε για 2-3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει, και πρόσθεσε το τζίντζερ.

Πρόσθεσε τα λαχανικά.

Ρίξε στην κατσαρόλα τα καρότα και τη γλυκοπατάτα και ανακάτεψε για λίγα λεπτά, ώστε να αναμειχθούν με τα αρώματα.

Άφησε τη σούπα να σιγοβράσει.

Πρόσθεσε τον ζωμό λαχανικών, μέχρι να καλύψει τα υλικά.

Άφησε τη σούπα να μαγειρευτεί για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά τα λαχανικά.

Δημιούργησε βελούδινη υφή. Απομάκρυνε την κατσαρόλα από τη φωτιά και πολτοποίησε τη σούπα με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει λεία. Αν είναι πολύ πηχτή, πρόσθεσε λίγο ζεστό νερό ή ζωμό. Ολοκλήρωσε με γάλα καρύδας. Πρόσθεσέ το στη σούπα, ανακάτεψε καλά και ζέστανε για ακόμη 1-2 λεπτά χωρίς να την αφήσεις να βράσει έντονα. Δοκίμασε και πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι και λίγο λεμόνι, αν σου αρέσει. Σέρβιρε τη σούπα ζεστή, με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ψιλοκομμένο μαϊντανό ή λίγους κολοκυθόσπορους για έξτρα υφή.

Τα μικρά tips που θα απογειώσουν τη σούπα σου

Πρόσεξε την ποσότητα του τζίντζερ. Αν δεν έχεις συνηθίσει την έντονη γεύση του, ξεκίνησε με μικρότερη ποσότητα και πρόσθεσε περισσότερο στο τέλος, εφόσον χρειάζεται. Θέλεις πιο πικάντικο αποτέλεσμα; Πρόσθεσε μια πρέζα μπούκοβο ή λίγο πιπέρι καγιέν. Προτιμάς μια πιο ελαφριά εκδοχή; Μπορείς να παραλείψεις το γάλα καρύδας και να χρησιμοποιήσεις λίγο επιπλέον ζωμό για πιο ανάλαφρη υφή. Θέλεις να γίνει πιο χορταστική; Συνόδευσέ τη με ψωμί ολικής άλεσης ή πρόσθεσε στο σερβίρισμα ψημένα ρεβίθια. Αν ψάχνεις, λοιπόν, μια εύκολη συνταγή που συνδυάζει γήινα λαχανικά, εξωτικό άρωμα και βελούδινη υφή, αυτή η σούπα με τζίντζερ αξίζει μια θέση στο χειμερινό σου μενού.

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