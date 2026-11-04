Τα Ιωάννινα από ψηλά: Το βίντεο που αποτυπώνει τη μαγεία της ηπειρωτικής πρωτεύουσας

Η φθινοπωρινή ομορφιά της λίμνης Παμβώτιδας και τα ιστορικά σημεία των Ιωαννίνων πρωταγωνιστούν σε ένα εντυπωσιακό βίντεο

Με μια ματιά Νέο βίντεο αποτυπώνει τη μαγεία των Ιωαννίνων, εστιάζοντας στη λίμνη Παμβώτιδα και το Κάστρο.

Το βίντεο παρουσιάζει την ομορφιά της λίμνης με φθινοπωρινά δέντρα και παραδοσιακά καραβάκια.

Αναδεικνύονται τα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης και η ιστορική Στοά Λιάμπεη.

Το βίντεο, με λήψεις drone, προσφέρει μια πρώτη γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά και τη φυσική ομορφιά της πόλης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα Ιωάννινα διαθέτουν έναν μοναδικό τρόπο να αιχμαλωτίζουν την καρδιά του επισκέπτη, κάθε φορά. Μια νέα οπτική παρουσίαση της πόλης αποτυπώνει με γλαφυρό τρόπο αυτή την ατμόσφαιρα, προσφέροντας μια γρήγορη, αλλά γεμάτη εικόνες, γνωριμία με την ηπειρωτική πρωτεύουσα.

Το βίντεο εστιάζει πρωτίστως στην απαράμιλλη ομορφιά της λίμνης Παμβώτιδας. Ο θεατής καλείται να ακολουθήσει μια οπτική διαδρομή κατά μήκος της λίμνης, όπου τα φθινοπωρινά δέντρα δημιουργούν ένα μαγευτικό σκηνικό. Παραδοσιακά καραβάκια πλέουν στα ήρεμα νερά, προσφέροντας μια αίσθηση γαλήνης και παράδοσης. Η περιπλάνηση φτάνει μέχρι το επιβλητικό Κάστρο των Ιωαννίνων, ένα μνημείο με αδιάψευστη ιστορία που δεσπόζει στο τοπίο.

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Στη συνέχεια, η κάμερα στρέφεται προς τα γραφικά σοκάκια της πόλης. Ο φακός περιπλανιέται στα στενά δρομάκια, αποκαλύπτοντας την αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζουν την παλιά πόλη. Ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία που αναδεικνύονται είναι η ιστορική Στοά Λιάμπεη, ένα σημείο που κρύβει ιστορίες και μυστικά, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην ταξιδιωτική εμπειρία.

Η δημιουργία του βίντεο υπογράφεται από τον Γιώργο Ζυγούρη, ο οποίος επιμελήθηκε το βίντεο και το μοντάζ, δίνοντας τον δικό του ρυθμό στην αφήγηση. Τις εντυπωσιακές λήψεις με drone, που απογειώνουν την οπτική εμπειρία, ανέλαβε ο Νίκος Μπούντος.

Αυτό το σύντομο, αλλά περιεκτικό, οπτικό ταξίδι προσφέρει μια εξαιρετική πρώτη γνωριμία με τα Ιωάννινα, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Είναι μια πρόσκληση για περαιτέρω εξερεύνηση και ανακάλυψη των κρυμμένων θησαυρών της ηπειρωτικής Ελλάδας.

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