Η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και η Yucatan ανέβηκαν στη σκηνή του MadWalk για να τιμήσουν τον Κωνσταντίνο Ρήγο

Με μια ματιά Το MadWalk 2026 τίμησε τον Κωνσταντίνο Ρήγο με ένα μουσικό act αφιερωμένο στην καλλιτεχνική του πορεία.

Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής ερμήνευσαν τραγούδι των Yucatan.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν πολλοί ηθοποιοί και συνεργάτες του Κωνσταντίνου Ρήγου.

Το act ανέδειξε τη σύνδεση μόδας, μουσικής, κίνησης και θεατρικής έκφρασης, χαρακτηριστικά του τιμώμενου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents τίμησε τον Κωνσταντίνο Ρήγο, έναν από τους πιο πολυσχιδείς Έλληνες δημιουργούς, μέσα από ένα ξεχωριστό act αφιερωμένο στη μακρά καλλιτεχνική του διαδρομή. Με αφορμή τη βράβευσή του στον θεσμό MadWalk of Fame, η σκηνή της διοργάνωσης φιλοξένησε ένα μουσικό catwalk που ανέδειξε τον ιδιαίτερο κόσμο του, εκεί όπου η μόδα συναντά τη μουσική, την κίνηση και τη θεατρική έκφραση.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν αγαπημένα πρόσωπα και στενοί συνεργάτες του Κωνσταντίνου Ρήγου, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα act με έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Ανάμεσά τους ήταν η Έλενα Τοπαλίδου, η Μυρτώ Κοντονή, η Μαρκέλα Μανωλιάδη, ο Γιάννης Στάνκογλου, η Νάνσυ Σταματοπούλου, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η Ιωάννα Παππά, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Μιχάλης Θεοφάνους, ο Στέλιος Ιακωβίδης, η Χριστίνα Στεφανίδη, ο Πέτρος Νικολίδης, ο Γιάννης Νικολαΐδης, η Τζένη Θεωνά, η Ιόβη Φραγκάτου, ο Μάριος Μποζίκας, ο Τέλλης Τελλάκης, η Άρτεμις Μπόγρη, η Ίντρα Κέην, ο Γιάννης Τσιγκρής και η Έμιλυ Κολιανδρή, οι οποίοι έδωσαν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο στο catwalk.

Η πασαρέλα μετατράπηκε σε σκηνή μιας ξεχωριστής αφήγησης, με την αισθητική και τη δημιουργική ματιά του τιμώμενου προσώπου να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Άλλωστε, η σχέση του με τη σκηνή και τις διαφορετικές μορφές τέχνης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικής του ταυτότητας.

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Τη μουσική και ποιητική διάσταση του act συμπλήρωσαν δύο ξεχωριστές αναφορές. Στη σκηνή ακούστηκε στίχος από τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου, ενώ η μουσική επένδυση κορυφώθηκε από τη Yucatan με το τραγούδι «Κάνε λιγάκι υπομονή». Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής ανέλαβαν τις ερμηνείες, με την πρώτη να εντυπωσιάζει φορώντας ένα λαμπερό, ολόσωμο outfit και τον δεύτερο να επιλέγει ένα κομψό βελούδινο κοστούμι.

Η πασαρέλα μετατράπηκε έτσι σε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική αφήγηση, με την αισθητική και τη δημιουργική ματιά του Κωνσταντίνου Ρήγου να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Άλλωστε, η σχέση του με τη σκηνή και τις διαφορετικές μορφές τέχνης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικής του ταυτότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, το MadWalk αφιέρωσε μια ολόκληρη σκηνική στιγμή στον Κωνσταντίνο Ρήγο, τιμώντας έναν δημιουργό που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική τέχνη και μόδα. Ένα act που έφερε στο προσκήνιο τη δημιουργική του ταυτότητα και αποτέλεσε μέρος της φετινής βράβευσής του στο MadWalk of Fame.

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