Με μια ματιά Κόκκινο κραγιόν, λαμπερές πινελιές στο μακιγιάζ και κομψά updos ήταν βασικές τάσεις.

Τα mermaid hair και τα graphic eyeliner προσέδωσαν τολμηρότητα και εντυπωσιακή διάθεση.

Η Ρένα Μόρφη υιοθέτησε glowing skin με ροδακινί τόνους και sleek ίσιο χτένισμα.

Η Evangelia επέλεξε graphic eyeliner και πλούσιους, σμιλεμένους κυματισμούς στα μαλλιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κόκκινο χαλί του MadWalk 2026 by Three Cents γέμισε λάμψη, εντυπωσιακά beauty looks και ξεχωριστές λεπτομέρειες, με celebrities, καλλιτέχνες και ανθρώπους της μόδας να δίνουν το δικό τους στίγμα μέσα από τις επιλογές τους. Η μεγάλη fashion γιορτή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με τις αφίξεις να δημιουργούν από νωρίς ένα σκηνικό γεμάτο έμπνευση για την επόμενη beauty εμφάνισή σου.

Ανάμεσα στα looks που ξεχώρισαν, είδαμε τάσεις που συνδυάζουν τη διαχρονική κομψότητα με πιο τολμηρές επιλογές. Λαμπερές πινελιές στο μακιγιάζ, έντονα κόκκινα χείλη, κομψά updos και εντυπωσιακά mermaid hair ήταν μερικά από τα trends που πρωταγωνίστησαν στο κόκκινο χαλί, αποδεικνύοντας ότι τα μαλλιά και το μακιγιάζ μπορούν να κάνουν εξίσου δυνατή δήλωση με ένα εντυπωσιακό outfit.

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Το κόκκινο κραγιόν είχε, φυσικά, τη δική του ξεχωριστή θέση, με τις έντονες αποχρώσεις του κόκκινου να χαρίζουν ένταση και θηλυκότητα στις εμφανίσεις. Από την άλλη, οι φωτεινές λεπτομέρειες και οι λαμπερές υφές έδωσαν extra λάμψη στο μακιγιάζ, ενώ τα καλοσχηματισμένα updos πρόσθεσαν μια πιο elegant διάθεση. Δεν έλειψαν, βέβαια, και τα πλούσια, κυματιστά mermaid hair, που έφεραν στην επιφάνεια μία από τις πιο εντυπωσιακές τάσεις στα μαλλιά.

Οι επιλογές των καλεσμένων κινήθηκαν ανάμεσα στο glam και τη σύγχρονη κομψότητα, με κάθε εμφάνιση να έχει τη δική της προσωπικότητα. Το MadWalk 2026 by Three Cents έγινε έτσι η ιδανική αφορμή για να πάρεις έμπνευση από τα beauty trends που αξίζει να κρατήσεις, είτε αναζητάς ένα εντυπωσιακό χτένισμα είτε την επόμενη ιδέα για το βραδινό σου μακιγιάζ.

Glowing skin με ροδακινί τόνους

Η Ρένα Μόρφη επέλεξε μια άκρως εκλεπτυσμένη και αβίαστα κομψή προσέγγιση για το κόκκινο χαλί του MadWalk 2026 by Three Cents, αποδεικνύοντας πως το effortless glam είναι πάντα επίκαιρο. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φωτεινούς, γήινους τόνους με έμφαση στη φρέσκια, λαμπερή επιδερμίδα, διακριτική λάμψη στα βλέφαρα και ζεστό ρουζ στα ζυγωματικά, ενώ το αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε με ένα κρεμώδες κραγιόν σε ροδακινί-κοραλλί απόχρωση που έδωσε την ιδανική δόση χρώματος. Στα μαλλιά της, υιοθέτησε ένα sleek ίσιο χτένισμα με φυσική κίνηση και curtain bangs που πλαισίωναν γλυκά το πρόσωπό της, αναδεικνύοντας τις ζεστές ξανθές αποχρώσεις της και ισορροπώντας αρμονικά με τη σκούρα μπλε βελούδινη τουαλέτα της.

