Social & Tech 29.10.2026

Τα social media μάς «κλέβουν» την ευτυχία; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

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Το World Happiness Report 2026 αποκαλύπτει πώς η υπερβολική χρήση των social media, η σύγκριση με τους άλλους και το ατελείωτο scrolling συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η χρήση social media συνδέεται με την ικανοποίηση από τη ζωή, αλλά η επίδραση εξαρτάται από την πλατφόρμα και τον τρόπο χρήσης.
  • Η μέτρια χρήση (περίπου 1 ώρα/ημέρα) συνδέεται με υψηλότερη ικανοποίηση από την υπερβολική χρήση ή την πλήρη αποχή.
  • Η εντατική χρήση social media, ειδικά από εφήβους, συνδέεται με χαμηλότερη ικανοποίηση, λόγω συγκρίσεων και εξιδανικευμένων εικόνων.
  • Η σχέση social media και ευτυχίας διαφέρει ανά χώρα, επηρεαζόμενη από κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
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Τα social media έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε, όμως, στην εποχή της αδιάκοπης ψηφιακής σύνδεσης; Το World Happiness Report 2026 στρέφει την προσοχή του στη σχέση ανάμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ψυχική ευεξία, εξετάζοντας πώς οι ψηφιακές μας συνήθειες συνδέονται με την ικανοποίηση από τη ζωή, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες.

Pexels
Pexels

Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια πιο σύνθετη εικόνα από την άποψη ότι τα social media είναι εξ ορισμού επιβλαβή. Δεν φαίνεται να έχουν όλες οι πλατφόρμες την ίδια επίδραση, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε. Η επικοινωνία με φίλους και οικογένεια μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική σύνδεση, την ώρα που η συνεχής έκθεση σε εξιδανικευμένες εικόνες ζωής, η σύγκριση με τους άλλους και το ατελείωτο scrolling ενδέχεται να επιβαρύνουν την ευεξία μας.

World Happiness Report 2026: Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η φετινή έκθεση, που εκπονήθηκε από ερευνητές του Wellbeing Research Centre του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, αξιοποιεί διεθνή δεδομένα από περισσότερες από 140 χώρες, εξετάζοντας την ικανοποίηση από τη ζωή, τις κοινωνικές σχέσεις και τη συναισθηματική ευημερία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση των επιπέδων ευτυχίας μεταξύ των νέων σε ορισμένες δυτικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Pexels
Pexels

Η πτώση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν μόνο παράγοντα, καθώς επηρεάζεται από ένα σύνολο κοινωνικών, οικονομικών και ψυχολογικών συνθηκών. Ωστόσο, η χρήση των social media βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να κατανοήσουν πώς η ψηφιακή καθημερινότητα συνδέεται με την ψυχική κατάσταση των νεότερων γενεών.

Δεν έχει σημασία μόνο πόσες ώρες περνάμε στο κινητό

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι η σχέση μας με τα social media δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τον χρόνο που αφιερώνουμε σε αυτά. Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάζονται, η μέτρια χρήση, περίπου μία ώρα ημερησίως, συνδέεται με υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή σε σύγκριση τόσο με την υπερβολική χρήση όσο και με την πλήρη αποχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένα ιδανικό χρονικό όριο που ισχύει για όλους, αλλά ότι οι ψηφιακές συνήθειες και το περιεχόμενο που καταναλώνουμε έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Χειρονομία αλληλεπίδρασης με εφαρμογές social media σε smartphone, όπως Instagram και TikTok, που δείχνουν την αλλαγή τους σε πλατφόρμες διαφημίσεων.
Unsplash

Η χρήση εφαρμογών για άμεση επικοινωνία, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων με φίλους και συγγενείς, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση ουσιαστικών σχέσεων. Αντίθετα, οι πλατφόρμες που βασίζονται κυρίως σε αλγοριθμικές προτάσεις, περιεχόμενο influencers και παθητική περιήγηση συνδέονται συχνότερα με χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας. Η διαφορά βρίσκεται, επομένως, όχι μόνο στο πόσο συχνά συνδεόμαστε, αλλά και στο αν η χρήση μάς φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους ή μας εγκλωβίζει σε έναν κύκλο σύγκρισης και διαρκούς αναζήτησης νέου περιεχομένου.

