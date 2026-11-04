5 δισεκατομμύρια streams για το «Sweater Weather» – Το τραγούδι των The Neighbourhood που έγινε συνώνυμο του φθινοπώρου

Το τραγούδι των The Neighbourhood γίνεται μόλις το τρίτο στην ιστορία του Spotify που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια streams

Με μια ματιά Το τραγούδι «Sweater Weather» των The Neighbourhood ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Είναι το τρίτο τραγούδι στην ιστορία του Spotify που φτάνει αυτό το ορόσημο.

Το «Sweater Weather» είναι το τραγούδι με τις περισσότερες προσθήκες σε playlists όλων των εποχών στην πλατφόρμα.

Το τραγούδι έχει γίνει συνώνυμο του φθινοπώρου και γνωρίζει ετήσια αύξηση στα streams. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σχεδόν μιάμιση δεκαετία μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το «Sweater Weather» των The Neighbourhood συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακά επιτεύγματα, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του κοινού παραμένει αμείωτη. Το τραγούδι, που έχει γίνει συνώνυμο με την εποχή του φθινοπώρου, ξεπέρασε το ορόσημο των 5 δισεκατομμυρίων streams στην πλατφόρμα του Spotify, όπως επιβεβαίωσε το Billboard.

Το επίτευγμα αυτό το καθιστά μόλις το τρίτο τραγούδι στην ιστορία του Spotify που καταφέρνει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο δημοτικότητας. Επιπλέον, το «Sweater Weather» κατέχει πλέον τον τίτλο του τραγουδιού με τις περισσότερες προσθήκες σε playlists όλων των εποχών στην πλατφόρμα, εμφανιζόμενο σε πάνω από 103 εκατομμύρια λίστες που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες.

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Η επιτυχία του τραγουδιού είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη αν αναλογιστεί κανείς την αρχή του. Όπως αποκάλυψαν τα μέλη του συγκροτήματος, το «Sweater Weather» ξεκίνησε ως μια ιδέα μεταξύ των παιδικών φίλων Jesse Rutherford, Zach Abels και Jeremiah Freedman, όταν ήταν έφηβοι. Ο κιθαρίστας Zach Abels δήλωσε στο Billboard ότι ακόμα δυσκολεύεται να συλλάβει την κλίμακα της επιτυχίας: «Το γράψαμε στο σαλόνι της μητέρας μου όταν ήμουν στο λύκειο, και τώρα βρίσκεται ανάμεσα στα πιο streamed τραγούδια».

Ο Zach Abels πρόσθεσε ότι το τραγούδι «πήρε ζωή από μόνο του μέσω του διαδικτύου και των θαυμαστών – νιώθει πλέον μεγαλύτερο από το ίδιο το συγκρότημα. Είμαστε απλώς ευγνώμονες… Οι άνθρωποι φαίνεται να του δίνουν το δικό τους νόημα, κάτι που πιθανώς εξηγεί γιατί συνεχίζει να συνδέεται μαζί τους».

Κυκλοφορώντας ως προάγγελος του πρώτου άλμπουμ των The Neighbourhood, «I Love You», το «Sweater Weather» έφτασε στο Νο. 14 του Billboard Hot 100 το 2013 και στο Νο. 1 του Billboard Alternative Airplay chart. Έκτοτε, έχει γνωρίσει μια εντυπωσιακή αναβίωση σχεδόν κάθε φθινόπωρο, φτάνοντας για πρώτη φορά το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify το 2021. Σύμφωνα με την πλατφόρμα, τα ετήσια streams του τραγουδιού έχουν αυξηθεί πάνω από επτά φορές μεταξύ 2019 και 2024.

«Πιστεύω ότι ταιριάζει με την εποχή», σχολίασε ο Zach Abels για την καθιέρωση του «Sweater Weather» ως φθινοπωρινού ύμνου. «Υπάρχει μια οικεία διάθεση σε αυτό που οι άνθρωποι φαίνεται να αναζητούν όταν ο καιρός ψυχραίνει. Κάθε φθινόπωρο τα streams αυξάνονται, και καταλήγει σε πολλές playlists. Δεν το σχεδιάσαμε να γίνει κάτι εποχιακό, αλλά είναι σταθερό εδώ και χρόνια».

Ο Zach Abels περιέγραψε περαιτέρω το τραγούδι ως ένα μείγμα οπτικών και απτών εικόνων, με ένα «παγκόσμιο» συναίσθημα: «Αυτό το μείγμα της επιθυμίας για άνεση και εγγύτητα, ενώ όλα τα άλλα μοιάζουν λίγο σκοτεινά.» Η διαχρονική επιτυχία του «Sweater Weather» δεν περιορίζεται μόνο στο Spotify. Πριν από λίγους μήνες, το αντίστοιχο βίντεο του τραγουδιού ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Με το τραγούδι να συνεχίζει την πορεία του, οι The Neighbourhood έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα ακόμη άλμπουμ μετά την εποχή του «I Love You». Πιο πρόσφατα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το «Ultrasound» τον Νοέμβριο του 2025, το οποίο έφτασε στο Νο. 20 των Top Alternative Albums charts και συνόδευσε μια sold-out παγκόσμια περιοδεία σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει πώς ορισμένα τραγούδια μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια του χρόνου και της αρχικής τους κυκλοφορίας, δημιουργώντας μια διαρκή σύνδεση με το κοινό. Η πορεία του «Sweater Weather» αποτελεί απόδειξη της δύναμης της μουσικής να αγγίζει τις καρδιές και να παραμένει επίκαιρη, ανεξάρτητα από τις τάσεις της εκάστοτε εποχής.

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