Κομψό updo με ανάλαφρες τούφες

Η Φαίη Σκορδά επένδυσε σε ένα διαχρονικό και άκρως θηλυκό χτένισμα που ανέδειξε τη λαιμόκοψη του φορέματός της και τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν κομψό, ψηλό κότσο (updo) με ελαφρύ όγκο στην κορυφή, ενώ δύο ανάλαφρες, μακριές τούφες αφέθηκαν ελεύθερες δεξιά και αριστερά για να πλαισιώσουν γλυκά το πρόσωπό της, χαρίζοντας μια σύγχρονη, effortless πινελιά στο αυστηρό κατά τα άλλα στιλ. Το hair look ολοκληρώθηκε με ένα φωτεινό, bronze μακιγιάζ με έμφαση στο βλέμμα και nude-ροζ χείλη, διατηρώντας την απόλυτη ισορροπία με τη μαύρη μάξι τουαλέτα της.

Graphic eyeliner

Η Evangelia μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με ένα σύγχρονο, δυναμικό beauty look που είχε ως απόλυτο πρωταγωνιστή τα μάτια της. Η λεπτή, αιχμηρή γραμμή graphic eyeliner τράβηξε το βλέμμα προς τα έξω, χαρίζοντας ένταση και ένα σύγχρονο cat-eye εφέ, ενώ η εκτυφλωτική λάμψη στην εσωτερική γωνία και το κινητό βλέφαρο φώτισε το πρόσωπό της κάτω από τα φλας. Η επιδερμίδα της παρέμεινε ηλιοκαμένη και απόλυτα λαμπερή, με διακριτικό sculpting στα ζυγωματικά και ζεστούς, γήινους τόνους στα χείλη που άφησαν το βλέμμα να κλέψει την παράσταση. Το look ολοκληρώθηκε με πλούσιους, σμιλεμένους κυματισμούς στα μαλλιά ριγμένους στη μία πλευρά, αναδεικνύοντας ιδανικά το royal blue μίνι φόρεμά της.

Εντυπωσιακά mermaid hair

Η Τάνια Μπρεάζου έκανε μια άκρως θεατρική και σαγηνευτική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, υιοθετώντας την απόλυτη τάση των mermaid hair που κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις. Τα πολύ μακριά μαλλιά της, στη φλογερή χάλκινη-κόκκινη απόχρωση που αναδεικνύει μοναδικά τα χαρακτηριστικά της, έπεφταν πλούσια στους ώμους και την πλάτη της με χαλαρούς, ανάλαφρους κυματισμούς και χωρίστρα στη μέση, δημιουργώντας ένα αβίαστα γοητευτικό αποτέλεσμα γεμάτο κίνηση και λάμψη. Το hair look συνδυάστηκε αρμονικά με ένα glam μακιγιάζ με καλοσχηματισμένα, τονισμένα χείλη σε ζεστό nude-καφέ τόνο, λαμπερή επιδερμίδα και έντονο βλέμμα, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη μαύρη βελούδινη τουαλέτα με τις κρυστάλλινες λεπτομέρειες.

Gothic glam με ροδαλά χείλη

Η Lila έκανε μια άκρως θεατρική και ατμοσφαιρική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, υιοθετώντας μια ρομαντική-gothic αισθητική που τράβηξε αμέσως όλα τα βλέμματα. Κάτω από το εντυπωσιακό μαύρο δαντελένιο πέπλο που κάλυπτε μυστηριωδώς το πάνω μέρος του προσώπου της, το μακιγιάζ της επικεντρώθηκε στη φρέσκια, λαμπερή επιδερμίδα και τα ζουμερά, τονισμένα χείλη σε ζεστή ροδακινί-τριανταφυλλί απόχρωση με διακριτική γυαλάδα. Τα ξανθά μαλλιά της αφέθηκαν λυτά με φυσική υφή να πέφτουν απαλά στους ώμους, διατηρώντας μια αβίαστη ισορροπία που άφησε τον δραματικό κορσέ, το τούλι και το δαντελένιο βέλο να πρωταγωνιστήσουν.

Soft glam

Η Βενετία Καμάρα υιοθέτησε μια άκρως θεατρική, ρομαντική αισθητική στο κόκκινο χαλί, εναρμονίζοντας το beauty look της με το εντυπωσιακό λευκό σύνολο με τον κορσέ και το κρινολίνο. Τα μαλλιά της, σε ζεστούς καστανούς και μελί τόνους, ήταν χτενισμένα σε πλούσιους, μαλακούς κυματισμούς με χωρίστρα στη μέση, ενώ διακριτικές, κομψές λεπτομέρειες στο πλάι ενίσχυαν το παραμυθένιο ύφος της εμφάνισης. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε soft glam τόνους με έμφαση στη φωτεινή, αψεγάδιαστη επιδερμίδα, το διακριτικό ρουζ και τις γήινες, ζεστές αποχρώσεις στα μάτια, ενώ τα καλοσχηματισμένα, γεμάτα χείλη της σε ροδακινί-nude τόνο ολοκλήρωσαν ιδανικά το σύνολο.

Ρετρό updo με curtain bangs

Η Αθηνά Κλήμη έφερε αυθεντικό 60s αέρα στο κόκκινο χαλί, εναρμονίζοντας ιδανικά το beauty look της με το ρετρό, ροζ-μαύρο τουίντ σύνολο με τις δαντελένιες λεπτομέρειες. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα κλασικό, ψηλό 60s updo με απαλές curtain bangs που πλαισίωναν γλυκά το πρόσωπό της, αφήνοντας σε πρώτο πλάνο τα statement σκουλαρίκια της. Το μακιγιάζ της ενίσχυσε τη ρετρό διάθεση της εμφάνισης, με έμφαση στο καθαρό, πορσελάνινο δέρμα, τονισμένες βλεφαρίδες που δημιουργούσαν ένα θηλυκό doll-eye εφέ, ζεστά ζυγωματικά και ένα απαλό, ροζ-nude κραγιόν με διακριτική λάμψη που ολοκλήρωσε το σύγχρονο swinging sixties αποτέλεσμα

Sleek ponytail

Η Μαριαγάπη Ξυπολιά εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με ένα απόλυτα σύγχρονο και μίνιμαλ beauty look που άφησε σε πρώτο πλάνο τις εντυπωσιακές γραμμές της τουαλέτας της. Στα μαλλιά της, επέλεξε ένα αυστηρό sleek χαμηλό ponytail με καθαρή χωρίστρα στη μέση και αψεγάδιαστο φινίρισμα χωρίς ίχνος φριζαρίσματος, αναδεικνύοντας τον λαιμό και τις γωνίες του προσώπου της. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε ζεστούς τόνους με έμφαση στη φωτεινή, σμιλεμένη επιδερμίδα, απαλές γήινες σκιές που τόνιζαν φυσικά το βλέμμα και ένα κρεμώδες, ροδακινί-nude κραγιόν, δημιουργώντας μια αβίαστα κομψή ισορροπία με τις ροζ, μαύρες και λευκές παγιέτες του φορέματός της.

Από αέρινα mermaid hair και ρετρό 60s updos μέχρι graphic eyeliner, λαμπερές επιδερμίδες και ζεστές ροδακινί αποχρώσεις, το κόκκινο χαλί του MadWalk 2026 by Three Cents απέδειξε πως η ομορφιά φέτος κινείται ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και την τολμηρή, σύγχρονη έκφραση. Είτε προτιμάς τα sleek χτενίσματα με καθαρές γραμμές είτε τα πιο θεατρικά, ρομαντικά looks που παίζουν με την υφή και τη λάμψη, αυτές οι εμφανίσεις προσφέρουν άφθονη έμπνευση για τις δικές σου βραδινές εξόδους, και μένει μόνο να διαλέξεις ποια θα αντιγράψεις πρώτη.

Φωτογραφίες: Elena Goncharova

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