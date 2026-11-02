Το «Thriller» του Michael Jackson αναβίωσε στο Παρίσι 43 χρόνια μετά – Το βίντεο που έγινε viral

Μια εντυπωσιακή χορευτική αναπαράσταση του εμβληματικού βίντεο κλιπ του Michael Jackson έλαβε χώρα στο Παρίσι, τιμώντας το Halloween με έναν μοναδικό τρόπο

Με μια ματιά Flash mob με «ζόμπι» μπροστά στον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι για το Halloween.

Αναπαράσταση της χορογραφίας του Michael Jackson από το «Thriller» από δεκάδες χορευτές.

Διοργανώτρια η Enola Bedard, γνωστή για χορογραφίες της σε δημόσιους χώρους.

Η χορογραφία του «Thriller» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Halloween παγκοσμίως. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα επικράτησε στο Παρίσι το βράδυ του Halloween, καθώς δεκάδες χορευτές, ντυμένοι ως «ζόμπι», συγκεντρώθηκαν μπροστά στον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ. Η δράση αυτή, που έλαβε χώρα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, αποτέλεσε μια ζωντανή αναπαράσταση της θρυλικής χορογραφίας του Michael Jackson από το τραγούδι «Thriller», ένα κομμάτι που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην ποπ κουλτούρα εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Το εντυπωσιακό flash mob, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα έκανε τον γύρο των social media, έδειξε τους συμμετέχοντες να εκτελούν με ακρίβεια τις χαρακτηριστικές κινήσεις που συνδέονται με τα «ζόμπι» του video clip. Η διοργανώτρια της πρωτότυπης αυτής χορευτικής εμφάνισης ήταν η Enola Bedard, μια ταλαντούχα χορεύτρια και δημιουργός περιεχομένου, η οποία είναι γνωστή για τις χορογραφίες της σε δημόσιους χώρους. Η Enola Bedard παρουσίασε την εκδοχή της για την εμβληματική χορογραφία, επιλέγοντας ως φόντο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία του κόσμου.

Διάβασε επίσης: Οι πιο απρόσμενες μεταμφιέσεις των celebrities για το Halloween 2026

Η Enola Bedard εξήγησε την επιλογή της, τονίζοντας τη διαχρονική αξία του «Thriller»: «Το «Thriller» του Michael Jackson είναι ένας από εκείνους τους χορούς που δεν θα παλιώσουν ποτέ», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι για εκείνη, το Halloween δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς αυτή τη χορογραφία.

Η Ιστορία πίσω από το «Thriller»

Το τραγούδι «Thriller», που έμελλε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, κυκλοφόρησε το 1982 στο ομώνυμο άλμπουμ του Michael Jackson. Ωστόσο, η χορογραφία που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε, εμφανίστηκε ένα χρόνο αργότερα. Το πρωτοποριακό μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία του John Landis, έκανε την πρεμιέρα του τον Δεκέμβριο του 1983, συνδυάζοντας αρμονικά τη μουσική, τον χορό και στοιχεία από ταινίες τρόμου, δημιουργώντας ένα αριστούργημα της εποχής. Η εμβληματική σκηνή όπου ο Michael Jackson χορεύει ανάμεσα σε μια ομάδα «ζόμπι» καθιερώθηκε γρήγορα ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της καριέρας του. Έκτοτε, η χορογραφία του «Thriller» έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του εορτασμού του Halloween, αναβιώνοντας μέσα από flash mobs και εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις παγκοσμίως.

Μια διαφορετική οπτική για το Παρίσι

Η εκδήλωση αυτή έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα για την γαλλική πρωτεύουσα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες είχαν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις, οι οποίες σηματοδότησαν ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων στη Γαλλία, εστιάζοντας στο αυξανόμενο κόστος ζωής και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών. Παρόλο που οι περισσότερες πορείες ολοκληρώθηκαν ειρηνικά, αργότερα σημειώθηκαν εντάσεις και συγκρούσεις με τις αρχές σε ορισμένες περιοχές. Η χορευτική παράσταση του «Thriller» προσέφερε μια διαφορετική εικόνα του Παρισιού, μετατρέποντας μια πολυσύχναστη περιοχή σε μια σκηνή για ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με μουσική και χορό.

Διάβασε επίσης: