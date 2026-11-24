Ο Βασιλειάδης Αθανάσιος συμμετείχε στο MadWalk 2026 by Three Cents, παρουσιάζοντας τη συλλογή του «TEMPTATION». Στο πλευρό του βρέθηκε η Ρένα Μόρφη, η οποία ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Δική μου» και έδωσε τον δικό της ξεχωριστό παλμό στην παρουσίαση των δημιουργιών του. Με αφορμή τη συμμετοχή του στη φετινή διοργάνωση, ο σχεδιαστής μίλησε στο backstage του MadWalk26 by Three Cents και απάντησε σε 3 γρήγορες ερωτήσεις για τη μόδα, τις τάσεις και τα αγαπημένα του fashion accessories.

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του Βασιλειάδη Αθανάσιου , αυτό είναι η προσωπική έκφραση μέσα από το στιλ. Όταν ρωτήθηκε ποιο fashion trend θα ήθελε να μην υπάρχει, η απάντησή του ήταν μάλλον απρόσμενη, αφού δεν επέλεξε κάποια συγκεκριμένη τάση, αλλά την ίδια τη λέξη «trend». «Νομίζω η λέξη trend. Δεν το ακολουθώ», απάντησε, δίνοντας το δικό του μήνυμα για την ελευθερία που θα πρέπει να έχει ο καθένας στις στιλιστικές του επιλογές.

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Στη δεύτερη ερώτηση, ο σχεδιαστής κλήθηκε να επιλέξει τι θα έπρεπε να απομακρύνουμε όλοι από την ντουλάπα μας. Η απάντησή του ήταν σύντομη, αλλά περιεκτική: «Οτιδήποτε δεν μας εκφράζει». Μια φράση που συνοψίζει μια πιο ουσιαστική προσέγγιση στο προσωπικό στιλ, σύμφωνα με την οποία δεν χρειάζεται να ακολουθείς κάθε νέα τάση, αλλά να επιλέγεις όσα πραγματικά σε αντιπροσωπεύουν.

Όσο για τα 3 αγαπημένα του fashion accessories, ο Βασιλειάδης Αθανάσιος έδωσε μια απάντηση με ξεκάθαρη στιλιστική ταυτότητα. «Τα ψηλά παπούτσια του Luigi, σίγουρα κάποια τσάντα και σίγουρα το φουλάρι», αποκάλυψε, ξεχωρίζοντας 3 αξεσουάρ που μπορούν να δώσουν χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση.

Η συλλογή «TEMPTATION» απέκτησε έτσι τη δική της μουσική και σκηνική ταυτότητα, με τη μόδα και την ερμηνεία της Ρένας Μόρφη να συναντιούνται σε ένα ακόμη act του MadWalk 2026 by Three Cents. Και αν κρατάμε κάτι από τις backstage απαντήσεις του σχεδιαστή, είναι πως το προσωπικό στιλ δεν χρειάζεται να υπακούει σε κανόνες και trends. Χρειάζεται, πάνω απ’ όλα, να εκφράζει αυτόν που το φοράει.

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