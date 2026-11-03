Aerosmith και Run-DMC ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους για το θρυλικό «Walk This Way»

Η τελευταία εμφάνιση των Aerosmith στο Hollywood Bowl εξελίχθηκε σε μια μεγάλη μουσική γιορτή με συμμετοχές από Guns N' Roses και Grace Potter

Με μια ματιά Οι Aerosmith και οι Run-DMC επανενώθηκαν για να ερμηνεύσουν το "Walk This Way" στο Hollywood Bowl.

Άλλοι καλλιτέχνες, όπως οι Tom Morello, Lzzy Hale, Billy Idol, Grace Potter, Heart και Black Crowes, τίμησαν τους Aerosmith.

Οι Guns N' Roses παρουσίασαν ένα διαφορετικό setlist, ερμηνεύοντας τραγούδια των Aerosmith και δικά τους.

Ο Steven Tyler διέψευσε τις φήμες για τις τελευταίες συναυλίες των Aerosmith, τονίζοντας την ανθεκτικότητα του συγκροτήματος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Aerosmith πραγματοποίησαν την τελευταία τους συναυλία στο θρυλικό Hollywood Bowl του Λος Άντζελες, κλείνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία τους στην πόλη. Η βραδιά ήταν γεμάτη εκπλήξεις και συγκινήσεις, με την εμφάνιση των Run-DMC να κλέβει την παράσταση, ερμηνεύοντας μαζί τους το εμβληματικό «Walk This Way»

Η συναυλία, που αποτέλεσε τη δεύτερη και τελευταία εκδήλωση της σειράς «California Dream On», βρήκε τους Aerosmith να παρουσιάζουν κάποιες αλλαγές στο setlist τους σε σχέση με την προηγούμενη βραδιά. Αν και η πλειονότητα των τραγουδιών παρέμεινε η ίδια, η προσθήκη του «Come Together» και, κυρίως, η εμφάνιση των Run-DMC προσέδωσαν έναν ξεχωριστό τόνο στη βραδιά.

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Καθώς οι Aerosmith ξεκίνησαν να παίζουν το «Walk This Way», ο Steven Tyler ζήτησε από το συγκρότημα να σταματήσει για μια στιγμή. «Περιμένετε, περιμένετε, κάτι δεν πάει καλά», είπε. «Μας λείπει κάτι. Ξέρετε τι εννοώ. Μας λείπουν κάποιοι άνθρωποι! Αυτό το τραγούδι δεν είναι το ίδιο χωρίς κάποιους ανθρώπους.»

Το κοινό, γνώριζε ήδη την επερχόμενη συμμετοχή των Run-DMC, οι οποίοι είχαν ανακοινωθεί ως καλεσμένοι. Πολλοί παρατήρησαν μάλιστα ότι ο Joe Perry κρατούσε την ίδια κιθάρα Guild X-100 Bladerunner που χρησιμοποιήθηκε στο εμβληματικό βίντεο του 1986.

Τότε, οι Joseph «Rev Run» Simmons και Darryl «DMC» McDaniels εμφανίστηκαν από αντίθετες πλευρές της σκηνής, ενισχύοντας τη δυναμική της εμφάνισης. Μαζί με τους Aerosmith, απογείωσαν το κοινό με μια εκρηκτική εκτέλεση του «Walk This Way». «Run-DMC!», φώναξε ο Steven Tyler στο τέλος, καθώς οι Simmons και McDaniels έσκυβαν σε ένδειξη σεβασμού. «Σπάσαμε το τείχος μαζί και δείξαμε στον κόσμο τι του έλειπε.»

Τιμή και αναγνώριση από συναδέλφους

Η βραδιά στο Hollywood Bowl δεν περιορίστηκε μόνο στη συνεργασία των Aerosmith με τους Run-DMC. Πλήθος άλλων καλλιτεχνών τίμησαν τους θρύλους του rock, συμμετέχοντας σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Ο Tom Morello και η Lzzy Hale ερμήνευσαν τα «Kings and Queens» και «Round and Round». Ο Billy Idol, μαζί με τον Steve Stevens, τραγούδησε το «Living on the Edge». Η Grace Potter μάγεψε το κοινό με το «What it Takes», ενώ οι Heart ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους με το «Janie’s Got a Gun» και τη δική τους επιτυχία «Barracuda».

Οι Black Crowes, με τη σειρά τους, βούτηξαν βαθιά στον κατάλογο των Aerosmith, παρουσιάζοντας το «Get the Lead Out» από το άλμπουμ «Rocks» του 1976.

Οι Guns N’ Roses, οι οποίοι είχαν επίσης εμφανιστεί την προηγούμενη βραδιά, παρουσίασαν ένα εντελώς διαφορετικό setlist, ερμηνεύοντας το «Mama Kin», ένα τραγούδι που είχαν πρωτοκαλύψει στο ντεμπούτο τους «Live ?!*@ Like a Suicide» το 1986. Ακολούθησαν τα «S.O.S. (Too Bad)», «Rats in the Cellar» και «Sick as a Dog», τραγούδια που οι Guns N’ Roses είχαν παίξει για πρώτη φορά όλα μαζί. Ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους με τα δικά τους «Sweet Child o’ Mine» και «Nighttrain».

Η φημολογία για το αν αυτές οι συναυλίες ήταν οι τελευταίες στην ιστορία των Aerosmith είχε πυροδοτηθεί από δηλώσεις του κωμικού Bill Burr. Ωστόσο, ο Steven Tyler διέψευσε τις ανησυχίες του κοινού. «Ο Bill Burr είπε ότι αυτές είναι οι τελευταίες μας συναυλίες, ε;» είπε στο κοινό. «Δεν ξέρει ότι δεν μπορείς να ξεφορτωθείς τους Aerosmith; Στο τέλος του κόσμου, θα υπάρχουν μόνο κατσαρίδες, οι Aerosmith και, υποθέτω, ο Bill Burr!».

Αδιαμφισβήτητα, οι Aerosmith έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητά τους στα 55 χρόνια καριέρας τους. Το γεγονός ότι και τα πέντε αρχικά μέλη ανέβηκαν στη σκηνή και τις δύο βραδιές στο Hollywood Bowl αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσής τους. Παρόλο που η περιοδεία «Peace Out» είχε διακοπεί το 2023 μετά από μόλις τρεις εμφανίσεις, η πιθανότητα για μελλοντικές συμμετοχές σε ειδικές εκδηλώσεις παραμένει.

Η παρουσία επαγγελματικού συνεργείου κινηματογράφησης και στις δύο συναυλίες υποδηλώνει ότι ίσως στο μέλλον δούμε ντοκιμαντέρ ή συναυλιακή ταινία αφιερωμένη σε αυτές τις ιστορικές εμφανίσεις.

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