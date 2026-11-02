Ο Kidd στο Mad Radio 106,2: «Ήμουν ανέκαθεν ερωτευμένος με τη μουσική»

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε την Κυριακή 1/11 ο Kidd, σε μια από τις πιο ειλικρινείς και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της πορείας του. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης της rap σκηνής μίλησε για την απόλυτη αγάπη του για τη μουσική, τα πρώτα του βήματα από την παιδική ηλικία, το μεγάλο ρίσκο να αφήσει το σχολείο για να ακολουθήσει το όνειρό του, αλλά και την πρώτη του εμφάνιση στο MadWalk 2026 by Three Cents. Παράλληλα, μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες, τη σχέση του με τους fans και τη μητέρα του, τις μελλοντικές συνεργασίες του, αλλά και τα τραγούδια που τον αντιπροσωπεύουν απόλυτα.

Για τους λίγους που δεν γνωρίζουν την πορεία του, ο Mateo Proshka, ευρέως γνωστός ως Kidd εξομολογήθηκε από την πρώτη στιγμή τη βαθιά του σχέση με το αντικείμενο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν ανέκαθεν ερωτευμένος με τη μουσική και η ζωή μου διαμορφώθηκε και περιτριγυρίζεται από μικρή ηλικία γύρω από αυτή». Η πρώτη του επαφή συνέβη στο δημοτικό με μια κιθάρα στο σπίτι ενός φίλου του, ενώ από το 2015 ξεκίνησε να γράφει τους πρώτους του στίχους. Στο γυμνάσιο, σε ηλικία 13-14 ετών, οι στίχοι του είχαν αμιγώς συναισθηματικό χαρακτήρα: «Το έβλεπα ως έναν τρόπο να εκφράζω τα συναισθήματά μου, π.χ. αν μου άρεσε μια κοπέλα θα της έγραφα ένα τραγούδι και θα της το τραγουδούσα στην τάξη!».

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Η πρώτη του μουσική κυκλοφορία με τίτλο «Νανούρισμα» ήρθε όταν ήταν ακόμα μαθητής Α’ Γυμνασίου. Η ηχογράφηση έγινε στο studio BASEMENT του ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ στην Ηλιούπολη σε rap underground style, συγκεντρώνοντας 10.000 views στο YouTube: «Πλέον μπορώ να διακρίνω ότι είχα μια φλόγα που έπρεπε να μεγαλώσει», σημείωσε ο ίδιος. Στην Α’ Λυκείου πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει το σχολείο για να αφοσιωθεί επαγγελματικά στο rap και να ακολουθήσει πιστά το όνειρό του: «Ήταν risky, αλλά η ζωή καμιά φορά θέλει ρίσκο!».

Μιλώντας για το πώς νιώθει όταν τον συναντούν στο δρόμο θαυμαστές που αισθάνονται ότι τον γνωρίζουν προσωπικά, ο Kidd στάθηκε στη σημασία της ενσυναίσθησης: «Γενικά πρέπει όλοι οι καλλιτέχνες να κατανοούμε τον ακροατή και να μπορούμε να μπούμε στη θέση του, γιατί ίσως να μη μπορεί να μπει αυτός στη δική μας. Κι εγώ θυμάμαι πιο μικρός έναν καλλιτέχνη τον έβλεπα σαν πρότυπο, σαν είδωλο». Αναφορικά με το τι άλλαξε στη ζωή του όταν άρχισε να βγάζει τα πρώτα του χρήματα, ξεκαθάρισε: «Τα χρήματα σίγουρα δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά διευκολύνουν την καθημερινότητά μου, οπότε έχει αλλάξει η καθημερινότητά μου, έχει κάνει upgrade», ενώ η συμβουλή που θα έδινε σήμερα στον 13χρονο εαυτό του είναι απλά «να τσιλάρει και να ζήσει λίγο την ηλικία του».

Σχετικά με τα μελλοντικά του σχέδια, ο καλλιτέχνης δήλωσε ανοιχτός σε κάθε μουσική πρόκληση: «Θα έκανα συνεργασία με λαϊκό καλλιτέχνη, ετοιμάζω κάτι με 2 υπερταλαντούχες και υπεραναγνωρισμένες στη σκηνή pop artists». Παράλληλα, εξέφρασε τον μεγάλο του ενθουσιασμό για το MadWalk 2026 by Three Cents, όπου φέτος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά: «Είμαι φουλ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να δω τον κόσμο, να περάσουμε ωραία, να “χάσουμε” όλοι μαζί τη φωνή μας». Στη σκηνή θα βρεθεί μαζί με την Evangelia, αποκαλύπτοντας: «Είναι η καλύτερη, θα είναι βόμβα το κομμάτι – ultra hit, το έχουμε γράψει μαζί». Σε ερώτηση για το ποιο τραγούδι του θα έβαζε να ακούσει κάποιος που δεν τον γνωρίζει, απάντησε: «Αναλόγως ποιον θα είχα απέναντί μου, εγώ προσωπικά θα διάλεγα ένα τραγούδι όπως το “Me vs Me” που μιλάω για εμένα ή κάτι πιο συναισθηματικό όπως το “19“».

Παραδεχόμενος πως στην προσωπική του ζωή είναι «πιο αγαπησιάρης», μοιράστηκε την πιο «κουλή» ιστορία των εφηβικών του χρόνων: «Το πιο κουλό πράγμα που έχω κάνει για κοπέλα είναι στα 16-17 μου που είχα χωρίσει με την πρώτη μου κοπέλα, εκείνη έμενε στον 1ο όροφο και είχα σκαρφαλώσει από τις τέντες και είχα ανέβει πάνω 7 το πρωί και της χτυπούσα την πόρτα, και μου άνοιξε η μαμά της!». Τέλος, συγκίνησε μιλώντας για τη σχέση με τη μητέρα του: «Τις προάλλες είχα 2 lives στη Θεσσαλονίκη και την πήρα μαζί μου, δεν θα ερχόταν στο live, την αφήνω στη φίλη της, πάω στο live και μετά μου έστειλε μήνυμα πως έβαλε τα κλάματα που με είδε πρώτη φορά live, είχε έρθει με τη φίλη της κρυφά!».