Μουσικά Νέα 03.11.2026

«BST Hyde Park»: Η Raye επιστρέφει στο Λονδίνο ως headliner σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Raye αναμένεται να μαγέψει το κοινό του BST Hyde Park τον Ιούλιο, με την ανερχόμενη Sienna Spiro να την πλαισιώνει ως πρώτη guest
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Raye θα είναι headliner στο BST Hyde Park του Λονδίνου στις 10 Ιουλίου.
  • Η Sienna Spiro θα ανοίξει την εμφάνιση της Raye, όντας η πρώτη guest που ανακοινώνεται.
  • Η Raye πρόσφατα κέρδισε το Mercury Prize για το άλμπουμ της «This Music May Contain Hope».
  • Τα εισιτήρια για το BST Hyde Park θα πωλούνται από 10 Νοεμβρίου, 10 π.μ. τοπική ώρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Raye ετοιμάζεται να λάμψει στο φετινό BST Hyde Park του Λονδίνου, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της headliner για την ημέρα του Σαββάτου, 10 Ιουλίου. Την εκρηκτική εμφάνισή της θα ανοίξει η Sienna Spiro, η οποία αποτελεί την πρώτη guest που ανακοινώνεται για τη μεγάλη αυτή μουσική διοργάνωση. Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης επιτυχίας για τη Raye, η οποία πρόσφατα κατέκτησε το danh giá Mercury Prize για το τελευταίο της άλμπουμ, «This Music May Contain Hope».

Η Raye με κόκκινο φόρεμα κρατάει πινακίδα με QR code για αγορά του άλμπουμ της, αναδεικνύοντας το μέλλον των συναυλιών.
https://www.instagram.com/raye/

Η πώληση των εισιτηρίων για το BST Hyde Park θα ξεκινήσει στις 10 π.μ. τοπική ώρα της 10ης Νοεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους πολυάριθμους θαυμαστές να εξασφαλίσουν τη θέση τους σε ένα από τα κορυφαία μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού. Η Raye είναι η δεύτερη headliner που ανακοινώνεται για το φεστιβάλ, το οποίο εκτείνεται σε πολλές εβδομάδες, καθώς οι Αμερικανοί rockers Bon Jovi έχουν ήδη επιβεβαιωθεί για την Πέμπτη, 24 Ιουνίου.

Διάβασε επίσης: Raye: Το ξεχωριστό βραβείο στα Mercury Prize και το άλμπουμ που ξεχώρισε ανάμεσα σε μεγάλα ονόματα

Η επικείμενη εμφάνιση στο BST Hyde Park σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Raye, καθώς επιστρέφει στην πατρίδα της, το Λονδίνο, για να παρουσιάσει τη μουσική της. Η καλλιτέχνιδα, που ξεκίνησε την καριέρα της ως στιχουργός, καθιερώθηκε ταχύτατα με το κριτικά αναγνωρισμένο ντεμπούτο άλμπουμ της, «My 21st Century Blues», το 2023. Η πορεία της έχει στεφθεί με επιτυχία, έχοντας αποσπάσει έξι BRIT Awards, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων για άλμπουμ της χρονιάς και στιχουργό της χρονιάς, καθώς και το βραβείο Ivor Novello για στιχουργό της χρονιάς, ενώ έχει λάβει και τρεις υποψηφιότητες για Grammy. Το δεύτερο άλμπουμ της, «This Music May Contain Hope», που κυκλοφόρησε φέτος, περιλαμβάνει την επιτυχία «Where Is My Husband!».

Γυναίκα με γάντια και γυαλιά ηλίου στέλνει φιλιά μπροστά σε κόκκινο φόντο, ανησυχώντας για το μέλλον των συναυλιών.
https://www.instagram.com/raye/

Στο πλευρό της Raye θα βρεθεί η Sienna Spiro, μια 21χρονη καλλιτέχνιδα που αναδεικνύεται ραγδαία στον μουσικό χώρο. Με τη δυναμική της φωνή και τους στίχους της που αποπνέουν ωριμότητα πέρα από την ηλικία της, η Sienna Spiro έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Το πρώτο της άλμπουμ, «Visitor», αναδείχθηκε στο μεγαλύτερο ντεμπούτο άλμπουμ της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει λάβει την πιστοποίηση χρυσού από την RIAA. Θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για το βραβείο Grammy στην κατηγορία «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης» και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία με τίτλο «My House Tour», πριν ανέβει στη σκηνή του Hyde Park.

