«Animals 50»: Οι Pink Floyd γιορτάζουν τα 50 χρόνια του άλμπουμ με ένα συλλεκτικό box set

Με μια ματιά Οι Pink Floyd κυκλοφορούν το συλλεκτικό box set «Animals 50» για τα 50 χρόνια του άλμπουμ.

Το box set περιλαμβάνει την αρχική μίξη, την έκδοση του 2018 και σπάνιο, ακυκλοφόρητο υλικό.

Περιλαμβάνεται η πρώτη επίσημη κυκλοφορία ηχογράφησης από συναυλία του 1977 στο Oakland Coliseum.

Το box set περιέχει 5 CD, 3 LP, Blu-ray και βιβλίο με σημειώσεις και φωτογραφίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Pink Floyd ετοιμάζονται να τιμήσουν την 50η επέτειο του εμβληματικού τους άλμπουμ «Animals», που κυκλοφόρησε αρχικά το 1977, με μια νέα, επετειακή επανακυκλοφορία. Το «Animals 50», όπως ονομάζεται, θα περιλαμβάνει όχι μόνο την αρχική μίξη του άλμπουμ και την επαναμειγμένη έκδοση του 2018, αλλά και σπάνιο, ακυκλοφόρητο υλικό που αναμένεται να ενθουσιάσει τους πιστούς θαυμαστές του συγκροτήματος.

Η νέα έκδοση θα περιλαμβάνει πρώιμες στούντιο εκδοχές των κομματιών «Dogs» και «Sheep», ένα ανέκδοτο «Studio Jam», καθώς και ένα άγνωστο μέχρι σήμερα τραγούδι του Roger Waters, με τίτλο «Young Nicholas Jon». Η κυκλοφορία αυτή έρχεται λίγα μόλις χρόνια μετά την επανακυκλοφορία του «Animals» το 2018, η οποία είχε καθυστερήσει σημαντικά λόγω διαφωνιών μεταξύ των μελών του συγκροτήματος και του Roger Waters σχετικά με τις συνοδευτικές σημειώσεις.

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Προς το παρόν, το συγκρότημα έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα μια πρώτη γεύση από το νέο υλικό, παρουσιάζοντας την «original radio edit» εκδοχή του κομματιού «Sheep». Η συγκεκριμένη εκδοχή, διάρκειας τεσσάρων λεπτών, είναι προσαρμοσμένη για ραδιοφωνική μετάδοση, σε αντίθεση με την πρωτότυπη δεκάλεπτη εκτέλεση.

Η πολυτελής έκδοση του «Animals 50» δεν θα περιοριστεί μόνο σε στούντιο υλικό. Θα περιλαμβάνει την πρώτη επίσημη κυκλοφορία μιας ηχογράφησης από τη συναυλία τους στο Oakland Coliseum το 1977, μια εμφάνιση που θεωρείται από τις αγαπημένες των φίλων των Pink Floyd. Στη συγκεκριμένη συναυλία, το συγκρότημα είχε παρουσιάσει ολόκληρο το άλμπουμ «Animals», καθώς και το προηγούμενο «Wish You Were Here», μαζί με δύο κομμάτια από το «The Dark Side of the Moon». Αξίζει να σημειωθεί ότι σε εκείνη τη συναυλία παίχτηκε για πρώτη και τελευταία φορά το instrumental «Careful With That Axe, Eugene» κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Ο David Gilmour, μιλώντας για τον δίσκο, είχε αναφέρει: «Η ατμόσφαιρα στη μουσική άλλαζε το ’77. Η punk μουσική επηρέαζε τα πάντα και υποψιάζομαι ότι αυτό είχε κάποια επίδραση στον τρόπο που δουλεύαμε στο άλμπουμ «Animals». Είναι ένας αρκετά επιθετικός, λιτός δίσκος. Απομακρυνόμασταν από τα ηχοτοπία που είχαμε στο «Wish You Were Here». Αυτός ο δίσκος είναι πιο άμεσος και πιο ωμός. Και σίγουρα οι στίχοι από τον Roger είναι πολύ πιο επιθετικοί. Περάσαμε πολύ καλά φτιάχνοντάς τον.»

Το περιεχόμενο του επετειακού box set

Το πολυτελές box set του «Animals 50», το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία, περιλαμβάνει 5 CD, 3 LP και ένα Blu-ray. Επιπλέον, συνοδεύεται από ένα σκληρόδετο βιβλίο 64 σελίδων, το οποίο περιέχει σημειώσεις του συγγραφέα Jonathan Lethem και ανέκδοτες φωτογραφίες από την εμβληματική φωτογράφιση του εξωφύλλου του «Animals» στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Battersea του Λονδίνου, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μετατραπεί σε χώρο συναυλιών.

Η επανέκδοση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονική αξία του «Animals» και τη θέση του στην ιστορία της ροκ μουσικής, προσφέροντας στους φίλους των Pink Floyd μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναζήσουν τις μαγικές στιγμές που χάρισε αυτό το αριστούργημα.

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