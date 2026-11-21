Τα αποξηραμένα φρούτα, το καβουρδισμένο κουκουνάρι, το άρωμα του πορτοκαλιού και η πλούσια σάλτσα βουτύρου που δένουν αρμονικά με τον ζουμερό χοιρινό λαιμό

Με μια ματιά Γιορτινή συνταγή για χοιρινό ρολό στον φούρνο με γέμιση αποξηραμένων φρούτων και κουκουναριού.

Το ρολό αλείφεται με μείγμα βουτύρου, μελιού και πορτοκαλιού για γυαλιστερή, καραμελωμένη επιφάνεια.

Η προετοιμασία διαρκεί 10 λεπτά, ο συνολικός χρόνος ψησίματος 2 ώρες και 15 λεπτά, για 6 μερίδες.

Συνοδεύεται από βελούδινη σάλτσα λαχανικών, με υλικά και βήματα αναλυτικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν πλησιάζουν οι γιορτές και αρχίζεις να οργανώνεις το μενού για τους αγαπημένους σου ανθρώπους, ξέρεις πολύ καλά ότι το κυρίως πιάτο είναι εκείνο που κλέβει πάντα τις εντυπώσεις και μένει αξέχαστο. Θέλεις κάτι πληθωρικό, αρωματικό και ζουμερό, ένα φαγητό που μόλις βγει από τον φούρνο θα γεμίσει ολόκληρο το σπίτι με μυρωδιές κανέλας, φρεσκοψημένου βουτύρου και χειμωνιάτικης θαλπωρής, χωρίς όμως να σε αναγκάσει να περάσεις όλη σου τη μέρα στην κουζίνα.

Αυτό το γιορτινό χοιρινό ρολό στον φούρνο με σάλτσα βουτύρου είναι ακριβώς η συνταγή που χρειάζεσαι για να λάμψεις στο τραπέζι. Ο χοιρινός λαιμός, γνωστός για την υπέροχη τρυφερότητά του, αγκαλιάζει γλυκά αποξηραμένα φρούτα και τραγανό κουκουνάρι, ενώ το τελικό άλειμμα με βούτυρο, μέλι και ξύσμα πορτοκαλιού δημιουργεί μια ακαταμάχητη, γυαλιστερή και καραμελωμένη επιφάνεια που κόβεται σαν βούτυρο.

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Με μόλις 10 λεπτά προετοιμασία και συνολικό χρόνο εκτέλεσης 2 ώρες και 15 λεπτά, η συνταγή βγάζει 6 χορταστικές μερίδες και συνοδεύεται από μια βελούδινη, αρωματική σάλτσα λαχανικών. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε αναλυτικά τα υλικά και τα βήματα για να το ετοιμάσεις με απόλυτη επιτυχία.

Τα υλικά που θα χρειαστείς για 6 μερίδες

Για το χοιρινό ρολό:

1.700 gr χοιρινό λαιμό ανοιγμένο για ρολό

ανοιγμένο για ρολό Αλάτι

Πιπέρι

200 ml λευκό ξηρό κρασί

Λίγο ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο με το ντύμα

με το ντύμα 1 κλωνάρι θυμάρι

25 gr βούτυρο (μαλακό)

(μαλακό) 1 κ.σ. μέλι

6-7 αποξηραμένα φρούτα επιλογής

επιλογής 1 κ.σ. κουκουνάρι

Για τη σάλτσα:

1 καρότο

1 κρεμμύδι

1 κομμάτι σέλερι

1 φύλλο πράσου

1 κλωνάρι θυμάρι

1 δαφνόφυλλο

5-6 κόκκους πιπέρι

40 gr βούτυρο

20 gr αλεύρι

600 ml ζωμός κρέατος ή κότας ζεστός

Τα βήματα για το ζουμερό χοιρινό ρολό

Άνοιξε τον χοιρινό λαιμό στον πάγκο σου – μπορείς να τον γεμίσεις με αποξηραμένα φρούτα ή να τον αφήσεις σκέτο, ανάλογα με τα γούστα σου. Αλατοπιπέρωσε καλά το εσωτερικό, μοίρασε τα αποξηραμένα φρούτα και πρόσθεσε λίγο κουκουνάρι. Δέσε σφιχτά τον χοιρινό λαιμό με σπάγκο ή ζήτησε από τον κρεοπώλη σου να τον περάσει σε δίχτυ ψησίματος, ώστε να συγκρατήσει το σχήμα του. Άλειψε το ρολό ολόγυρα εξωτερικά με λίγο ελαιόλαδο και πασπάλισε ξανά με αλάτι και πιπέρι. Ζέστανε ένα μεγάλο τηγάνι που μπορεί να μπει στον φούρνο και σόταρε το χοιρινό για 7-8 λεπτά μέχρι να ροδίσει ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές. Πρόσθεσε στο σκεύος το σκόρδο με το ντύμα του και το φρέσκο θυμάρι. Σβήσε με το λευκό ξηρό κρασί και σκέπασε καλά με αντικολλητικό χαρτί και αλουμινόχαρτο. Μετέφερε το σκεύος σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, και ψήσε για 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, φρόντισε να βρέχεις το ρολό με τα υγρά του ταψιού ώστε να παραμείνει ζουμερό και να μην στεγνώσει. Μόλις συμπληρωθούν οι 2 ώρες, ανακάτεψε σε ένα μπολάκι το μαλακό βούτυρο με το μέλι και λίγο ξύσμα πορτοκαλιού. Ξεσκέπασε το ρολό και άλειψε όλη την επιφάνειά του με το αρωματικό μείγμα βουτύρου. Συνέχισε το ψήσιμο ξεσκέπαστο για 10-15 λεπτά μέχρι να καραμελώσει υπέροχα η επιφάνειά του, αλείφοντάς το ενδιάμεσα με τα υγρά του ταψιού. Βγάλε το κρέας από τον φούρνο και άφησέ το σκεπασμένο να ξεκουραστεί για 20 λεπτά πριν το κόψεις, ώστε να κρατήσει όλους τους χυμούς του.

Η διαδικασία για τη βελούδινη σάλτσα βουτύρου

Πλύνε καλά, στέγνωσε τα λαχανικά και κόψε τα σε χοντρά κομμάτια. Ζέστανε το βούτυρο σε μια μικρή κατσαρόλα. Σόταρε τα λαχανικά για 5-7 λεπτά σε μέτρια προς δυνατή ένταση, μέχρι να πάρουν χρώμα και να καραμελώσουν. Πασπάλισε με το αλεύρι και ψήσε ανακατεύοντας διαρκώς με μια ξύλινη κουτάλα για 2 λεπτά. Πρόσθεσε τον ζεστό ζωμό, αλάτι και πιπέρι – μαζί με το θυμάρι, το δαφνόφυλλο και τους κόκκους πιπεριού – και ανακάτεψε καλά. Άφησε τη σάλτσα να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά για 20 λεπτά μέχρι να δέσει. Σούρωσε τη σάλτσα σε ένα λεπτό σουρωτήρι για να αποκτήσει βελούδινη υφή. Ρίξε μέσα 2-3 κουταλιές από τα πλούσια υγρά του ψητού, ανακάτεψε και διατήρησε τη σάλτσα ζεστή και σκεπασμένη μέχρι την ώρα του σερβιρίσματος, οπότε και θα κόψεις το ρολό σε φέτες και θα περιχύσεις κάθε μερίδα.

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