Η Barking Well Media ανακοίνωσε ότι ο δημοσιογράφος δεν θα συνεχίσει να εμφανίζεται στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA

Με μια ματιά Ο Νίκος Συρίγος αποχωρεί από το τηλεοπτικό κανάλι MEGA.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με τον σταθμό.

Ο δημοσιογράφος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media.

Θα αναλάβει νέο ρόλο στην εταιρεία, ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ολοκληρώνεται η τηλεοπτική παρουσία του Νίκου Συρίγου στο MEGA, όπως έγινε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη, με την οποία ο δημοσιογράφος συνεχίζει τη συνεργασία του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό, ενώ ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της εταιρείας, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Η ανακοίνωση της Barking Well Media

«Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.

Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα».