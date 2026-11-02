Kidd: Πρώτη φορά στο MadWalk και το ντουέτο-έκπληξη με γνωστή pop τραγουδίστρια

Ο Kidd συμμετέχει για πρώτη φορά στο MadWalk 2026 by Three Cents και ετοιμάζει ένα ξεχωριστό act μαζί με την Evangelia

Με μια ματιά Ο Kidd θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο MadWalk 2026.

Θα συνεργαστεί στη σκηνή με την pop τραγουδίστρια Evangelia.

Η συνεργασία τους αναμένεται να είναι ένα "ultra hit" κομμάτι.

Η εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents ετοιμάζεται να υποδεχτεί για πρώτη φορά τον Kidd, σε μια εμφάνιση που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό και να δώσει ακόμη περισσότερη ενέργεια στη φετινή διοργάνωση. Ο νεαρός καλλιτέχνης ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion music project της χώρας, έχοντας ήδη αποδείξει ότι ξέρει πολύ καλά πώς να δημιουργεί πανικό με τη μουσική και την παρουσία του.

Αρκεί να θυμηθεί κανείς όσα συνέβησαν το περασμένο καλοκαίρι στο Mad VMA Village Festival, όπου ο Kidd κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό και να μετατρέψει την εμφάνισή του σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της διοργάνωσης. Έτσι, η πρώτη του συμμετοχή στο MadWalk έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος για όσα ετοιμάζονται.

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Μιλώντας για τη φετινή διοργάνωση, δεν έκρυψε την ανυπομονησία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι φουλ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να δω τον κόσμο, να περάσουμε ωραία, να “χάσουμε” όλοι μαζί τη φωνή μας».

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Μάλιστα, ο Kidd δεν θα βρεθεί μόνος του στη σκηνή, καθώς θα εμφανιστεί μαζί με την Evangelia, προετοιμάζοντας μια μουσική συνεργασία που, όπως ο ίδιος προαναγγέλλει, έχει όλες τις προδιαγραφές για να γίνει μεγάλη επιτυχία. «Είναι η καλύτερη, θα είναι βόμβα το κομμάτι, ultra hit, το έχουμε γράψει μαζί», αποκάλυψε, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την προσμονή για το κοινό τους act.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do, όπου το κοινό θα απολαύσει ένα ακόμη εντυπωσιακό fashion και music show. Η πρώτη συμμετοχή του Kidd, σε συνδυασμό με τη μουσική σύμπραξή του με την Evangelia, είναι σίγουρα ένα από τα acts που θα συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον της βραδιάς.

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