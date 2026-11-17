Η audition του Γιώργου Μπελίτση ξεσήκωσε τους coaches του The Voice, με τον 30χρονο ιεροψάλτη να επιλέγει τελικά την Πάολα

Με μια ματιά Ο 30χρονος Γιώργος Μπελίτσης μάγεψε τους coaches του «The Voice» με την ερμηνεία του.

Ο διαγωνιζόμενος, ιεροψάλτης από τα 12 του, σπούδασε στην Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών.

Ο Γιώργος Μπελίτσης επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα της coach Πάολας.

Η εμφάνισή του ανέδειξε το ταλέντο του σε παραδοσιακή και εκκλησιαστική μουσική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνή του «The Voice» έγινε το βράδυ της Κυριακής (15/11) μάρτυρας μιας ξεχωριστής εμφάνισης. Ο Γιώργος Μπελίτσης, ένας 30χρονος διαγωνιζόμενος που κατάγεται από ένα ορεινό χωριό της Αργολίδας, κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, γυρίζοντας και τις τέσσερις καρέκλες των coaches. Η επιτυχία του Γιώργου Μπελίτση δεν ήρθε τυχαία, καθώς ερμήνευσε ένα παραδοσιακό ηπειρώτικο τραγούδι, αποδεικνύοντας το ταλέντο και την αγάπη του για τη λαϊκή μουσική.

Η audition του Γιώργου Μπελίτση αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους coaches του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ. Με την εκρηκτική του ερμηνεία, ο 30χρονος κατάφερε να πείσει και τους τέσσερις κριτές να γυρίσουν τις καρέκλες τους, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του show.

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Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής του, ο Γιώργος Μπελίτσης αποκάλυψε μια πτυχή της ζωής του που εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο: ασχολείται με την εκκλησιαστική μουσική. Όπως ανέφερε, είναι ιεροψάλτης από την ηλικία των 12 ετών και έχει ολοκληρώσει σπουδές στην Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Αυτό το διπλό ταλέντο, η ικανότητα να ερμηνεύει τόσο παραδοσιακά ηπειρώτικα όσο και εκκλησιαστική μουσική, τον καθιστά έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη.

Μετά την επιτυχημένη του εμφάνιση και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από όλους τους coaches, ο Γιώργος Μπελίτσης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δύσκολη απόφαση. Μετά από σκέψη, ο 30χρονος διαγωνιζόμενος επέλεξε να συνεχίσει την πορεία του στο «The Voice» υπό την καθοδήγηση της ομάδας της Πάολα. Η επιλογή αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η Πάολα είναι γνωστή για την αυθεντικότητα και το πάθος της στη μουσική.

Η συμμετοχή του Γιώργου Μπελίτση στο «The Voice» αναδεικνύει το πλούσιο μουσικό ταλέντο που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και την ποικιλομορφία των μουσικών ειδών που μπορούν να αναδειχθούν σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Η πορεία του αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι δυνατότητές του φαίνεται να είναι απεριόριστες.

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