Ο Biased Beast μιλά για το τραγούδι που κατέθεσε στο Sing for Greece 2027 και αποκαλύπτει τη σύνδεσή του με το act στο MadWalk 2026 by Three Cents

Με μια ματιά Ο Biased Beast κατέθεσε τραγούδι για το Sing for Greece 2027.

Η σκηνική παρουσία του για το Sing for Greece θα είναι παρόμοια με το act του στο MadWalk 2026.

Στο MadWalk 2026, ο Biased Beast παρουσίασε ένα act με 70s αισθητική και glam rock διάθεση.

Η εμφάνισή του στο MadWalk περιλάμβανε τα τραγούδια «Take my breath» και «How deep is your love». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Biased Beast βρέθηκε στο Red Carpet του MadWalk 2026 by Three Cents και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη φετινή διοργάνωση, αλλά και για το επόμενο μουσικό του βήμα. Ο καλλιτέχνης, που κατέθεσε τραγούδι για το Sing for Greece 2027, μίλησε για την υποψηφιότητά του και έδωσε μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει, συνδέοντας μάλιστα την πρότασή του με την εμφάνισή του στο MadWalk.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ όταν ρωτήθηκε για το τραγούδι που έχει υποβάλει για την ελληνική επιλογή της Eurovision 2027, αποκάλυψε ότι η σκηνική του παρουσία θα κινείται σε παρόμοια αισθητική με το act που παρουσίασε στο MadWalk 2026 by Three Cents. «Θα είναι παρόμοιο με το act μου στο MadWalk 2026 by Three Cents», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε ξανά το ιδιαίτερο performance ύφος του.

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Ο Biased Beast ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents και μετέτρεψε το catwalk σε μια δυναμική rock συναυλία. Με 70s αισθητική, glam rock διάθεση και ασταμάτητη ενέργεια, παρουσίασε ένα act που έδωσε διαφορετικό χαρακτήρα στο fashion show της Georgia De Graecia.

Ερμηνεύοντας τα «Take my breath» και «How deep is your love», ο καλλιτέχνης έφερε στη σκηνή το δικό του rock star attitude. Τα drums έδωσαν τον ρυθμό, το κόκκινο κυριάρχησε στο σκηνικό και η rock ενέργειά του συνάντησε το disco στοιχείο της συλλογής της σχεδιάστριας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή μουσική και fashion συνύπαρξη. Η Georgia De Graecia, από την πλευρά της, επέλεξε ένα denim σύνολο με το χαρακτηριστικό Baravelle print, που αποτελεί βασικό στοιχείο της σχεδιαστικής της ταυτότητας.

Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στο Sing for Greece 2027, ο Biased Beast αφήνει να εννοηθεί ότι η αισθητική και η σκηνική ενέργεια που είδαμε στο MadWalk μπορεί να αποτελέσουν μια πρώτη εικόνα της πρότασής του για τον εθνικό τελικό.

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