Μπορεί να βρίσκεστε σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές χώρες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η σχέση σας πρέπει να χάσει τη ζεστασιά και τη μαγεία της. Μια σχέση από απόσταση έχει τις δικές της δυσκολίες, απαιτεί υπομονή, εμπιστοσύνη και ουσιαστική επικοινωνία, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε έναν δυνατό δεσμό που σας φέρνει ακόμη πιο κοντά.

Είναι φυσιολογικό να σου λείπει ο σύντροφός σου, να υπάρχουν στιγμές που η απόσταση μοιάζει δύσκολη ή να εύχεσαι να μπορούσατε να μοιράζεστε περισσότερες καθημερινές στιγμές. Το σημαντικό είναι να βρίσκετε τρόπους να διατηρείτε τη σύνδεσή σας, χωρίς να ξεχνάτε τις προσωπικές σας ανάγκες. Αν θέλεις να κάνεις τη σχέση σας να λειτουργήσει, αυτά τα tips μπορούν να σε βοηθήσουν.

Διάβασε επίσης: Emotional availability: Οι 5 συμπεριφορές που προδίδουν ότι επενδύεις σε μια σχέση χωρίς μέλλον

1. Βρείτε τον δικό σας τρόπο επικοινωνίας

Η επικοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν δεν μπορείτε να βλέπετε ο ένας τον άλλον καθημερινά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να μιλάτε ασταμάτητα ή να είστε συνεχώς διαθέσιμοι. Βρείτε έναν ρυθμό που να ταιριάζει και στους δύο. Μπορεί να είναι ένα τηλεφώνημα το βράδυ, ένα μήνυμα μέσα στην ημέρα ή μια βιντεοκλήση όταν έχετε περισσότερο χρόνο. Το σημαντικό είναι να νιώθετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ουσιαστική επαφή. Μην ξεχνάς, επίσης, ότι η ποιότητα της επικοινωνίας μετρά περισσότερο από την ποσότητα. Μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να σας φέρει πιο κοντά από πολλές ώρες επικοινωνίας χωρίς πραγματική σύνδεση.

2. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο της σχέσης σας

Όταν δεν βρίσκεστε καθημερινά μαζί, είναι εύκολο να δημιουργηθούν ανασφάλειες ή σκέψεις που σε προβληματίζουν. Ωστόσο, η συνεχής ανάγκη για επιβεβαίωση, οι έλεγχοι και οι πιέσεις μπορούν να επιβαρύνουν τη σχέση. Προσπάθησε να καλλιεργήσεις μια σχέση στην οποία μπορείτε να μιλάτε ανοιχτά για όσα σας απασχολούν. Αν κάτι σε κάνει να νιώθεις άβολα, εξέφρασέ το με ειλικρίνεια, χωρίς να καταφεύγεις σε κατηγορίες. Η εμπιστοσύνη δεν σημαίνει ότι δεν έχεις ποτέ αμφιβολίες. Σημαίνει ότι υπάρχει συνέπεια, σεβασμός και διάθεση να αντιμετωπίζετε μαζί όσα σας δυσκολεύουν.

3. Δημιουργήστε κοινές στιγμές ακόμα κι από μακριά

Ποιος είπε ότι πρέπει να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο για να περάσετε όμορφα μαζί; Με λίγη δημιουργικότητα, μπορείτε να μοιράζεστε εμπειρίες ακόμη κι όταν σας χωρίζουν πολλά χιλιόμετρα. Οργανώστε ένα διαδικτυακό ραντεβού, δείτε την ίδια ταινία ταυτόχρονα, μαγειρέψτε την ίδια συνταγή ή παίξτε ένα online παιχνίδι. Μπορείτε ακόμη να ακούσετε μαζί ένα άλμπουμ ή να διαβάζετε το ίδιο βιβλίο και να συζητάτε τις εντυπώσεις σας. Αυτές οι μικρές δραστηριότητες δημιουργούν κοινές αναμνήσεις και σας βοηθούν να αισθάνεστε ότι συμμετέχετε ο ένας στην καθημερινότητα του άλλου.

4. Μην αφήνετε τις εκπλήξεις να λείπουν

Οι μικρές εκπλήξεις μπορούν να κάνουν την απόσταση να μοιάζει λίγο πιο μικρή. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι ακριβό ή εντυπωσιακό. Ένα γλυκό μήνυμα, μια φωτογραφία από κάτι που σου τον θύμισε ή ένα γράμμα που θα φτάσει στο σπίτι του μπορούν να του φτιάξουν τη διάθεση. Μπορείς, επίσης, να οργανώσεις μια μικρή έκπληξη για την επόμενη συνάντησή σας ή να του στείλεις το αγαπημένο του γλυκό, αν αυτό είναι εφικτό. Το ζητούμενο δεν είναι να εντυπωσιάζετε ο ένας τον άλλον, αλλά να δείχνετε ότι σκέφτεστε ο ένας τον άλλον ακόμη και μέσα στις πιο απλές στιγμές της ημέρας.

5. Μιλήστε για την επόμενη συνάντησή σας

Ένα από τα πιο όμορφα στοιχεία μιας σχέσης από απόσταση είναι η προσμονή της επόμενης συνάντησης. Όταν μπορείτε, οργανώστε από κοινού πότε και πού θα βρεθείτε ξανά. Ακόμη κι αν δεν είναι πάντα εύκολο να ορίσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, μπορείτε να συζητήσετε τις δυνατότητές σας και να κάνετε ένα ρεαλιστικό πλάνο. Η προσμονή ενός ταξιδιού ή ενός Σαββατοκύριακου μαζί μπορεί να σας δώσει κάτι όμορφο να περιμένετε. Παράλληλα, σας βοηθά να αντιμετωπίζετε την απόσταση ως μια συνθήκη που διαχειρίζεστε και όχι ως το μοναδικό στοιχείο της σχέσης σας.

Μπορεί τελικά να πετύχει μια σχέση από απόσταση

Μια σχέση από απόσταση δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά ούτε είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Κάθε ζευγάρι έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές συνθήκες και τον δικό του τρόπο να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει αμοιβαία προσπάθεια, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και η αίσθηση ότι είστε μια ομάδα. Να μπορείτε να μιλάτε για όσα σας λείπουν, να χαίρεστε με τις επιτυχίες του άλλου και να βρίσκετε τρόπους να παραμένετε συνδεδεμένοι. Και κάτι ακόμη: μην ξεχνάς να φροντίζεις τον εαυτό σου όσο περιμένεις την επόμενη αγκαλιά. Γέμισε την καθημερινότητά σου με όσα αγαπάς και κράτησε ζωντανή τη δική σου ανεξαρτησία. Γιατί η απόσταση μπορεί να σας χωρίζει γεωγραφικά, αλλά η ουσιαστική σύνδεση χτίζεται μέσα από τις πράξεις, την επικοινωνία και τις κοινές επιλογές σας. Και αυτό είναι που κάνει μια σχέση να αξίζει, όπου κι αν βρίσκεστε.

Διάβασε επίσης: