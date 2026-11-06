TV & Media 06.11.2026

Πώς οι «Άγριες Μέλισσες» κατέκτησαν το εξωτερικό – Η ελληνική σειρά που κερδίζει το διεθνές κοινό

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Από την Ελλάδα στο εξωτερικό, οι «Άγριες Μέλισσες» συνεχίζουν τη διεθνή πορεία τους και επιβεβαιώνουν την απήχηση της ελληνικής μυθοπλασίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ελληνική σειρά «Άγριες Μέλισσες» έχει επιτυχία και εκτός Ελλάδας, πωλούμενη σε πολλές χώρες.
  • Η σειρά διατέθηκε στην Πολωνία, Λατινική Αμερική, Βόρεια Μακεδονία, Λιθουανία, Κροατία και Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη.
  • Στην Κροατία, η σειρά έγινε βάση για τοπική διασκευή που προβάλλεται με επιτυχία.
  • Το Antenna Studios και ο ΑΝΤ1 παρουσίασαν τις παραγωγές τους στο MIPCOM 2026, κλείνοντας νέες συμφωνίες.
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Οι «Άγριες Μέλισσες» δεν άφησαν το αποτύπωμά τους μόνο στην ελληνική τηλεόραση. Η σειρά που εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα των τελευταίων ετών συνεχίζει την πορεία της πέρα από τα ελληνικά σύνορα, κερδίζοντας το ενδιαφέρον τηλεοπτικών αγορών σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Μάλιστα, η επιτυχία της δεν περιορίζεται πλέον στην πώληση της πρωτότυπης παραγωγής, καθώς η ιστορία της έχει αποκτήσει και τη δική της κροατική εκδοχή.

Τρεις γυναίκες σε σκηνή από τη σειρά Άγριες Μέλισσες.
Στιγμιότυπο από τη δραματική σειρά Άγριες Μέλισσες.

Το πιο πρόσφατο κεφάλαιο αυτής της διεθνούς διαδρομής αποτυπώνεται στην παρουσία του Antenna Studios και του ΑΝΤ1 στο MIPCOM 2026, τη μεγάλη διεθνή αγορά τηλεοπτικού περιεχομένου που πραγματοποιήθηκε στις Κάννες από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου. Εκεί, οι ελληνικές παραγωγές βρέθηκαν στο επίκεντρο επαφών και εμπορικών συμφωνιών, με τις «Άγριες Μέλισσες» να επιβεβαιώνουν ότι μια επιτυχημένη ελληνική σειρά μπορεί να ταξιδέψει πολύ πιο μακριά από την αγορά για την οποία δημιουργήθηκε.

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Η σειρά του ΑΝΤ1 έχει ήδη διατεθεί στην Πολωνία, τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Λιθουανία, την Κροατία, αλλά και σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για μια διεθνή πορεία που δείχνει ότι η ελληνική μυθοπλασία μπορεί να αποκτήσει κοινό και εκτός της εγχώριας τηλεοπτικής πραγματικότητας.

Σκηνή από τη σειρά Άγριες Μέλισσες με έναν άνδρα και μια γυναίκα σε έντονη συναισθηματική στιγμή.
Στιγμιότυπο από τη δραματική σειρά «Άγριες Μέλισσες».

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Κροατίας. Εκεί, οι «Άγριες Μέλισσες» δεν προβλήθηκαν απλώς ως ελληνική παραγωγή, αλλά αποτέλεσαν τη βάση για μια τοπική τηλεοπτική διασκευή. Η κροατική εκδοχή προβάλλεται από το RTL και την πλατφόρμα Voyo, ενώ η δεύτερη σεζόν της βρίσκεται ήδη στον αέρα.

Σκηνή από τη σειρά Άγριες Μέλισσες με έναν άνδρα με κάλυμμα ματιού και μια γυναίκα.
Στιγμιότυπο από τη δραματική σειρά εποχής «Άγριες Μέλισσες».

Η εξέλιξη αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς αποδεικνύει ότι η επιτυχία μιας σειράς μπορεί να ξεπεράσει την απλή τηλεοπτική προβολή στο εξωτερικό και να οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας παραγωγής προσαρμοσμένης στο κοινό μιας άλλης χώρας. Με άλλα λόγια, η ιστορία των «Άγριων Μελισσών» συνεχίζεται και μέσα από μια διαφορετική τηλεοπτική ματιά.

Οι «Άγριες Μέλισσες» ανάμεσα στις ελληνικές σειρές που ξεχώρισαν στο MIPCOM 2026

Η διεθνής πορεία της σειράς ήταν ένα από τα σημαντικά σημεία της παρουσίας του Antenna Studios και του ΑΝΤ1 στο MIPCOM 2026. Για πρώτη φορά, οι δύο πλευρές συμμετείχαν στη διοργάνωση με δικό τους εκθεσιακό περίπτερο, παρουσιάζοντας το χαρτοφυλάκιο των παραγωγών τους σε εκπροσώπους τηλεοπτικών σταθμών, streaming πλατφορμών, εταιρειών διανομής και παραγωγής από περισσότερες από 40 χώρες.

Σκηνή από τη σειρά Άγριες Μέλισσες με την οικογένεια Σεβαστού σε γραφείο.
Σκηνή από τη σειρά «Άγριες Μέλισσες» όπου η οικογένεια Σεβαστού βρίσκεται σε ένταση.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο νέες ελληνικές παραγωγές όσο και σειρές που έχουν ήδη ξεχωρίσει. Οι «Ντέρτι», «Κρίνο & Αγκάθι» και «Σπιλιάδες» παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη διεθνή αγορά, ενώ μαζί με τις «Άγριες Μέλισσες» και τη «Μάγισσα» ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και οι μίνι σειρές «Σέρρες», «Σώσε με» και «Είμαι η Τζο».

Γυναίκα σε σκηνή από τη σειρά Άγριες Μέλισσες
Στιγμιότυπο από τη δραματική σειρά Άγριες Μέλισσες.

Παράλληλα, η «Μάγισσα» συνεχίζει το διεθνές της ταξίδι, με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να αποτελούν τις πιο πρόσφατες αγορές στις οποίες διατέθηκε. Οι «Σέρρες» και η «Ζωή» ενισχύουν επίσης την παρουσία τους στο εξωτερικό, με τη Βουλγαρία να προστίθεται στις χώρες όπου έχουν πωληθεί, ενώ το «Σώσε με» επεκτείνεται με νέες συμφωνίες στην Εσθονία και τη Βουλγαρία.

Νέες συμφωνίες για τον ΑΝΤ1 και την Antenna Studios

Η συμμετοχή στο MIPCOM 2026 ολοκληρώθηκε με νέες εμπορικές συμφωνίες και σημαντικές επαφές με εκπροσώπους της διεθνούς τηλεοπτικής βιομηχανίας. Οι συμφωνίες που προέκυψαν αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τη διανομή και την αξιοποίηση ελληνικών παραγωγών σε αγορές του εξωτερικού.

Η περίπτωση των «Άγριων Μελισσών» είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων που έχει πλέον η ελληνική μυθοπλασία στη διεθνή αγορά. Από την επιτυχία στην Ελλάδα μέχρι τις πωλήσεις σε διαφορετικές χώρες και την κροατική διασκευή που συνεχίζεται με δεύτερη σεζόν, η σειρά αποδεικνύει ότι ορισμένες τηλεοπτικές ιστορίες δεν σταματούν όταν πέσουν οι τίτλοι τέλους στη χώρα όπου δημιουργήθηκαν.

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Άγριες Μέλισσες
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