One Piece x Fortnite: Ο Luffy και το πλήρωμά του εισβάλλουν στο παιχνίδι!

Οι αγαπημένοι ήρωες του One Piece ετοιμάζονται για μια νέα περιπέτεια στο Fortnite, με την πρώτη αποκάλυψη να περιλαμβάνει 7 χαρακτήρες

Με μια ματιά Το One Piece έρχεται στο Fortnite με crossover "Fortnite Treasure Hunters".

Ο Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji και Buggy θα είναι διαθέσιμοι ως skins.

Η συνεργασία ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2026 με νέα mini season.

Η συμμετοχή των Nico Robin και Chopper δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα από τα πιο αγαπημένα anime και manga παγκοσμίως ετοιμάζεται να συναντήσει ένα από τα δημοφιλέστερα video games της εποχής. Το One Piece έρχεται στο Fortnite, μέσα από ένα νέο εντυπωσιακό crossover που φέρνει τους θρυλικούς Straw Hat Pirates στον κόσμο του battle royale. Η Epic Games αποκάλυψε το πρώτο trailer της συνεργασίας, δίνοντας στους fans μια πρώτη γεύση από τους χαρακτήρες που θα μπορούν να επιλέξουν ως skins μέσα στο παιχνίδι.

Η νέα συνεργασία, με τίτλο Fortnite Treasure Hunters, αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της την 1η Νοεμβρίου 2026, ημερομηνία έναρξης της νέας mini season. Το trailer επιβεβαιώνει την παρουσία αρκετών εμβληματικών χαρακτήρων από το σύμπαν του One Piece, προκαλώντας ενθουσιασμό τόσο στους φίλους του anime όσο και στους παίκτες του Fortnite.

Διάβασε επίσης: Τα social media μάς «κλέβουν» την ευτυχία; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Η πρώτη αποκάλυψη περιλαμβάνει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ιστορίας. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται φυσικά ο Monkey D. Luffy, ο αρχηγός των Straw Hat Pirates, μαζί με τους Nami και Roronoa Zoro, δύο από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς.

Στο crossover θα συμμετέχουν επίσης οι Usopp και Sanji, συμπληρώνοντας την παρουσία του βασικού πληρώματος που έχει συντροφεύσει τον Luffy στις περιπέτειές του. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η εμφάνιση του Buggy the Clown, ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς και απρόβλεπτους χαρακτήρες του One Piece. Παράλληλα, ο Portgas D. Ace εμφανίζεται σε προωθητική αφίσα της συνεργασίας, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για την παρουσία του στο νέο περιεχόμενο.

Η πρώτη ματιά στα One Piece skins

Το trailer δεν περιορίζεται μόνο στην αποκάλυψη των χαρακτήρων, αλλά προσφέρει και μια πρώτη εικόνα από την εμφάνισή τους μέσα στο Fortnite. Οι Straw Hat Pirates παρουσιάζονται σε σύντομα πλάνα gameplay, επιτρέποντας στους fans να δουν πώς μεταφέρονται οι αγαπημένοι τους ήρωες στο χαρακτηριστικό εικαστικό περιβάλλον του παιχνιδιού.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει και μια σύντομη εμφάνιση του Sanji, ο οποίος φαίνεται από πίσω σε μια σκηνή πάνω σε σκάφος. Παρότι η παρουσία του στο trailer είναι περιορισμένη, επιβεβαιώνει ότι και ο αγαπημένος μάγειρας του πληρώματος θα αποτελεί μέρος της συνεργασίας.

Η μεταφορά των χαρακτήρων στο Fortnite αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της προσπάθειας του παιχνιδιού να συνδυάζει διαφορετικούς κόσμους της pop κουλτούρας, δημιουργώντας συνεργασίες που απευθύνονται σε διαφορετικές γενιές και κοινότητες.

Θα δούμε και τη Nico Robin ή τον Chopper;

Παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσαν οι πρώτες αποκαλύψεις, υπάρχουν ακόμη αρκετά ερωτήματα σχετικά με το συνολικό περιεχόμενο του crossover. Η Nico Robin και ο Tony Tony Chopper δεν εμφανίζονται στο συγκεκριμένο trailer, επομένως η συμμετοχή τους δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποκλείονται από τη συνεργασία. Καθώς μέχρι στιγμής έχει παρουσιαστεί μόνο ένα πρώτο teaser, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκαλυφθούν επιπλέον χαρακτήρες και cosmetics σε μεταγενέστερες ανακοινώσεις.

Οι fans θα χρειαστεί να περιμένουν περισσότερες πληροφορίες από την Epic Games, προκειμένου να μάθουν αν το crossover θα περιλαμβάνει και άλλες εκπλήξεις από τον κόσμο του One Piece.

Πότε έρχεται το One Piece στο Fortnite;

Σύμφωνα με το trailer, η συνεργασία One Piece x Fortnite αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2026, ταυτόχρονα με την έναρξη της νέας mini season με τίτλο Treasure Hunters.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν όλα τα skins και τα διαθέσιμα cosmetics θα κυκλοφορήσουν την ίδια ημέρα ή αν θα προστεθούν σταδιακά στο παιχνίδι. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο της συνεργασίας αναμένονται από την Epic Games.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συνάντηση του One Piece με το Fortnite δημιουργεί ήδη μεγάλες προσδοκίες. Με τον Luffy και το πλήρωμά του να ετοιμάζονται για μια διαφορετική περιπέτεια, οι fans έχουν έναν ακόμη λόγο να ανυπομονούν για τη νέα σεζόν.

Διάβασε επίσης: