Kanye West: Το πολυσυζητημένο comeback στη μόδα με τη νέα συλλογή Yeezy

Ο Kanye West παρουσίασε τη νέα συλλογή Yeezy Season 01 στο Λος Άντζελες, επιστρέφοντας στις επιδείξεις μόδας έπειτα από 4 χρόνια απουσίας

Με μια ματιά Ο Kanye West επέστρεψε στη μόδα με τη νέα συλλογή Yeezy Season 01 στο Λος Άντζελες μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας.

Η επίδειξη μόδας παρουσίασε μια μινιμαλιστική αισθητική με μονόχρωμες επιλογές και ασυνήθιστο σκηνικό.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ακούστηκαν αποσπάσματα από ακυκλοφόρητα τραγούδια του Kanye West, όπως το «Out of My Mind».

Η νέα συλλογή έρχεται μετά από αντιδράσεις και διακοπή συνεργασιών του καλλιτέχνη με Adidas και Gap. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας από τις επιδείξεις μόδας, ο Kanye West επέστρεψε δυναμικά στον χώρο της μόδας, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή της Yeezy με τίτλο «Season 01». Ο γνωστός καλλιτέχνης επέλεξε το Λος Άντζελες για τη μεγάλη επιστροφή του, συγκεντρώνοντας πλήθος διάσημων καλεσμένων από τον χώρο της μουσικής, της μόδας και της ψυχαγωγίας.

Το fashion show πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στον νέο χώρο της Yeezy, με τον Ye να παρουσιάζει τη δική του αισθητική προσέγγιση, η οποία έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη δημιουργική του ταυτότητα.

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Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν οι 2 Chainz, Kid Cudi, Big Sean, A$AP Nast και Jerry Lorenzo, καθώς και οι Clermont Twins, Natalie Nunn και Sab Zada. Από αυτή τη σημαντική στιγμή δεν θα μπορούσαν να λείπουν η σύζυγός του, Bianca Censori, αλλά και η κόρη του, North West.

Μια διαφορετική επίδειξη μόδας από τον Kanye West

Για ακόμη μία φορά, ο Kanye West επέλεξε να απομακρυνθεί από τα καθιερωμένα πρότυπα των fashion shows. Αντί για μια παραδοσιακή πασαρέλα, δημιούργησε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, στο οποίο τα μοντέλα κινούνταν κυκλικά γύρω από έναν μεγάλο λευκό λόφο, μετατρέποντας την παρουσίαση σε ένα ξεχωριστό οπτικό θέαμα.

Η συλλογή Yeezy Season 01 κινήθηκε σε minimal αισθητική, με μονόχρωμες επιλογές, λιτές γραμμές και χαρακτηριστικές σιλουέτες που παραπέμπουν στο γνώριμο σχεδιαστικό ύφος του brand.

Μεταξύ των προσώπων που συμμετείχαν στην επίδειξη ήταν και ο rapper Nettspend. Παράλληλα, όσοι δεν κατάφεραν να βρεθούν στον χώρο είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το show μέσω ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα Kick, με τον streamer Neon να αναλαμβάνει τη μετάδοση.

Η μουσική έκπληξη με ακυκλοφόρητα τραγούδια

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στις δημιουργίες της νέας συλλογής. Η μουσική αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της παρουσίασης, καθώς κατά τη διάρκεια της επίδειξης ακούστηκαν αποσπάσματα από ακυκλοφόρητα κομμάτια του Kanye West.

Ανάμεσά τους ξεχώρισε το «Out of My Mind», το οποίο προκάλεσε την περιέργεια των θαυμαστών του στα social media, με αρκετούς να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για το νέο μουσικό υλικό του καλλιτέχνη.

Η επιστροφή της Yeezy μετά τις μεγάλες αντιδράσεις

Η νέα παρουσίαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το προηγούμενο διάστημα για τον Kanye West και το brand του. Η τελευταία του επίδειξη μόδας είχε πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το 2022 και είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, εξαιτίας της εμφάνισής του με μπλούζα που έφερε το σύνθημα «White Lives Matter».

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν επηρέασαν σημαντικά τις επιχειρηματικές του συνεργασίες. Η Adidas ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας της με τον καλλιτέχνη, ενώ είχε προηγηθεί και η λήξη της συνεργασίας του με την Gap.

Παρά τις δυσκολίες, η Yeezy συνέχισε να δραστηριοποιείται, με προϊόντα της να διατίθενται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Women’s Wear Daily τον περασμένο Αύγουστο, υπήρχαν σχέδια συνεργασίας με την JD Sports για την κυκλοφορία του sneaker Yeezy 800 κατά την εορταστική περίοδο.

Την ίδια στιγμή, ο Kanye West επιχείρησε να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει οι προηγούμενες δηλώσεις του, δημοσιεύοντας το 2026 ολοσέλιδη απολογία στη Wall Street Journal για τις αντισημιτικές τοποθετήσεις του. Στο κείμενό του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη διπολική διαταραχή και στον αντίκτυπο που είχε στη ζωή του.

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