Η πρόβα του Biased Beast για το MadWalk 2026 by Three Cents δίνει μια πρώτη γεύση από το δυναμικό act που ετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά

Με μια ματιά Πρώτη πρόβα του MadWalk 2026 by Three Cents με Biased Beast και Georgia De Graecia.

Η Biased Beast ανέλαβε τη μουσική, δίνοντας έντονο rock χαρακτήρα στο act.

Η νέα συλλογή της Georgia De Graecia εμπνέεται από τις δεκαετίες '60 και '70.

Το signature Baravelle print και τα παπούτσια Migato συμπληρώνουν τα looks. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το mad.gr μεταδίδει αποκλειστικά τις πρώτες πρόβες του MadWalk 2026 by Three Cents από το κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do. Αυτή τη φορά, στη σκηνή βρέθηκε η Biased Beast, με αφορμή την παρουσίαση της νέας της συλλογής της σχεδιάστριας Georgia De Graecia, ο οποίος ανέλαβε το μουσικό μέρος του act. Η πρώτη πρόβα ολοκληρώθηκε με έντονο rock χαρακτήρα και δυναμισμό, δημιουργώντας ένα σκηνικό γεμάτο ένταση και ξεχωριστή ενέργεια.

Ο Biased Beast ανέλαβε τη μουσική συνοδεία της παρουσίασης, δίνοντας στο act έναν έντονο rock χαρακτήρα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε άφηνε την αίσθηση πως κάτι μεγάλο ετοιμάζεται για τη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents.

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Η νέα συλλογή της Georgia De Graecia αντλεί έμπνευση από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, μεταφέροντας στην πασαρέλα στοιχεία μιας εποχής με έντονη στιλιστική ταυτότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το signature Baravelle print, το οποίο εμφανίζεται σε διαφορετικές υφές και σιλουέτες, αναδεικνύοντας την ευελιξία του και τη χαρακτηριστική αισθητική της σχεδιάστριας. Τα παπούτσια Migato θαολοκληρώνουν τα looks, προσθέτοντας τη δική τους στιλιστική πινελιά στις εμφανίσεις και συμπληρώνοντας την εικόνα της συλλογής.

Το mad.gr θα συνεχίσει να βρίσκεται στις πρόβες, καταγράφοντας κάθε στιγμή από τις προετοιμασίες και μεταφέροντας τον παλμό του παρασκηνίου, λίγο πριν η σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents γεμίσει φως και μουσική, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

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