https://www.instagram.com/siennaspiro/
https://www.instagram.com/siennaspiro/

Οι θαυμαστές της Raye μπορούν να ανυπομονούν για μια αξέχαστη βραδιά, γεμάτη μουσική και ενέργεια, στο πλαίσιο του BST Hyde Park, ενός φεστιβάλ που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τα καλοκαιρινά μουσικά δρώμενα.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

BST Hyde Park Raye ΛΟΝΔΙΝΟ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

03.11.2026
Επόμενο
6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

03.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

DARA: Η νικήτρια της Eurovision επιστρέφει με το νέο τραγούδι «BAD IDEA» και ένα εντυπωσιακό video clip
Μουσικά Νέα

DARA: Η νικήτρια της Eurovision επιστρέφει με το νέο τραγούδι «BAD IDEA» και ένα εντυπωσιακό video clip

03.11.2026
Η Olivia Rodrigo κυκλοφορεί το πρώτο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι – Πότε θα το ακούσουμε
Μουσικά Νέα

Η Olivia Rodrigo κυκλοφορεί το πρώτο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι – Πότε θα το ακούσουμε

03.11.2026
«Δεν θα σταματήσω ποτέ»: Η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση μετά τη συναυλία-ορόσημο στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

«Δεν θα σταματήσω ποτέ»: Η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση μετά τη συναυλία-ορόσημο στο ΟΑΚΑ

03.11.2026
Ο Harry Styles έριξε αυλαία στο Madison Square Garden – Τι συνέβη στην τελευταία του εμφάνιση
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles έριξε αυλαία στο Madison Square Garden – Τι συνέβη στην τελευταία του εμφάνιση

03.11.2026
Η Mariah Carey ετοιμάζει την πιο απρόσμενη μουσική επιστροφή – Η αποκάλυψη για κρυφό album
Μουσικά Νέα

Η Mariah Carey ετοιμάζει την πιο απρόσμενη μουσική επιστροφή – Η αποκάλυψη για κρυφό album

03.11.2026
Michael Jackson: Το Halloween του ανήκει – Το «Thriller» σκαρφάλωσε στην κορυφή του Apple Music
Μουσικά Νέα

Michael Jackson: Το Halloween του ανήκει – Το «Thriller» σκαρφάλωσε στην κορυφή του Apple Music

02.11.2026
«Μείνε Απόψε Εδώ»: Η Λένα Ζευγαρά επιστρέφει με ένα διπλό album γεμάτο επιτυχίες
Μουσικά Νέα

«Μείνε Απόψε Εδώ»: Η Λένα Ζευγαρά επιστρέφει με ένα διπλό album γεμάτο επιτυχίες

02.11.2026
Anyma: Ποιος είναι ο Ιταλός DJ που έφερε την αρχαία ελληνική μυθολογία στο μέλλον
Μουσικά Νέα

Anyma: Ποιος είναι ο Ιταλός DJ που έφερε την αρχαία ελληνική μυθολογία στο μέλλον

02.11.2026
My Chemical Romance: Η μεγάλη ανατροπή 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «The Black Parade»
Μουσικά Νέα

My Chemical Romance: Η μεγάλη ανατροπή 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «The Black Parade»

02.11.2026
Η Dua Lipa έκανε το κλασικό Chanel ταγιέρ αγνώριστο με μία ανατρεπτική λεπτομέρεια

Η Dua Lipa έκανε το κλασικό Chanel ταγιέρ αγνώριστο με μία ανατρεπτική λεπτομέρεια

6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

Έχεις συλλογή βινυλίων; Αυτά είναι τα tips που πρέπει να γνωρίζεις για τον καθαρισμό τους

Έχεις συλλογή βινυλίων; Αυτά είναι τα tips που πρέπει να γνωρίζεις για τον καθαρισμό τους

Πώς να φτιάξεις σπιτικά bagels με γιαούρτι – Αφράτη ζύμη έτοιμη σε 10 λεπτά!

Πώς να φτιάξεις σπιτικά bagels με γιαούρτι – Αφράτη ζύμη έτοιμη σε 10 λεπτά!

3 ευρωπαϊκές πόλεις με gothic αισθητική που θα σε μεταφέρουν σε άλλη εποχή

3 ευρωπαϊκές πόλεις με gothic αισθητική που θα σε μεταφέρουν σε άλλη εποχή

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη