Οι BTS παρατείνουν την παγκόσμια μουσική τους κυριαρχία – Τι αλλάζει στην περιοδεία τους

Με μια ματιά Η HYBE ανακοίνωσε επέκταση της παγκόσμιας περιοδείας των BTS «ARIRANG World Tour» έως το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η περιοδεία θα συνεχιστεί τον Νοέμβριο με παραστάσεις σε Ασία και Αυστραλία, μετά από παύση.

Η HYBE κατέγραψε ρεκόρ κερδοφορίας στο τρίτο τρίμηνο του 2026, με έσοδα άνω του 1,135 δισ. δολαρίων.

Σχεδιάζονται νέες ημερομηνίες περιοδείας, ομαδικά και σόλο projects για τα μέλη των BTS. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η HYBE, η κολοσσιαία εταιρεία ψυχαγωγίας της Νότιας Κορέας, αποκάλυψε πρόσφατα τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026, τα οποία περιλαμβάνουν ρεκόρ κερδοφορίας. Παράλληλα, η εταιρεία προέβη σε ανακοινώσεις που αφορούν τα μελλοντικά σχέδια του δημοφιλούς συγκροτήματος BTS. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του CEO Lee Jae-sang, οι BTS σκοπεύουν να επεκτείνουν την παγκόσμια περιοδεία τους «ARIRANG World Tour» μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Επέκταση της «ARIRANG» περιοδείας και δημιουργία νέου υλικού

Η ανακοίνωση της HYBE έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «ARIRANG», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts του Billboard 200. Η παγκόσμια περιοδεία, που ξεκίνησε τον Απρίλιο, έχει ήδη ταξιδέψει τους επτά καλλιτέχνες – RM, Jin, Jimin, Jung Kook, SUGA, V και j-hope – σε στάδια σε Ασία, Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Μετά από μια σύντομη παύση, η περιοδεία πρόκειται να συνεχιστεί τον Νοέμβριο με νέες παραστάσεις στην Ασία και την Αυστραλία.

Διάβασε επίσης: Νέο K-pop obsession incoming: Η HYBE μάς συστήνει τις TUIDE

Όπως ανέφερε ο CEO Lee Jae-sang κατά τη διάρκεια κλήσης για τα οικονομικά αποτελέσματα, «Σχεδιάζουμε να ανακοινώσουμε επιπλέον ημερομηνίες για την περιοδεία και προετοιμάζουμε επίσης τις δραστηριότητες της μπάντας μετά την περιοδεία, συμπεριλαμβανομένων τόσο ομαδικών όσο και σόλο projects». Η εταιρεία τόνισε τη δέσμευσή της να «ξεκλειδώσει μεγαλύτερες δυνατότητες και να κινηθεί προς το μέλλον χωρίς να επαναπαύεται στις δάφνες της».

Οικονομικά ρεκόρ και στρατηγική ανάπτυξης

Τα οικονομικά στοιχεία της HYBE για το τρίτο τρίμηνο του 2026 είναι εντυπωσιακά. Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 1,52757 τρισεκατομμυρίων κορεατικών γουόν (περίπου 1,135 δισεκατομμύρια δολάρια) και λειτουργικά κέρδη 188,5 δισεκατομμυρίων κορεατικών γουόν (περίπου 140,35 εκατομμύρια δολάρια). Αυτά τα νούμερα ξεπερνούν τα προηγούμενα οικονομικά ρεκόρ της εταιρείας, με την «παγκόσμια περιοδεία των BTS και τη συνεχή πρόοδο στη στρατηγική για πολλαπλές κατοικίες και πολλαπλά είδη μουσικής» να αναφέρονται ως βασικοί παράγοντες επιτυχίας.

Η HYBE επιβεβαίωσε ότι τα προγραμματισμένα ραντεβού της περιοδείας «ARIRANG» εκτείνονται μέχρι τα μέσα Μαρτίου στις Φιλιππίνες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «Κοιτώντας μπροστά, οι BTS θα συνεχίσουν την παγκόσμια περιοδεία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2027, ενώ παράλληλα θα εργάζονται πάνω σε μουσική και άλλα projects.» Η εταιρεία αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη μέσω «ευρύτερων δραστηριοτήτων των καλλιτεχνών και της συνεχούς ανάπτυξης της παγκόσμιας υποδομής και των υπηρεσιών πλατφόρμας της HYBE».

Αυτή η επέκταση των δραστηριοτήτων των BTS υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη επιτυχία και τη στρατηγική της HYBE για τη διατήρηση της δυναμικής του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα προωθεί και τις σόλο καριέρες των μελών.

Διάβασε επίσης: