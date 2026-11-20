Με μια ματιά
- Ο Νίκος Συρίγος αποχωρεί από το τηλεοπτικό κανάλι MEGA.
- Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με τον σταθμό.
- Ο δημοσιογράφος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media.
- Θα αναλάβει νέο ρόλο στην εταιρεία, ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα.
Ολοκληρώνεται η τηλεοπτική παρουσία του Νίκου Συρίγου στο MEGA, όπως έγινε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη, με την οποία ο δημοσιογράφος συνεχίζει τη συνεργασία του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό, ενώ ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της εταιρείας, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.
Η ανακοίνωση της Barking Well Media
«Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.
Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα».
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.