Ο τρόπος με τον οποίο απορροφάται κάθε γλυκιά ουσία από το σώμα, η επίδρασή τους στο σάκχαρο του αίματος και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις

Με μια ματιά Η κοινή ζάχαρη (σακχαρόζη) αποτελείται από γλυκόζη και φρουκτόζη, προσφέρει άμεση ενέργεια και θερμίδες.

Η φρουκτόζη, φυσικό σάκχαρο φρούτων, μεταβολίζεται στο ήπαρ και δεν ανεβάζει απότομα το σάκχαρο αίματος.

Τα γλυκαντικά (stevia, ασπαρτάμη κ.α.) προσφέρουν γλυκύτητα με ελάχιστες ή μηδενικές θερμίδες.

Η κατανάλωση φρουκτόζης από επεξεργασμένα προϊόντα και η υπερβολική χρήση γλυκαντικών μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε φορά που ρίχνεις μια κουταλιά γλυκύτητας στον πρωινό σου καφέ, διαλέγεις ένα αναψυκτικό χωρίς θερμίδες ή τρως ένα ώριμο φρούτο το απόγευμα, προσφέρεις στον οργανισμό σου μια γλυκιά γεύση που στον ουρανίσκο μοιάζει παρόμοια. Στο εσωτερικό του σώματος, όμως, η ζάχαρη, η φρουκτόζη και τα γλυκαντικά ακολουθούν εντελώς διαφορετική διαδρομή, διαφέροντας στη σύσταση, τις θερμίδες και τον τρόπο που τα επεξεργάζεται ο μεταβολισμός σου.

Η σύγχυση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν διαβάζεις ετικέτες στο σούπερ μάρκετ γεμάτες όρους όπως «χωρίς προσθήκη ζάχαρης», «με φυσικά σάκχαρα» ή «με γλυκαντικές ουσίες». Αν δεν ξέρεις τι αντιπροσωπεύει η κάθε κατηγορία, είναι πολύ εύκολο να πιστέψεις ότι κάνεις μια πιο ελαφριά επιλογή, ενώ στην πράξη απλώς αλλάζεις τη μορφή του ίδιου συστατικού.

Διάβασε επίσης: Το λάθος που κάνεις τις πρώτες πρωινές ώρες που εκτοξεύει τη λιγούρα σου για ζάχαρη όλη μέρα!

Για να ξεκαθαρίσεις το τοπίο χωρίς περιττούς επιστημονικούς γρίφους, συγκεντρώσαμε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για να ξεχωρίζεις με μία ματιά τη ζάχαρη, τη φρουκτόζη και τα γλυκαντικά στην καθημερινότητά σου. Δες τι είναι το καθένα και πού κρύβονται οι βασικές τους διαφορές.

Η κλασική ζάχαρη – Ο δισακχαρίτης που δίνει άμεση ενέργεια

Η κοινή επιτραπέζια ζάχαρη, γνωστή και ως σακχαρόζη, παράγεται κυρίως από το ζαχαροκάλαμο ή τα ζαχαρότευτλα και αποτελείται κατά 50% από γλυκόζη και κατά 50% από φρουκτόζη. Όταν την καταναλώνεις, διασπάται γρήγορα περνώντας άμεσα στην κυκλοφορία του αίματος, αποδίδει περίπου 4 θερμίδες ανά γραμμάριο και προσφέρει γρήγορη τόνωση, η οποία όμως ακολουθείται συχνά από εξίσου γρήγορη πτώση ενέργειας, αυξομειώσεις στη διάθεση και νέα λιγούρα.

Η φρουκτόζη – Το σάκχαρο των φρούτων με τη διαφορετική διαδρομή

Η φρουκτόζη είναι ένας φυσικός μονοσακχαρίτης που βρίσκεται στα φρούτα, σε ορισμένα λαχανικά και στο μέλι, ενώ χρησιμοποιείται ευρέως και στη βιομηχανία τροφίμων ως σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης. Σε αντίθεση με τη γλυκόζη, δεν ανεβάζει απότομα το σάκχαρο στο αίμα καθώς μεταβολίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο ήπαρ, οπότε όταν την παίρνεις από ολόκληρα φρούτα συνοδεύεται από φυτικές ίνες που προστατεύουν τον οργανισμό, ενώ σε μεγάλες ποσότητες μέσω επεξεργασμένων προϊόντων επιβαρύνει το συκώτι.

Τα γλυκαντικά – Η γλυκιά γεύση με ελάχιστες ή μηδενικές θερμίδες

Τα γλυκαντικά, όπως η stevia, η ασπαρτάμη, η σουκραλόζη, η ερυθριτόλη ή η ξυλιτόλη, είναι ουσίες φυσικής ή συνθετικής προέλευσης που χαρίζουν έντονη γλυκύτητα χωρίς τις θερμίδες της κλασικής ζάχαρης και χρησιμοποιούνται σε ελάχιστες ποσότητες σε light προϊόντα και ροφήματα. Καθώς δεν επηρεάζουν άμεσα το σάκχαρο του αίματος, επιλέγονται συχνά για μείωση θερμίδων, αν και η υπερβολική κατανάλωσή τους μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή να κρατήσει ζωντανή την ανάγκη του ουρανίσκου για έντονα γλυκές γεύσεις.

Διάβασε επίσης: