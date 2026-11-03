«BST Hyde Park»: Η Raye επιστρέφει στο Λονδίνο ως headliner σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events

Η Raye αναμένεται να μαγέψει το κοινό του BST Hyde Park τον Ιούλιο, με την ανερχόμενη Sienna Spiro να την πλαισιώνει ως πρώτη guest

Με μια ματιά Η Raye θα είναι headliner στο BST Hyde Park του Λονδίνου στις 10 Ιουλίου.

Η Sienna Spiro θα ανοίξει την εμφάνιση της Raye, όντας η πρώτη guest που ανακοινώνεται.

Η Raye πρόσφατα κέρδισε το Mercury Prize για το άλμπουμ της «This Music May Contain Hope».

Τα εισιτήρια για το BST Hyde Park θα πωλούνται από 10 Νοεμβρίου, 10 π.μ. τοπική ώρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Raye ετοιμάζεται να λάμψει στο φετινό BST Hyde Park του Λονδίνου, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της headliner για την ημέρα του Σαββάτου, 10 Ιουλίου. Την εκρηκτική εμφάνισή της θα ανοίξει η Sienna Spiro, η οποία αποτελεί την πρώτη guest που ανακοινώνεται για τη μεγάλη αυτή μουσική διοργάνωση. Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης επιτυχίας για τη Raye, η οποία πρόσφατα κατέκτησε το danh giá Mercury Prize για το τελευταίο της άλμπουμ, «This Music May Contain Hope».

Η πώληση των εισιτηρίων για το BST Hyde Park θα ξεκινήσει στις 10 π.μ. τοπική ώρα της 10ης Νοεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους πολυάριθμους θαυμαστές να εξασφαλίσουν τη θέση τους σε ένα από τα κορυφαία μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού. Η Raye είναι η δεύτερη headliner που ανακοινώνεται για το φεστιβάλ, το οποίο εκτείνεται σε πολλές εβδομάδες, καθώς οι Αμερικανοί rockers Bon Jovi έχουν ήδη επιβεβαιωθεί για την Πέμπτη, 24 Ιουνίου.

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Η επικείμενη εμφάνιση στο BST Hyde Park σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Raye, καθώς επιστρέφει στην πατρίδα της, το Λονδίνο, για να παρουσιάσει τη μουσική της. Η καλλιτέχνιδα, που ξεκίνησε την καριέρα της ως στιχουργός, καθιερώθηκε ταχύτατα με το κριτικά αναγνωρισμένο ντεμπούτο άλμπουμ της, «My 21st Century Blues», το 2023. Η πορεία της έχει στεφθεί με επιτυχία, έχοντας αποσπάσει έξι BRIT Awards, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων για άλμπουμ της χρονιάς και στιχουργό της χρονιάς, καθώς και το βραβείο Ivor Novello για στιχουργό της χρονιάς, ενώ έχει λάβει και τρεις υποψηφιότητες για Grammy. Το δεύτερο άλμπουμ της, «This Music May Contain Hope», που κυκλοφόρησε φέτος, περιλαμβάνει την επιτυχία «Where Is My Husband!».

Στο πλευρό της Raye θα βρεθεί η Sienna Spiro, μια 21χρονη καλλιτέχνιδα που αναδεικνύεται ραγδαία στον μουσικό χώρο. Με τη δυναμική της φωνή και τους στίχους της που αποπνέουν ωριμότητα πέρα από την ηλικία της, η Sienna Spiro έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Το πρώτο της άλμπουμ, «Visitor», αναδείχθηκε στο μεγαλύτερο ντεμπούτο άλμπουμ της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει λάβει την πιστοποίηση χρυσού από την RIAA. Θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για το βραβείο Grammy στην κατηγορία «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης» και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία με τίτλο «My House Tour», πριν ανέβει στη σκηνή του Hyde Park.

Οι θαυμαστές της Raye μπορούν να ανυπομονούν για μια αξέχαστη βραδιά, γεμάτη μουσική και ενέργεια, στο πλαίσιο του BST Hyde Park, ενός φεστιβάλ που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τα καλοκαιρινά μουσικά δρώμενα.

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