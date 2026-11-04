Cobb salad: Η διάσημη αμερικάνικη σαλάτα που αποτελεί από μόνη της ένα πλήρες γεύμα

Η εκρηκτική συνάντηση του τραγανού μπέικον με το κρεμώδες αβοκάντο και το μπλε τυρί δημιουργεί το απόλυτο γαστρονομικό αποτέλεσμα

Με μια ματιά Η Cobb salad είναι μια αμερικάνικη σαλάτα με κοτόπουλο, μπέικον, αβοκάντο, αυγά, ντοματίνια και μπλε τυρί.

Είναι ένα πλήρες γεύμα, έτοιμο σε 10 λεπτά, ιδανικό για 3-4 άτομα.

Η σαλάτα είναι ευέλικτη και μπορεί να προσαρμοστεί με διάφορα υλικά.

Σερβίρεται συνήθως με βινεγκρέτ ή ranch dressing. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αναζητάς ένα πιάτο που να συνδυάζει την απόλυτη νοστιμιά με την πρακτικότητα ενός ολοκληρωμένου γεύματος, η διάσημη αμερικάνικη cobb salad είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πρόκειται για μια πλούσια και χορταστική σαλάτα με κοτόπουλο, τραγανό μπέικον, αβοκάντο, αυγά, ντοματίνια και μπλε τυρί, η οποία συνοδεύεται από μια βελούδινη βινεγκρέτ που απογειώνει τη γεύση. Ιδανική για 3 έως 4 άτομα και έτοιμη σε μόλις 10 λεπτά, υπόσχεται να λύσει τα χέρια σου κάθε φορά που θέλεις κάτι γρήγορο αλλά εντυπωσιακό.

Η ιστορία της δείχνει πόσο τυχαίες ανακαλύψεις μπορούν να γεννήσουν γαστρονομικά θρύλους, καθώς η cobb salad συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις πιο γνωστές σαλάτες παγκοσμίως, δίπλα στη Niçoise, τη Waldorf και τη Caesar salad. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι η τεράστια ευελιξία της, καθώς μπορείς εύκολα να την προσαρμόσεις με διαφορετικά λαχανικά και πηγές πρωτεΐνης, ανάλογα με τα υλικά που ήδη διαθέτεις στο ψυγείο σου, πετυχαίνοντας μια εξαιρετική zero food waste φιλοσοφία.

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Εκτός από την κλασική απλή βινεγκρέτ, στην Αμερική συνηθίζεται να σερβίρεται συχνά και με ranch dressing, μια δροσερή και κρεμώδη σος από ξινόγαλο ή γιαούρτι, σχοινόπρασο και μυρωδικά. Αν θέλεις να μάθεις βήμα προς βήμα πώς να ετοιμάσεις αυτό το αριστούργημα για το τραπέζι ή το ταπεράκι σου στο γραφείο, δες παρακάτω τα υλικά και την αναλυτική εκτέλεση.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

1 μεγάλο τρυφερό μαρούλι , πλυμένο και στεγνό

, πλυμένο και στεγνό 2 σφιχτά βραστά αυγά

1 αβοκάντο

10 ντοματίνια

1 μικρό ξερό κρεμμύδι

1 αγγούρι με τη φλούδα

με τη φλούδα 100 γρ. μπλε τυρί ή ροκφόρ

1 φιλέτο κοτόπουλου ψημένο

2 φέτες τραγανό μπέικον ψημένο

1/3 φλ. ελαιόλαδο (για τη βινεγκρέτ)

3 κ.σ. κόκκινο ξύδι (για τη βινεγκρέτ)

1 σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένη (για τη βινεγκρέτ)

πολτοποιημένη Λίγο αλάτι και πιπέρι (για τη βινεγκρέτ)

Προετοιμασία και κοπή των υλικών

Κόβουμε τα βραστά αυγά, το αγγούρι και το αβοκάντο σε φέτες και τα ντοματίνια στη μέση. Κόβουμε το τραγανό μπέικον σε μικρά κομμάτια και το κρεμμύδι σε ροδέλες-δαχτυλίδια, ενώ το ψημένο κοτόπουλο το κόβουμε σε μπουκιές. Χοντροκόβουμε το στεγνό μαρούλι, το στρώνουμε σε μια ανοιχτή πιατέλα και τοποθετούμε όλα τα κομμένα υλικά σε παράλληλες σειρές πάνω του. Τέλος, θρυμματίζουμε κατά τόπους το μπλε τυρί.

Παρασκευή της βινεγκρέτ και σερβίρισμα

Ρίχνουμε σε ένα βαζάκι το ελαιόλαδο, το κόκκινο ξύδι, το πολτοποιημένο σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Κλείνουμε σφιχτά το καπάκι και ανακινούμε δυνατά για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να γίνει η γαλακτωματοποίηση και η σος να αποκτήσει πυκνή, βελούδινη υφή. Περιχύνουμε την cobb salad την τελευταία στιγμή πριν από το σερβίρισμα και ανακατεύουμε απαλά, ώστε το τυρί να ενσωματωθεί στη σος και να ντύσει όλα τα υλικά.

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