Η Ήβη Αδάμου έντυσε μουσικά το Greatness Athens by Vicky Kaya και έδωσε τον δικό της παλμό στο catwalk του MadWalk 2026

Με μια ματιά Η Ήβη Αδάμου ερμήνευσε στο MadWalk 2026, πλαισιώνοντας το fashion act του Greatness Athens by Vicky Kaya for Cupra.

Το νέο μοντέλο CUPRA Raval βρέθηκε στο επίκεντρο της σκηνικής παρουσίασης, συνδυάζοντας μόδα και ταχύτητα.

Η Βίκυ Καγιά παρουσίασε τη νέα συλλογή του Greatness Athens, με έμφαση στο "The Art of Layering".

Η συλλογή, κατασκευασμένη στην Ελλάδα, προτείνει το layering ως προσωπική έκφραση, με έντονα χρώματα και άνετες γραμμές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με το «Μονά Ζυγά & Sweet Dreams», η Ήβη Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, δίνοντας τον δικό της pop ρυθμό στο fashion act του Greatness Athens by Vicky Kaya for Cupra. Στο επίκεντρο της σκηνικής εικόνας βρέθηκε το νέο μοντέλο CUPRA Raval, γύρω από το οποίο ξεδιπλώθηκε ένα δυναμικό catwalk, συνδυάζοντας τη μόδα με την ταχύτητα, την ενέργεια και τη σύγχρονη αισθητική του brand.

Την ώρα που η Ήβη Αδάμου τραγουδούσε, τα μοντέλα έκαναν πασαρέλα γύρω από το αυτοκίνητο, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή του Greatness Athens by Vicky Kaya. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ανέβηκαν στο catwalk ήταν και η ίδια η Βίκυ Καγιά, η οποία έκλεισε τη πασαρέλα φορώντας ένα μαύρο παντελόνι και ένα λευκό crop μπλουζάκι με στρας, δίνοντας τη δική της fashion πινελιά στο act. Το act απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά η CUPRA βρέθηκε στη σκηνή του MadWalk, παρουσιάζοντας το νέο μοντέλο CUPRA Raval.

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Η Ήβη Αδάμου εμφανίστηκε στη σκηνή με ανανεωμένο hair look, έχοντας υιοθετήσει ένα κοντό καρέ σε lob γραμμή, που έδωσε μια φρέσκια πινελιά στην εικόνα της. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα total black, λαμπερό σύνολο, συνδυάζοντας ένα capri δερμάτινο παντελόνι με ένα crop top, στο οποίο το όνομα του brand Greatness Athens ξεχώριζε μέσα από λεπτομέρειες με στρας.

Στο catwalk, τα μοντέλα παρουσίασαν τη νέα συλλογή του Greatness Athens by Vicky Kaya, με τις χαρακτηριστικές ρίγες του brand να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα looks κινήθηκαν σε μια κομψή casual αισθητική, συνδυάζοντας άνετες γραμμές, σύγχρονα κομμάτια και προσεγμένους συνδυασμούς που αποτύπωναν τη φιλοσοφία του layering.

The Art of Layering: Η φιλοσοφία της συλλογής του Greatness Athens

Πίσω από το fashion act βρισκόταν η συλλογή «The Art of Layering», μέσα από την οποία το Greatness Athens επαναπροσδιόρισε το καθημερινό ντύσιμο, προτείνοντας το layering ως μια δημιουργική διαδικασία προσωπικής έκφρασης. Οι χαρακτηριστικές ρίγες του brand απέκτησαν νέα δυναμική μέσα από διαφορετικές κατευθύνσεις, αναλογίες και χρωματικούς συνδυασμούς, ενώ το έντονο κόκκινο, το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο και το ροζ έδωσαν ζωντάνια στις δημιουργίες.

Oversized γραμμές, σύγχρονα tailoring στοιχεία και streetwear αναφορές συνυπήρξαν με ουδέτερες αποχρώσεις, δημιουργώντας μια γκαρνταρόμπα που κινείται με άνεση ανάμεσα στο casual και το sophisticated. Η φιλοσοφία της συλλογής βασίστηκε στην ελευθερία των συνδυασμών, χωρίς αυστηρούς στιλιστικούς κανόνες, δίνοντας σε κάθε κομμάτι τη δυνατότητα να αποκτήσει διαφορετική ταυτότητα ανάλογα με τον τρόπο που φοριέται.

Με έμφαση στην ποιότητα, την προσεγμένη κατασκευή και τη λεπτομέρεια, όλα τα κομμάτια της συλλογής κατασκευάζονται στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη δημιουργική ταυτότητα του Greatness Athens. Άλλωστε, το «The Art of Layering» αποτυπώνει τη φιλοσοφία της Vicky Kaya πως το στιλ δεν περιορίζεται σε κανόνες και τάσεις, αλλά αποτελεί έναν διαρκή τρόπο προσωπικής έκφρασης.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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