Life 10.10.2026

Η σαλάτα που τα έχει όλα και ετοιμάζεται στο πι και φι – Κινόα, λαχανικά και φέτα σε ένα πιάτο

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Δοκίμασε μια εύκολη και νόστιμη σαλάτα με κινόα, φρέσκα λαχανικά και φέτα, ιδανική για ένα γρήγορο και χορταστικό γεύμα
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η κινόα είναι ένα ευέλικτο υλικό για γρήγορα, χορταστικά και γευστικά γεύματα.
  • Η συνταγή περιλαμβάνει κινόα, τραγανά λαχανικά, μυρωδικά και φέτα με dressing λεμονιού-ελαιολάδου.
  • Η σαλάτα είναι πολύχρωμη και τρώγεται ευχάριστα κρύα ή σε θερμοκρασία δωματίου.
  • Η συνταγή επιτρέπει αυτοσχεδιασμό με διάφορα λαχανικά και προσθήκες για περισσότερη γεύση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις ένα γεύμα που να είναι εύκολο, χορταστικό και γεμάτο γεύση, η κινόα μπορεί να γίνει ένας από τους πιο χρήσιμους συμμάχους στην κουζίνα σου. Μαγειρεύεται σχετικά γρήγορα, συνδυάζεται με αμέτρητα υλικά και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα ελαφρύ μεσημεριανό, ένα γρήγορο βραδινό ή ακόμη και ένα γεύμα που θα πάρεις μαζί σου στη δουλειά.

salata
Pinterest

Η συγκεκριμένη σαλάτα είναι από εκείνες τις συνταγές που μπορείς να φτιάξεις χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Η αφράτη κινόα συνδυάζεται με τραγανά λαχανικά, αρωματικά μυρωδικά και φέτα, ενώ ένα απλό dressing με λεμόνι και ελαιόλαδο δίνει όλη τη φρεσκάδα που χρειάζεται. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύχρωμο πιάτο που τρώγεται ευχάριστα τόσο κρύο όσο και σε θερμοκρασία δωματίου.

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Pexels
Pexels

Υλικά για 2-3 μερίδες

  • 1 φλιτζάνι κινόα
  • 2 φλιτζάνια νερό
  • 1 αγγούρι
  • 1 ντομάτα
  • 1 κόκκινη πιπεριά
  • ½ μικρό κόκκινο κρεμμύδι
  • 100 γρ. φέτα
  • 2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
  • 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο
  • Χυμό από 1 λεμόνι
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Μπολ με δροσερή μακαρονοσαλάτα, λαχανικά, καλαμπόκι και καρύδια σε ξύλινο τραπέζι.
Πηγή: Pexels

Εκτέλεση

1. Ξεκίνα ξεπλένοντας πολύ καλά την κινόα κάτω από τρεχούμενο νερό. Βάλ’ τη σε μια κατσαρόλα μαζί με τα δύο φλιτζάνια νερό και άφησέ τη να πάρει βράση. Χαμήλωσε τη φωτιά, σκέπασε την κατσαρόλα και άφησέ τη να σιγοβράσει για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να απορροφήσει το νερό.

2. Απομάκρυνε την κατσαρόλα από τη φωτιά και άφησε την κινόα σκεπασμένη για περίπου 5 λεπτά.

3. Στη συνέχεια, ανακάτεψέ τη απαλά με ένα πιρούνι ώστε να γίνει πιο αφράτη και άφησέ τη να κρυώσει.

4. Κόψε το αγγούρι, την ντομάτα και την πιπεριά σε μικρά κομμάτια και ψιλόκοψε το κρεμμύδι.

5. Βάλε όλα τα λαχανικά σε ένα μεγάλο μπολ και πρόσθεσε την κρύα κινόα και τον μαϊντανό.

6. Σε ένα μικρό μπολάκι ανακάτεψε το ελαιόλαδο με τον χυμό λεμονιού, λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ρίξε το dressing πάνω από τη σαλάτα και ανακάτεψε απαλά.

5.Τέλος, πρόσθεσε τη φέτα σε μικρά κομμάτια.

Pexels
Pexels

Το μικρό μυστικό για περισσότερη γεύση

Αν θέλεις να δώσεις ακόμη περισσότερη γεύση στη σαλάτα σου, μπορείς να προσθέσεις λίγη ρίγανη, φρέσκο δυόσμο ή μερικές ελιές. Για ένα πιο χορταστικό αποτέλεσμα, ταιριάζουν επίσης πολύ καλά τα ρεβίθια ή λίγο ψητό κοτόπουλο. Αν την ετοιμάσεις από πριν, κράτησε το dressing ξεχωριστά και πρόσθεσέ το λίγο πριν σερβίρεις. Έτσι τα λαχανικά θα παραμείνουν πιο τραγανά και η σαλάτα σου θα έχει πιο φρέσκια γεύση.

Η κινόα είναι από εκείνα τα υλικά που σου επιτρέπουν να αυτοσχεδιάσεις. Μπορείς να αλλάξεις τα λαχανικά ανάλογα με όσα έχεις στο ψυγείο και να δημιουργήσεις κάθε φορά μια λίγο διαφορετική εκδοχή. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγα φρέσκα υλικά, ένα απλό dressing και διάθεση για ένα νόστιμο, σπιτικό γεύμα.

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κινόα σαλάτα συνταγή φαγητό
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