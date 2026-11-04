Μουσική 04.11.2026

Eurovision 2027: Σήμερα ανακοινώνεται ο εκπρόσωπος της Κύπρου

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Το ΡΙΚ ανακοινώνει σήμερα τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision στη Βουλγαρία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Σήμερα, 4 Νοεμβρίου, ανακοινώνεται ο εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2027.
  • Η ανακοίνωση θα γίνει στην εκπομπή «Όμορφη Μέρα» του ΡΙΚ.
  • Ειδική επιτροπή του ΡΙΚ αξιολόγησε τις προτάσεις καλλιτεχνών και δημιουργών.
  • Η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027 ολοκληρώνεται σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) ετοιμάζεται να ανακοινώσει το όνομα που θα αναλάβει να εκπροσωπήσει τη χώρα στον επόμενο μουσικό διαγωνισμό, με το ενδιαφέρον των Eurofans να κορυφώνεται. Η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί μέσα από την εκπομπή «Όμορφη Μέρα» και αναμένεται να βάλει τέλος στην αναμονή και στα σενάρια γύρω από την κυπριακή συμμετοχή.

Η Antigoni εμφανίζεται με χρυσό φόρεμα στην πρόβα της για τον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2026.
https://www.instagram.com/antigoni

Η επιλογή του εκπροσώπου έρχεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες και δημιουργούς. Ειδική επιτροπή του ΡΙΚ εξέτασε τις υποψηφιότητες και πλέον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που θα οδηγήσει στην τελική ανακοίνωση.

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Το ερώτημα που απασχολεί τους φίλους του διαγωνισμού είναι ένα: ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τη σκηνή της Eurovision και θα σηκώσει την κυπριακή σημαία στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας; Η σημερινή ανακοίνωση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η επιλογή του εκπροσώπου αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την προετοιμασία της κυπριακής αποστολής.

Η σκηνή του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision με εντυπωσιακό φωτισμό.
https://www.instagram.com/eurovisionert

Η επιτροπή του ΡΙΚ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των προτάσεων και πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στην εκπομπή «Όμορφη Μέρα», όπου θα γίνει γνωστή η τελική επιλογή. Μέχρι τότε, οι προβλέψεις και οι συζητήσεις ανάμεσα στους Eurofans συνεχίζονται, με το ενδιαφέρον να μεγαλώνει όσο πλησιάζει η ώρα της αποκάλυψης.

Eurovision 2027: Όλα τα βλέμματα στο Μπουργκάς

Η επόμενη διοργάνωση της Eurovision θα φιλοξενηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με την Κύπρο να ετοιμάζεται να διεκδικήσει τη δική της θέση στον μουσικό διαγωνισμό. Η ανακοίνωση του εκπροσώπου σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τη συμμετοχή της χώρας, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθήσουν οι επόμενες λεπτομέρειες για το τραγούδι και την προετοιμασία της αποστολής.

antigoni_madgr
https://www.instagram.com/antigoni/

Εσύ ποιο όνομα θα ήθελες να δεις να εκπροσωπεί την Κύπρο στη Eurovision 2027; Οι προβλέψεις σου μπορεί να αποδειχθούν πιο κοντά στην πραγματικότητα απ’ όσο φαντάζεσαι!

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