Ο Dimitris Petrou και ο Πέτρος Ιακωβίδης συναντήθηκαν στη σκηνή του MadWalk 2026 σε ένα act με ξεχωριστή αισθητική

Με μια ματιά Ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Dimitris Petrou συνεργάστηκαν στο MadWalk 2026 με αισθητική film noir.

Η εμφάνιση του Ιακωβίδη είχε vintage χαρακτήρα, με ριγέ σακάκι και retro μικρόφωνο.

Η συλλογή του Petrou, "PARADISO in FIORE", εμπνεύστηκε από τον παλιό ιταλικό κινηματογράφο.

Ήταν η δέκατη εμφάνιση του Petrou και η πρώτη του Ιακωβίδη στο MadWalk. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με φόντο μια πασαρέλα που έμοιαζε να έχει βγει από ασπρόμαυρη ιταλική ταινία, ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Dimitris Petrou ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, παρουσιάζοντας ένα act με μουσική, μόδα και έντονη θεατρικότητα.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2026 ερμηνεύοντας το «Ίσως», σε ένα act με έντονο vintage χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε με ένα κομψό ριγέ σακάκι, το οποίο ξεχώριζε για τη μαύρη τριανταφυλλένια μπουτονιέρα στο πέτο, προσθέτοντας μια elegant vintage πινελιά στο look του. Στο πλευρό του βρέθηκε μια μουσικός με σαξόφωνο με αντίστοιχο elegant look, ενώ το retro μικρόφωνο αισθητικής ’50s και ’60s συμπλήρωνε την ατμόσφαιρα.

Την εικόνα ολοκλήρωσαν οι χορεύτριες που χόρευαν στον ρυθμό του τραγουδιού, δημιουργώντας ένα σκηνικό που ταίριαξε απόλυτα με την αισθητική και το ύφος της συλλογής του Dimitris Petrou, με όλα τα στοιχεία να δένουν αρμονικά μεταξύ τους.

Η πασαρέλα γέμισε με ασπρόμαυρες αντιθέσεις, εντυπωσιακές σιλουέτες και δημιουργίες που ισορροπούσαν ανάμεσα στην αυστηρότητα και τον ρομαντισμό. Κοστούμια με ξεχωριστό tailoring, ιδιαίτερες υφές, floral λεπτομέρειες και λαμπερές εφαρμογές συνέθεσαν μια συλλογή με έντονη προσωπικότητα. Τα μοντέλα έδωσαν τον δικό τους ρυθμό στο catwalk, με τις εμφανίσεις τους να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη ένταση όσο εξελισσόταν η ερμηνεία του Πέτρου Ιακωβίδη.

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Η συλλογή «PARADISO in FIORE» αποτέλεσε την αφορμή για ένα ταξίδι στην αισθητική του παλιού ιταλικού κινηματογράφου. Η νοσταλγία της «Dolce Vita», η δραματικότητα του film noir και η κομψότητα μιας διαφορετικής εποχής πέρασαν μέσα από τις δημιουργίες του Dimitris Petrou, χωρίς να λείπουν οι σύγχρονες σχεδιαστικές αναφορές. Τα παπούτσια της Migato ολοκλήρωσαν τα looks των μοντέλων, προσθέτοντας την τελευταία πινελιά στις εμφανίσεις της πασαρέλας.

Για τον Dimitris Petrou, αυτή ήταν μια ακόμη σημαντική στιγμή στο MadWalk, καθώς επέστρεψε για δέκατη φορά στη διοργάνωση. Για τον Πέτρο Ιακωβίδη, όμως, η βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία, αφού έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον θεσμό. Οι δύο τους μετρούν περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής δημιουργικής πορείας και αυτή τη φορά μετέφεραν τη συνεργασία τους στη σκηνή, σε ένα act που ένωσε τη μουσική με τη μόδα και έδωσε στο catwalk τον αέρα μιας κινηματογραφικής βραδιάς.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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