Το mad.gr βρέθηκε στις πρόβες του MadWalk 2026 και κατέγραψε τη συνεργασία του Σάκη Ρουβά με τον Βασίλη Ζούλια και τον Περικλή Κονδυλάτο

Με μια ματιά Ο Σάκης Ρουβάς, ο Βασίλης Ζούλιας και ο Περικλής Κονδυλάτος συνεργάζονται στο MadWalk 2026.

Η πρόβα του Σάκη Ρουβά εστιάζει στη μουσική, την κίνηση και την πασαρέλα.

Ο Βασίλης Ζούλιας παρουσιάζει δημιουργίες εμπνευσμένες από τα 90s.

Ο Περικλής Κονδυλάτος αντλεί έμπνευση από το Matrix και την τεχνολογία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή fashion συνάντηση ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, με τον Σάκη Ρουβά, τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια και τον δημιουργό κοσμημάτων Περικλή Κονδυλάτο να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα act με retro και futuristic αναφορές. Το mad.gr βρέθηκε στις πρόβες από το κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do και κατέγραψε τον δημοφιλή τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τη μεγάλη βραδιά.

Με χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια και έντονο ρυθμό, ο Σάκης Ρουβάς δοκίμασε το μουσικό μέρος της συνεργασίας, συνδυάζοντας την ερμηνεία με την κίνηση και τις εναλλαγές της πασαρέλας. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο fashion show, όπου η μουσική και η μόδα συναντιούνται σε ένα ενιαίο σκηνικό αποτέλεσμα.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δημιουργίες των δύο σχεδιαστών, που ακολουθούν διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές κατευθύνσεις.

Ο Βασίλης Ζούλιας επιστρέφει στη γοητεία των 90s μέσα από έντονα χρώματα, ιδιαίτερες υφές και εντυπωσιακές σιλουέτες, ενώ ο Περικλής Κονδυλάτος αντλεί έμπνευση από το Matrix και τον κόσμο της τεχνολογίας, μετατρέποντας ακόμη και εξαρτήματα υπολογιστών σε πρωτότυπα κοσμήματα και αξεσουάρ.

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