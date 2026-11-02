Μουσικά Νέα 02.11.2026

My Chemical Romance: Η μεγάλη ανατροπή 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «The Black Parade»

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Το εμβληματικό άλμπουμ των My Chemical Romance, «The Black Parade», επιστρέφει στις πρώτες θέσεις των charts, χαρίζοντας στο συγκρότημα την πρώτη του στο Billboard 200
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ειδική έκδοση του «The Black Parade» για την 20η επέτειο έφτασε στην κορυφή του Billboard 200.
  • Το άλμπουμ κατέκτησε την πρώτη θέση στα σχεδόν 25 χρόνια πορείας του συγκροτήματος.
  • Οι πωλήσεις των φυσικών αντιτύπων ήταν ο κύριος παράγοντας για την άνοδο στην κορυφή των charts.
  • Η επιτυχία συμπίπτει με την περιοδεία τους «Long Live the Black Parade» και εδραιώνει το άλμπουμ ως διαχρονικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

20 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, το My Chemical Romance κατάφερε να φέρει το θρυλικό του άλμπουμ «The Black Parade» στην κορυφή του Billboard 200. Η ειδική επανακυκλοφορία για την 20η επέτειο του άλμπουμ, με τίτλο «The Black Parade (20th Anniversary Deluxe Edition)», κατέκτησε την πρώτη θέση, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το συγκρότημα φτάνει σε αυτή τη θέση στα σχεδόν 25 χρόνια της πορείας του.

Το συγκρότημα My Chemical Romance σε ζωντανή εμφάνιση στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας.
https://www.instagram.com/mychemicalromance/

Η επανέκδοση, που κυκλοφόρησε σε περισσότερες από 20 διαφορετικές εκδόσεις και παραλλαγές, κατάφερε να συγκεντρώσει 78.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση, σύμφωνα με αναφορές του Billboard.

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Το «The Black Parade», που κυκλοφόρησε αρχικά το 2006, σηματοδότησε μια σημαντική εξέλιξη για το emo συγκρότημα, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη ροκ όπερα στο ύφος των Queen. Από αυτό το άλμπουμ ξεπήδησε η επιτυχία «Welcome to the Black Parade», ένα τραγούδι που έφτασε στο Top Ten. Κατά την αρχική του κυκλοφορία το 2006, το άλμπουμ είχε φτάσει στη δεύτερη θέση του chart. Σήμερα, μετά από δύο δεκαετίες, το «The Black Parade» αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο καθοριστικά ροκ άλμπουμ του 21ου αιώνα.

Το συγκρότημα My Chemical Romance σε ζωντανή εμφάνιση στη συναυλία τους στο Λος Άντζελες.
https://www.instagram.com/mychemicalromance/

Οι My Chemical Romance γιόρτασαν την 20η επέτειο του άλμπουμ με μια πλήρη επανέκδοση, την «The Black Parade (20th Anniversary Edition)», που κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου. Οι πωλήσεις των φυσικών αντιτύπων ήταν ο καταλύτης που οδήγησε το άλμπουμ στην κορυφή των charts. Μάλιστα, την Παρασκευή, το συγκρότημα κατέκτησε την πρώτη του θέση και στο επίσημο chart άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η επιτυχία του «The Black Parade» στην κορυφή του Billboard 200 ήταν αξιοσημείωτη, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει το άλμπουμ της Olivia Rodrigo, «You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love». Η νεαρή pop star, η οποία αρχικά αναμενόταν να κατακτήσει την πρώτη θέση, έδειξε την υποστήριξή της στους My Chemical Romance.

Μετά από προβλέψεις που έδειχναν ότι οι My Chemical Romance θα κέρδιζαν την πρώτη θέση με διαφορά χιλιάδων πωλήσεων, η Olivia Rodrigo δημοσίευσε ένα βίντεο από τη συναυλία του συγκροτήματος στο Citi Field της Νέας Υόρκης, την οποία είχε παρακολουθήσει νωρίτερα μέσα στο έτος. Η Olivia Rodrigo συνόδευσε το βίντεο με ένα μήνυμα στο Instagram story της, γεμάτο καρδούλες, προς το συγκρότημα. Στην ίδια συναυλία, η Olivia Rodrigo είχε την ευκαιρία να συναντήσει το συγκρότημα και να φωτογραφηθεί μαζί τους στα παρασκήνια.

Το συγκρότημα My Chemical Romance σε ζωντανή εμφάνιση στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας.
https://www.instagram.com/mychemicalromance/

Η πρόσφατη επιτυχία των My Chemical Romance συμπίπτει με την περιοδεία τους «Long Live the Black Parade», η οποία ξεκίνησε το 2025. Παρά κάποιες νομικές διαμάχες με την ομάδα των Dallas Cowboys cheerleaders, η περιοδεία έχει αποδειχθεί ένα κορυφαίο γεγονός στην καριέρα τους. Πέρυσι, το συγκρότημα εμφανίστηκε στο γήπεδο της πατρίδας τους στο New Jersey, ενώ ακολούθησαν δύο sold-out βραδιές στο Wembley Stadium του Λονδίνου. Η κατάκτηση της κορυφής του chart όχι μόνο εδραιώνει το «The Black Parade» ως ένα διαχρονικό άλμπουμ, αλλά ενισχύει και την εικόνα των My Chemical Romance ως είδωλα της ροκ μουσικής και επιβεβαιώνει την ασταμάτητη επιστροφή τους.

Οι My Chemical Romance συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, αποδεικνύοντας ότι η μουσική τους έχει τη δύναμη να αντέχει στο χρόνο και να εμπνέει νέες γενιές, φτάνοντας ξανά στην κορυφή των charts με ένα άλμπουμ που έχει γίνει συνώνυμο με μια ολόκληρη εποχή.

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My Chemical Romance άλμπουμ
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