Γιατί οι νέοι επηρεάζονται περισσότερο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επίδραση της εντατικής χρήσης των social media στους εφήβους, με τα κορίτσια να αναφέρονται ως μία από τις ομάδες που ενδέχεται να επηρεάζονται περισσότερο. Η χρήση πέντε ή περισσότερων ωρών ημερησίως συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή. Ανάμεσα στους πιθανούς παράγοντες βρίσκονται η συνεχής σύγκριση με μη ρεαλιστικά πρότυπα εμφάνισης και επιτυχίας, η έκθεση σε εξιδανικευμένες εικόνες καθημερινότητας και ο περιορισμός του χρόνου που αφιερώνεται σε δραστηριότητες και σχέσεις εκτός διαδικτύου.

Pexels
Pexels

Η συγκεκριμένη συσχέτιση δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι τα social media αποτελούν τη μοναδική αιτία της μειωμένης ευημερίας. Αναδεικνύει, ωστόσο, την ανάγκη να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τον ρόλο τους σε μια περίοδο κατά την οποία οι νέοι διαμορφώνουν την ταυτότητά τους και την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αυστραλία, η οποία έγινε η πρώτη χώρα που θέσπισε απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των πιθανών κινδύνων.

Η ευτυχία δεν είναι ίδια σε κάθε χώρα

Η εικόνα δεν είναι ενιαία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενώ σε αρκετές αγγλόφωνες χώρες καταγράφεται υποχώρηση της ευημερίας των νέων, σε περιοχές της Λατινικής Αμερικής και της Μέσης Ανατολής τα επίπεδα ευτυχίας φαίνεται να παραμένουν σταθερά ή ακόμη και να βελτιώνονται. Οι διαφορές αυτές υποδηλώνουν ότι η σχέση ανάμεσα στα social media και την ψυχική ευεξία επηρεάζεται και από το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Χέρια ατόμου που κρατά κινητό τηλέφωνο και περιηγείται σε εφαρμογή αγορών
pexels

Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίζει το κατά πόσο η ψηφιακή επικοινωνία συμπληρώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις ή αντικαθιστά την επαφή στην πραγματική ζωή. Παράλληλα, η Φινλανδία διατηρεί την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη ευτυχίας, με παράγοντες όπως η κοινωνική εμπιστοσύνη, η υποστήριξη από την κοινότητα και η ποιότητα ζωής να αποτελούν βασικά στοιχεία της συνολικής εικόνας.

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα social media πιο συνειδητά

Τα ευρήματα υπενθυμίζουν ότι η ψηφιακή ευημερία δεν αφορά μόνο τον περιορισμό του χρόνου μπροστά από μια οθόνη, αλλά και την ποιότητα της εμπειρίας μας στο διαδίκτυο. Η επιλογή περιεχομένου που μας εμπνέει αντί να μας κάνει να αισθανόμαστε ανεπαρκείς, η αξιοποίηση των εφαρμογών για ουσιαστική επικοινωνία και η διατήρηση χρόνου για δραστηριότητες εκτός οθόνης μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα.

Κοντινό πλάνο χεριών που κρατούν smartphone και περιηγούνται στην εφαρμογή του Instagram.
Pexels

Τελικά, το ζητούμενο δεν είναι απαραίτητα να απομακρυνθούμε εντελώς από τα social media, αλλά να αναγνωρίσουμε πότε η χρήση τους μάς προσφέρει πραγματική αξία και πότε επηρεάζει αρνητικά τη διάθεσή μας. Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή παρουσία συχνά μοιάζει απαραίτητη, η ουσιαστική σύνδεση με τους άλλους και η φροντίδα της προσωπικής μας ευεξίας παραμένουν καθοριστικές για μια πιο ικανοποιητική ζωή.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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