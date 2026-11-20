Με περισσότερες από 18,6 εκατομμύρια προβολές στα social media και πάνω από 13.000 νέους ακολούθους, ο 43ος Μαραθώνιος Αθήνας

Με μια ματιά Ο 43ος Μαραθώνιος Αθήνας κατέγραψε 18,6 εκατομμύρια προβολές στα social media.

Η διοργάνωση απέκτησε 13.051 νέους ακολούθους σε Instagram και Facebook.

Το 55,9% του κοινού στο Instagram και 30,5% στο Facebook ήταν από χώρες εκτός Ελλάδας.

Δημιουργήθηκαν 28 βίντεο σε δύο ημέρες, αποτυπώνοντας τον παλμό της διοργάνωσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Εντυπωσιακή ψηφιακή απήχηση και ισχυρή διεθνής παρουσία για τον 43ο Μαραθώνιο Αθήνας. Τον Αυθεντικό με εκατομμύρια προβολές και σημαντική αύξηση του κοινού στις πλατφόρμες του Instagram και του Facebook.

Ο 43ος Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός επιβεβαίωσε τη δυναμική του, όχι μόνο στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και στον ψηφιακό κόσμο. Η κορυφαία γιορτή του δρομικού κινήματος συγκέντρωσε εντυπωσιακό ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας συνολικά 18.605.642 προβολές περιεχομένου στους επίσημους λογαριασμούς της διοργάνωσης.

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Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η ανάπτυξη της ψηφιακής κοινότητας, με την προσθήκη 13.051 νέων ακολούθων στους δύο λογαριασμούς, αποτυπώνοντας, έτσι, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση και το περιεχόμενό της.

Στο Instagram, οι προβολές έφτασαν τις 12.468.876, με 1.523.542 μοναδικούς θεατές και 10.228 νέες ακολουθήσεις. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η απήχηση του οπτικοακουστικού περιεχομένου, με τα Stories να συγκεντρώνουν περίπου 4 εκατομμύρια προβολές, τα Reels 3,8 εκατομμύρια και τις δημοσιεύσεις 1,5 εκατομμύριο.

Αντίστοιχα, στο Facebook καταγράφηκαν 6.136.766 προβολές και 2.823 νέες ακολουθήσεις, με αύξηση 1.132,8% στις ακολουθήσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διεθνής διάσταση της ψηφιακής παρουσίας του Μαραθωνίου Αθήνας, του Αυθεντικού, καθώς το 55,9% του κοινού στο Instagram και το 30,5% του κοινού στο Facebook προέρχεται από χώρες εκτός Ελλάδας.

Τα ποσοστά αυτά αναδεικνύουν τη διεθνή εμβέλεια της διοργάνωσης και τη δυνατότητά της να προσελκύει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας δρομικής κοινότητας, ενισχύοντας την προβολή του Μαραθωνίου Αθήνας. Του Αυθεντικού πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Η ψηφιακή δραστηριότητα κορυφώθηκε κατά το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία πρωτότυπου οπτικοακουστικού περιεχομένου. Συνολικά 28 βίντεο δημιουργήθηκαν μέσα σε μόλις δύο ημέρες, αποτυπώνοντας τον παλμό της διοργάνωσης, τις εικόνες της ιστορικής διαδρομής, τις κορυφαίες αγωνιστικές στιγμές, τις προσωπικές ιστορίες των δρομέων και τους συγκινητικούς τερματισμούς στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η σημαντική αυτή ανταπόκριση επιβεβαιώνει ότι ο Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός αποτελεί πλέον κάτι περισσότερο από ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Είναι μια διοργάνωση με ισχυρή ταυτότητα, διεθνή αναγνωρισιμότητα και μια διαρκώς αναπτυσσόμενη ψηφιακή κοινότητα, που παραμένει ενεργή και μετά την ολοκλήρωση των αγώνων.

Για τον ΣΕΓΑΣ, τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της συστηματικής επένδυσης στη σύγχρονη ψηφιακή επικοινωνία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διεθνή προβολή της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα δημιουργούν πρόσθετη επικοινωνιακή αξία για τους χορηγούς και τους συνεργάτες της.

Ο Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός συνεχίζει να μεγαλώνει, εντός και εκτός αγωνιστικής διαδρομής, δημιουργώντας μια ισχυρή διεθνή ψηφιακή κοινότητα που μοιράζεται τις αξίες, τις εικόνες και τη μοναδική εμπειρία της αυθεντικής μαραθώνιας διαδρομής.

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