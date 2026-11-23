Όλα τα looks της Βίκυς Καγιά από τη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, από το λαμπερό opening μέχρι το φινάλε

Με μια ματιά Η Βίκυ Καγιά παρουσίασε ποικιλία εμφανίσεων στο MadWalk 2026, από παγιέτες και φτερά έως πουά και ανδρόγυνο στυλ.

Μία από τις εμφανίσεις της περιλάμβανε φόρεμα από 12.000 κομμάτια LEGO, σε συνεργασία με τον Όμιλο LEGO.

Η παρουσιάστρια επέλεξε κομψά σύνολα, όπως τουαλέτα με παγιέτες, ρετρό φόρεμα με πουά και tuxedo σακάκι με σατέν φόρεμα.

Η Βίκυ Καγιά έκλεισε τη βραδιά με δραματικό λουκ με φτερά και δαντέλα, επιβεβαιώνοντας την fashion ταυτότητά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις ολοκληρώθηκε το MadWalk 2026 by Three Cents, με τη Βίκυ Καγιά να μαγνητίζει για ακόμη μία φορά τα βλέμματα στην πασαρέλα και τη σκηνή του θεσμού που ενώνει τη μόδα με τη μουσική. Με αέρα άνεσης, κομψότητας και σκηνικής παρουσίας, απέδειξε ξανά γιατί είναι το απόλυτο fashion icon.

Από εκθαμβωτικές δημιουργίες με παγιέτες και φτερά μέχρι ρετρό πουά, ανδρόγυνο tailoring και πιο παιχνιδιάρικα σύνολα, κάθε της εμφάνιση είχε τον δικό της χαρακτήρα. Ακολουθούν αναλυτικά τα looks που ξεχώρισε στη φετινή διοργάνωση.

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Λάμψη για την έναρξη

Στο άνοιγμα του act, η Βίκυ Καγιά επέλεξε μια μακριά, εφαρμοστή τουαλέτα με ιριδίζουσες παγιέτες και ανοιχτή πλάτη που αντανακλούσε εντυπωσιακά τα φώτα της σκηνής. Το σύνολο συνδύαζε διαχρονική λάμψη και θηλυκότητα, δίνοντας από την πρώτη στιγμή έναν λαμπερό και δυναμικό τόνο στη βραδιά.

Ρετρό φινέτσα με ασπρόμαυρο πουά

Σε μία από τις πιο κομψές εμφανίσεις της βραδιάς, φόρεσε ένα αμάνικο λευκό midi φόρεμα με μεγάλα μαύρα πουά και βολάν στο τελείωμα, συνδυασμένο με μίνιμαλ μαύρα πέδιλα με λεπτό λουράκι στον αστράγαλο. Η γραμμή αγκάλιαζε αρμονικά τη σιλουέτα, αποπνέοντας διαχρονική θηλυκότητα με σύγχρονο αέρα.

Παιχνιδιάρικη δημιουργία εμπνευσμένη από τη LEGO

Με φόντο το εντυπωσιακό σκηνικό της LEGO, η Βίκυ Καγιά, που επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά στον ρόλο της παρουσιάστριας, εμφανίστηκε με ένα ξεχωριστό λευκό φόρεμα αποτελούμενο από 12.000 κομμάτια και 790 λουλούδια LEGO σε κίτρινους και ροζ τόνους, τοποθετημένα ένα προς ένα στο χέρι, σε συνδυασμό με αιθέρια λευκή φούστα. Η δημιουργία, μέρος της συνεργασίας του Ομίλου LEGO με το MadWalk 2026 που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με σύνθημα «Ξύπνα τη χαρά μέσα σου», έφερε φρεσκάδα και φαντασία στην πασαρέλα, αποδεικνύοντας πως το παιχνίδι μπορεί να μετατραπεί σε υψηλή αισθητική.

Ασπρόμαυρη κομψότητα με tuxedo σακάκι

Στη σκηνή, κατά τη διάρκεια του «MadWalk of Fame – Konstantinos Rigos», συνδύασε ένα μαύρο σακάκι τύπου tuxedo με λευκά πέτα πάνω από ένα μακρύ, λευκό σατέν φόρεμα σε ίσια γραμμή. Η αντίθεση του αυστηρού ανδρόγυνου πανωφοριού με τη ρευστή υφή του φορέματος δημιούργησε ένα ιδιαίτερα σοφιστικέ και επιβλητικό αποτέλεσμα.

Σύγχρονο casual-chic

Στην κοινή της εμφάνιση με την Ήβη Αδάμου για το Greatness Athens, υιοθέτησε μια πιο χαλαρή αλλά προσεγμένη πρόταση με ριγέ crop top με γιακά, μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια. Το look έδωσε έναν πιο μοντέρνο, νεανικό τόνο στην εμφάνισή της, δείχνοντας την ευελιξία της ανάμεσα σε διαφορετικά στυλ.

Δραματική θηλυκότητα με μαύρα φτερά και δαντέλα στο closing

Για το closing της βραδιάς, επέλεξε ένα πιο τολμηρό και σαγηνευτικό look με ένα κοντό στράπλες φόρεμα με πλούσια μαύρα φτερά και διακριτικές δαντελένιες λεπτομέρειες, ολοκληρώνοντάς το με μαύρες γόβες με λουράκια. Το αποτέλεσμα ήταν δυναμικό και θεατρικό, κλείνοντας εντυπωσιακά την πασαρέλα με έντονη fashion ταυτότητα.